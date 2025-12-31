Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Se trata de un un acuerdo entre la Municipalidad con la UNR, Coad, Apur y la FUR, y rige de lunes a viernes y pueden llevar un acompañante

Se renovó el convenio de la comunidad de la UNR con La Florida.

La Universidad Nacional de Rosario ( UNR ) renovó el convenio con la Municipalidad de Rosario y desde el lunes sus docentes, no docentes y estudiantes pueden acceder de forma gratuita al balneario La Florida y a las piletas del parque Alem.

Mediante este acuerdo, para los beneficiarios el ingreso será sin costo de lunes a viernes y permite asistir con un acompañante .

Para acceder, tanto el personal docente como nodocente de la UNR deberán presentar DNI y recibo de sueldo, en formato papel o digital, mientras que los estudiantes deberán presentar la tarjeta de la Comunidad FUR o certificado de alumno regular en igual formato . Para el caso del complejo de piletas, se debe abonar por única vez el costo del certificado médico.

El acuerdo comenzó a estar vigente desde el lunes 29 de diciembre y aplica tanto para La Florida como para las piletas del parque Alem.

Convenio con un parador de la isla

En el caso de los estudiantes de la UNR, a mediados de diciembre la FUR firmó un convenio con el parador isleño Club de Rio, ubicado frente a Lam Florida.

En este caso, la entrada para los alumnos de la universidad pública rosarina es gratis de lunes a viernes, con un 50 % de descuento en acampe y descuentos en la barra.

Para acceder solo hay que presentar la tarjeta FUR.

Verano 2026 en La Florida

A principios de noviembre comenzó la temporada de verano en el balneario La Florida, con promociones individuales y por grupo familiar, así como por temporada completa. Jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis.

Con relación a las tarifas, el ticket para el ingreso a La Florida es de 4 mil pesos, mientras que los menores de 8 años ingresan gratuitamente al predio.

La temporada completa individual tiene un costo de 70.000 pesos. También habrá promociones de lunes a jueves: una entrada individual de 12.000 pesos que cubre 4 días, a utilizar dentro de los 30 días. Y otra de 4x3 para grupos familiares a 12.000 pesos, a utilizar el mismo día.

Además, se podrán alquilar reposeras por 3.000 pesos y sombrillas por 5.000 pesos. Se puede pagar con efectivo, tarjeta o QR y el balneario estará abierto de lunes a lunes de 9 a 20.

Las piletas del Parque Alem

Por su parte, el complejo de piletas del parque Alem comenzó su temporada con una alta demanda de rosarinos que optaron por el tradicional espacio ubicado en la zona norte. Los adultos y jóvenes que deseen hacer uso del lugar deberán abonar un ingreso, pero los jubilados y menores de 8 años ingresarán gratis.

El boleto para ingresar un día al complejo de piletas del parque Alem tiene un costo de 4.500 por persona. La promoción 4 días (de lunes a jueves tiene una entrada individual, para utilizar dentro de los 30 días de 13.500 pesos. La promoción 4X3 (de lunes a jueves, para grupos familiares a utilizar el mismo día) es de 13.500 pesos y el abono individual de 70.000 pesos por toda la temporada.

Por otro lado, el valor de la revisación médica total (revisación médica $5.500, certificado médico $5.000 y certificado odontológico $ 6.000) tiene un precio total de $ 16.500 y es obligatorio a partir de los 4 años. Se abona por única vez y se presenta siempre en el ingreso a las piletas.