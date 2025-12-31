La Capital | La Ciudad | La Florida

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Se trata de un un acuerdo entre la Municipalidad con la UNR, Coad, Apur y la FUR, y rige de lunes a viernes y pueden llevar un acompañante

31 de diciembre 2025 · 13:59hs
Se renovó el convenio de la comunidad de la UNR con La Florida.

Se renovó el convenio de la comunidad de la UNR con La Florida.

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) renovó el convenio con la Municipalidad de Rosario y desde el lunes sus docentes, no docentes y estudiantes pueden acceder de forma gratuita al balneario La Florida y a las piletas del parque Alem.

Mediante este acuerdo, para los beneficiarios el ingreso será sin costo de lunes a viernes y permite asistir con un acompañante.

Para acceder, tanto el personal docente como nodocente de la UNR deberán presentar DNI y recibo de sueldo, en formato papel o digital, mientras que los estudiantes deberán presentar la tarjeta de la Comunidad FUR o certificado de alumno regular en igual formato. Para el caso del complejo de piletas, se debe abonar por única vez el costo del certificado médico.

El acuerdo comenzó a estar vigente desde el lunes 29 de diciembre y aplica tanto para La Florida como para las piletas del parque Alem.

Convenio con un parador de la isla

En el caso de los estudiantes de la UNR, a mediados de diciembre la FUR firmó un convenio con el parador isleño Club de Rio, ubicado frente a Lam Florida.

En este caso, la entrada para los alumnos de la universidad pública rosarina es gratis de lunes a viernes, con un 50 % de descuento en acampe y descuentos en la barra.

Para acceder solo hay que presentar la tarjeta FUR.

Verano 2026 en La Florida

A principios de noviembre comenzó la temporada de verano en el balneario La Florida, con promociones individuales y por grupo familiar, así como por temporada completa. Jubilados y personas con discapacidad ingresan gratis.

Con relación a las tarifas, el ticket para el ingreso a La Florida es de 4 mil pesos, mientras que los menores de 8 años ingresan gratuitamente al predio.

La temporada completa individual tiene un costo de 70.000 pesos. También habrá promociones de lunes a jueves: una entrada individual de 12.000 pesos que cubre 4 días, a utilizar dentro de los 30 días. Y otra de 4x3 para grupos familiares a 12.000 pesos, a utilizar el mismo día.

Además, se podrán alquilar reposeras por 3.000 pesos y sombrillas por 5.000 pesos. Se puede pagar con efectivo, tarjeta o QR y el balneario estará abierto de lunes a lunes de 9 a 20.

Las piletas del Parque Alem

Por su parte, el complejo de piletas del parque Alem comenzó su temporada con una alta demanda de rosarinos que optaron por el tradicional espacio ubicado en la zona norte. Los adultos y jóvenes que deseen hacer uso del lugar deberán abonar un ingreso, pero los jubilados y menores de 8 años ingresarán gratis.

El boleto para ingresar un día al complejo de piletas del parque Alem tiene un costo de 4.500 por persona. La promoción 4 días (de lunes a jueves tiene una entrada individual, para utilizar dentro de los 30 días de 13.500 pesos. La promoción 4X3 (de lunes a jueves, para grupos familiares a utilizar el mismo día) es de 13.500 pesos y el abono individual de 70.000 pesos por toda la temporada.

Por otro lado, el valor de la revisación médica total (revisación médica $5.500, certificado médico $5.000 y certificado odontológico $ 6.000) tiene un precio total de $ 16.500 y es obligatorio a partir de los 4 años. Se abona por única vez y se presenta siempre en el ingreso a las piletas.

Noticias relacionadas
La pileta La Dulce, donde el 2 de enero quedó fatalmente atrapado en el ducto de filtrado el pequeño Facundo Gorga.

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarillo por el calor

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

El alacrán es un animal de hábitos nocturnos. Una nena de dos años fue picada en su casa de zona sur

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Cómo funcionará los comercios de Rosario en la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Lo último

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

El violento ataque ocurrió en Mendoza al 3300, cuando un delincuente ingresó al local simulando ser cliente, se abalanzó sobre la joven y la golpeó salvajemente. La víctima debió ser hospitalizada. Un video de seguridad registró el ataque
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025
Policiales

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Ovación
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Policiales
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros