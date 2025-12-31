La Capital | Policiales | Santa Fe

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Los crímenes ocurrieron este miércoles en el barrio Loyola Sur, en una secuencia de ataques que, según la principal hipótesis, estarían vinculados a una venganza por otro homicidio cometido horas antes.

31 de diciembre 2025 · 16:53hs
La casa de la familia Alvarez donde se produjeron los homicidios

La casa de la familia Alvarez donde se produjeron los homicidios

En un fin de año teñido de extrema violencia en la ciudad de Santa Fe una adolescente de 17 años; quien cursaba un embarazo y un joven de 20 años fueron asesinados este miércoles al mediodía en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Loyola Sur. En el atentado resultaron heridas otras dos personas de la misma familia. El hecho, según expresaron fuentes judiciales, estaría directamente relacionado con el homicidio de Matías Fernández (21), ocurrido horas antes.

Según datos oficiales el primer asesinato fue pasada las 6 de este miércoles, cuando Matías Fernández, de 21 años, fue ejecutado de un tiro en el cráneo por dos gatilleros que se desplazaban en una moto por la intersección de Manuel Ruiz y Leumann. Aparentemente el homicidio se dio luego de una discusión.

En ese contexto el segundo ataque ocurrió al mediodía en Leumann y Diagonal Obligado donde vive la familia Alvarez. En el lugar fue encontrado el cuerpo de Juliana Ojeda, de 17 años, quien cursaba un embarazo de dos meses de gestación. En tanto, Isaías Uriel Alvarez, fue trasladado al hospital.

Según reconstruyó la investigación, dos personas armadas llegaron hasta la vivienda de la familia Alvarez en calle Leumann y diagonal obligado alrededor de las 11. En la vereda se encontraba Isaías Alvarez que estaba lavando una motocicleta y fue atacado a tiros. Luego, los agresores ingresaron a la casa y se dirigieron hasta una de las habitaciones, donde asesinaron a Juliana Ojeda, de 17 años, pareja de Jaime Alvarez, otro de los hermanos, quien recibió tres disparos. En tanto, al salir de otra vivienda cercana, Alexis Alvarez, también hermano de la familia, recibió un disparo en el pie.

Un móvil del Comando Radioeléctrico trasladó al hospital Iturraspe a Isaías Alvarez , quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego. Más tarde falleció en el hospital como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego.

Un crimen a las 6

Fuentes del caso señalaron que la principal hipótesis apunta a una venganza. Testimonios recogidos en el barrio indican que un grupo de sujetos habría llegado armado con el objetivo de saldar cuentas por el crimen ocurrido horas antes.

pri

El homicidio de Fernández conmocionó a los vecinos del barrio Loyola Sur durante la mañana de este miércoles. El hecho ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, en inmediaciones de la esquina de calle Leumann y pasaje Ruíz, cuando la víctima caminaba por la zona. Según los primeros testimonios y en otra versión de los hechos los agresores se acercaron en una moto y abrieron fuego sin mediar palabra, utilizando un arma calibre 9 milímetros.

Noticias relacionadas
El hantavirus se aloja en las heces de los roedores

Tercera muerte por hantavirus en Santa Fe: qué se sabe del caso de la mujer de Ybarlucea

Ricardito fue liberado en Santa Fe

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió más de diez años fuera de su hábitat

El Sies atendió a los heridos luego del accidente del joven estudiante de Funes

Fue operado el estudiante de Funes herido en el choque de lanchas en Reconquista

Ricardito fue liberado en Santa Fe

Santa Fe liberó a Ricardito, un yacaré overo que vivió diez años fuera de su hábitat

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Lo último

Fuerte cruce en las redes: Zulemita Menem cuestionó al Gordo Dan por sus críticas al islam

Fuerte cruce en las redes: Zulemita Menem cuestionó al Gordo Dan por sus críticas al islam

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

El crimen ocurrió este miércoles por la tarde en Esmeralda y Biedma. La víctima, identificada como Valentino Ramírez, recibió múltiples disparos y murió minutos después en el hospital Roque Sáenz Peña. Con este caso, el año cerraría con 116 homicidios dolosos en el departamento Rosario.
Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
Economía

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Información General

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Ovación
Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Por Juan Iturrez
Ovación

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Policiales
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Policiales

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Política

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Política

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una lenta recuperación
Política

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario