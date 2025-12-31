Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Los crímenes ocurrieron este miércoles en el barrio Loyola Sur, en una secuencia de ataques que, según la principal hipótesis, estarían vinculados a una venganza por otro homicidio cometido horas antes.

En un fin de año teñido de extrema violencia en la ciudad de Santa Fe una adolescente de 17 años; quien cursaba un embarazo y un joven de 20 años fueron asesinados este miércoles al mediodía en un ataque a tiros ocurrido en el barrio Loyola Sur. En el atentado resultaron heridas otras dos personas de la misma familia. El hecho, según expresaron fuentes judiciales, estaría directamente relacionado con el homicidio de Matías Fernández (21), ocurrido horas antes.

Según datos oficiales el primer asesinato fue pasada las 6 de este miércoles, cuando Matías Fernández, de 21 años, fue ejecutado de un tiro en el cráneo por dos gatilleros que se desplazaban en una moto por la intersección de Manuel Ruiz y Leumann . Aparentemente el homicidio se dio luego de una discusión.

En ese contexto el segundo ataque ocurrió al mediodía en Leumann y Diagonal Obligado donde vive la familia Alvarez. En el lugar fue encontrado el cuerpo de Juliana Ojeda, de 17 años, quien cursaba un embarazo de dos meses de gestación. En tanto, Isaías Uriel Alvarez, fue trasladado al hospital.

Según reconstruyó la investigación, dos personas armadas llegaron hasta la vivienda de la familia Alvarez en calle Leumann y diagonal obligado alrededor de las 11. En la vereda se encontraba Isaías Alvarez que estaba lavando una motocicleta y fue atacado a tiros. Luego, los agresores ingresaron a la casa y se dirigieron hasta una de las habitaciones, donde asesinaron a Juliana Ojeda, de 17 años, pareja de Jaime Alvarez, otro de los hermanos, quien recibió tres disparos. En tanto, a l salir de otra vivienda cercana, Alexis Alvarez, también hermano de la familia, recibió un disparo en el pie.

Un móvil del Comando Radioeléctrico trasladó al hospital Iturraspe a Isaías Alvarez , quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego. Más tarde falleció en el hospital como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego.

Un crimen a las 6

Fuentes del caso señalaron que la principal hipótesis apunta a una venganza. Testimonios recogidos en el barrio indican que un grupo de sujetos habría llegado armado con el objetivo de saldar cuentas por el crimen ocurrido horas antes.

El homicidio de Fernández conmocionó a los vecinos del barrio Loyola Sur durante la mañana de este miércoles. El hecho ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, en inmediaciones de la esquina de calle Leumann y pasaje Ruíz, cuando la víctima caminaba por la zona. Según los primeros testimonios y en otra versión de los hechos los agresores se acercaron en una moto y abrieron fuego sin mediar palabra, utilizando un arma calibre 9 milímetros.