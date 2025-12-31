La Capital | Política | Federico Sturzenegger

La curiosa analogía de Federico Sturzenegger sobre los argentinos que gastan dólares en el exterior

El ministro de Desregulación aseguró que la demanda de divisas generada por los viajeros es clave para sostener la competitividad exportadora del país

31 de diciembre 2025 · 09:55hs
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado

Foto: Archivo / La Capital.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió a aquellos argentinos que viajan al exterior y gastan dólares al calificarlos como "héroes de la producción", por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país.

A contramano de la idea de que el gasto de divisas en turismo es un despilfarro de dólares en la balanza comercial, Sturzenegger se diferenció desde su cuenta de X y aseguró que la demanda de dólares generada por los viajeros es clave para sostener la competitividad exportadora del país.

Al desarrollar su postura, el ministro cuestionó que “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”, indicando que se trata “casi un crimen de lesa humanidad”.

Federico Sturzenegger y sus héroes

Sin embargo, de acuerdo a su visión “es exactamente al revés”, asegurando que “son héroes de la producción”.

Al respecto, manifestó que “los países que importan mucho exportan mucho y que los que importan poco exportan poco”, señalando que esto sucede porque “cada importación tiene que generar una exportación del mismo monto”, a partir de que “la importación requiere divisas extranjeras que proveerán, típicamente, los exportadores”.

Luego precisó que “muchas importaciones tirarán para arriba el valor de la moneda extranjera, hasta que aparezcan exportadores que suplan esa necesidad”, contraponiendo que “cuando las importaciones se restringen cae la demanda de divisas, el dólar cae de valor (relativo al que tendría si hubiera más importaciones), destruyendo la competitividad de nuestro potencial exportador”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/2006161570351702179&partner=&hide_thread=false

De esta manera, sostuvo que “la demanda de divisas de nuestros veraneantes es lo que le sostiene la competitividad al agro, a la industria y la exportación de servicios”, remarcando que “por eso cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país”.

En este contexto, puntualizó que “Argentina comercia 3 veces menos de lo que deberíamos dado nuestro tamaño, por estas ideas alocadas que nos han ido aislando y empobreciendo”, asegurando que “hemos cerrado tanto la economía que hemos detonado nuestra capacidad de exportar. (Y ni se dan cuenta, y te hablan de la brecha externa)”.

