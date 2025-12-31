La Capital | Ovación | Matías Giroldi

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

El arquero se mostró feliz tras estampar la firma por una temporada con la entidad de barrio Tablada. Vuelve al Charrúa después de cuatro temporadas

31 de diciembre 2025 · 16:12hs
Central Córdoba. El presidente Omar Vicente junto a Matías Giroldi, quien estampó la firma y regresa al Matador.  

“Estoy muy contento de volver a Central Córdoba, es mi segunda casa y parte de mi vida. Desde el lunes me pondré a las órdenes del cuerpo técnico. Sabía que algún momento iba a volver desde el día que me fui. Esperé el regreso, por suerte se pudo dar, ahora soy muy feliz por haber firmado contrato”, dijo Matías Giroldi, el flamante refuerzo charrúa, en diálogo con Ovación.

En la edición de 17 de diciembre, La Capital había adelantado que Giroldi era el elegido por la dupla técnica de Daniel Teglia y Diego Acoglanis para defender el arco del Matador en el torneo que comenzará el 21 de febrero. El golero jugó hasta la temporada 2022 y después recaló en el club Real Pilar.

Giroldi jugó en seis clubes

El guardavalla con pasado en Adiur, Botafogo, Rosario Central, Real Pilar e Ituzaingó se transformó en el segundo refuerzo de Central Córdoba para disputar la temporada 2026 en la Primera C y vuelve a la entidad de barrio Tablada después de cuatro temporadas.

Además de Giroldi, el Charrúa contrató al delantero Cristian Sánchez. Ambos jugadores estarán el lunes junto al plantel en el arranque de la pretemporada.

Tuvo el okey para entrenar y terminó firmando

El guardavalla contó que estuvo entrenado en el club con el permiso del presidente Omar Vicente y los técnicos antes de firmar el vínculo por un año. “Hablé con Omar, con el cuerpo técnico y me dieron el okey para entrenar. Fue una semana antes de que el club tenga el receso y en esa oportunidad Taglia y Acoglanis me manifestaron sus ganas de contar con mis servicios. Todo se hizo muy fácil, pude hablar con el presidente y antes de cerrar el año pude abrochar la firma por una temporada”, sostuvo el nuevo golero charrúa.

Giroldi confió que se encuentra en su mejor momento. “Me agarra muy bien tanto en lo personal como lo deportivo. Esta situación fue muy importante para decidir volver a Córdoba. No iba a volver al club si no estaba bien y creo que me agarra en un momento justo. Con la felicidad de concretar el regreso creo que todo es posible y aspiramos a cumplir el objetivo de lograr el ansiado ascenso a la B. Quiero aportar mi granito de arena para de saltar de categoría”, enfatizó ex arquero con pasado en Central.

Copa Argentina. Matías Giroldi estuvo en el plantel de Central Córdoba que enfrentó a Boca en el Mario Alberto Kempes.

Central Córdoba fue protagonista en la C

“Como te dije anteriormente, Central Córdoba es mi segunda casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido. Y volver después de cuatro años en lindo. Voy a tratar de ayudar al club, a continuar con el proyecto que vienen teniendo en pos de llegar al ascenso. Sería muy lindo que lo podamos conseguir. El plantel estuvo muy cerca de lograr el objetivo, se hizo una muy buena campaña y estuvieron ahí, al borde de poder lograr el objetivo. La Primera C le queda muy chica a Central Córdoba”, confió Giroldi.

El sábado 9 de mayo, por la 12ª fecha, se disputará el clásico entre Córdoba y Argentino, en barrio Sarmiento, y Giroldi ya lo comienza a palpitar: “Los dos clásicos que disputaron me tocaron vivirlos en Buenos Aires por televisión, me moría de ganas por jugarlo. En esta oportunidad, justo en mi regreso voy a poder jugarlo y disfrutarlo”.

El récord de Matías Giroldi

El futbolista ostenta un récord, que logró en 2021. Ese año, el rosarino alcanzó los 672 minutos sin recibir goles en el campeonato de la Primera C. Nunca nadie lo había logrado en la cuarta categoría del fútbol argentino, superando la marca que tenía Daniel Bernardi (671’) durante la primera rueda del campeonato 1987/88.

Giroldi es rosarino y tiene 33 años. De chico jugó en Adiur y Botafogo (Granadero Baigorria), para pasar luego a Central. En 2013 se mudó a Central Córdoba en 2013 y enseguida comenzó a jugar en el equipo que competía en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. No fue, sin embargo, una buena experiencia, ya que el equipo descendió por primera vez en su historia a la segunda división del fútbol local.

