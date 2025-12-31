Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Los integrantes de la llamada banda de Los Copitos recibieron penas de 10 y 8 años, respectivamente. Ahora, quieren que se agraven a 15 y 14 años

Piden agravar las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

En el marco del caso judicial por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, la fiscal general Gabriela Baigún y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta le solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que se agraven las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, integrados de la llamada "Banda de Los Copitos".

En octubre, Sabag Montiel y Uliarte fueron condenados a 10 y 8 años, respectivamente. Ahora y en función de diversos agravantes, la fiscalía solicita que las penas se aumenten a 15 y 14 años.

Las acusadoras señalaron a Fernando Sabag Montiel como autor del intento de asesinato a Cristina Kirchner, y a Brenda Uliarte como partícipe necesaria . Entre los agravantes que consideraron las fiscales Baigún y Labozzeta se incluye la violencia de género en su modalidad de violencia política, argumento que fue descartado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6.

Las fiscales Baigún y Labozzeta buscan revertir el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 (TOF 6), que en octubre condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Uliarte a 8 , ya que la sentencia descartó os agravantes propuestos por la fiscalía durante los alegatos. El TOF sostuvo que ambos actuaron de manera premeditada y con un arma de fuego, pero entendió que no estaban dadas las condiciones para aplicar la alevosía ni la violencia de género.

Por lo contrario, en el recurso de las fiscales se insiste en que el hecho debe ser considerado como una tentativa de homicidio agravada por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el uso de un arma de fuego. Por ambos agravantes, las acusadoras reclamaron 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, señalado como autor del ataque a la expresidenta, y 14 años para Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria.

Las condenas por el atentado contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 condenó en octubre de este año a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. Y le impuso una pena única de 10 años de prisión al unificarla con una sentencia anterior.

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre próximo.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 6, integrado por Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en Comodoro Py y declararon 157 testigos.

acusados.jpeg Brenda Uliarte y Fernando Sabag Moniel. Foto: Archivo / La Capital.

Sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que fue absuelto.

La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.

Atentado Cristina.jpg El intento de magnicidio de Cristina ocurrió el 1º de septiembre de 2022. Foto: Archivo / La Capital.

>>Leer más: Intento de magnicidio: archivan parcialmente la causa contra Milman y citan a su acusador

El 1º de septiembre de 2022, Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su expareja, se encontraba en la misma zona.