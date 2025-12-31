La Capital | Política | Cristina

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Los integrantes de la llamada banda de Los Copitos recibieron penas de 10 y 8 años, respectivamente. Ahora, quieren que se agraven a 15 y 14 años

31 de diciembre 2025 · 12:46hs
Piden agravar las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Piden agravar las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

En el marco del caso judicial por el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner, la fiscal general Gabriela Baigún y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta le solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que se agraven las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, integrados de la llamada "Banda de Los Copitos".

En octubre, Sabag Montiel y Uliarte fueron condenados a 10 y 8 años, respectivamente. Ahora y en función de diversos agravantes, la fiscalía solicita que las penas se aumenten a 15 y 14 años.

Las acusadoras señalaron a Fernando Sabag Montiel como autor del intento de asesinato a Cristina Kirchner, y a Brenda Uliarte como partícipe necesaria. Entre los agravantes que consideraron las fiscales Baigún y Labozzeta se incluye la violencia de género en su modalidad de violencia política, argumento que fue descartado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6.

Los motivos para agravar las penas

Las fiscales Baigún y Labozzeta buscan revertir el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 (TOF 6), que en octubre condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión y a Uliarte a 8, ya que la sentencia descartó os agravantes propuestos por la fiscalía durante los alegatos. El TOF sostuvo que ambos actuaron de manera premeditada y con un arma de fuego, pero entendió que no estaban dadas las condiciones para aplicar la alevosía ni la violencia de género.

Por lo contrario, en el recurso de las fiscales se insiste en que el hecho debe ser considerado como una tentativa de homicidio agravada por alevosía, por violencia de género en su modalidad de violencia política y por el uso de un arma de fuego. Por ambos agravantes, las acusadoras reclamaron 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, señalado como autor del ataque a la expresidenta, y 14 años para Brenda Uliarte, considerada partícipe necesaria.

Las condenas por el atentado contra Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 condenó en octubre de este año a Fernando Sabag Montiel a diez años de prisión por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Kirchner. Y le impuso una pena única de 10 años de prisión al unificarla con una sentencia anterior.

Además, condenó a Brenda Uliarte como partícipe necesaria de tentativa de homicidio agravado a 8 años de prisión. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de diciembre próximo.

El juicio ante el Tribunal Oral Federal Nº 6, integrado por Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg, había comenzado en junio de 2024 en Comodoro Py y declararon 157 testigos.

acusados.jpeg
Brenda Uliarte y Fernando Sabag Moniel.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Moniel.

Sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación, por lo que fue absuelto.

La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.

Atentado Cristina.jpg
El intento de magnicidio de Cristina ocurrió el 1º de septiembre de 2022.

El intento de magnicidio de Cristina ocurrió el 1º de septiembre de 2022.

>>Leer más: Intento de magnicidio: archivan parcialmente la causa contra Milman y citan a su acusador

El 1º de septiembre de 2022, Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su expareja, se encontraba en la misma zona.

Noticias relacionadas
La expresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

El gobierno de Javier Milei retomará la agenda legislativa en febrero.

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

El gobierno de Javier Milei retomará la agenda legislativa en febrero.

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Cristina Kirchner sigue recuperandose luego de la intervención quirurgica por un cuadro de apendicitis

Cristina Kirchner sigue con complicaciones operatorias y no recibe el alta en el Otamendi

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Lo último

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

El violento ataque ocurrió en Mendoza al 3300, cuando un delincuente ingresó al local simulando ser cliente, se abalanzó sobre la joven y la golpeó salvajemente. La víctima debió ser hospitalizada. Un video de seguridad registró el ataque
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025
Policiales

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Ovación
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Policiales
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales