La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

El exjugador Cristian Colusso, quien integró el equipo campeón de la Conmebol 95, relató que en sus inicios en el Canalla el expresidente "quiso comprarme para llevarme a River"

Luis Castro

Por Luis Castro

31 de diciembre 2025 · 08:43hs
Cristian Colusso

Cristian Colusso, exjugador de Central, tuvo un amplio recorrido dentro del fútbol y vivió situaciones de todo tipo.

Cristian Colusso brilló con la camiseta de Central cuando hizo su presentación oficial ante la sociedad Canalla. Su habilidad y gambeta deslumbró a Don Ángel Tulio Zof y se convirtió en una de las promesas del momento. Incluso integró el recordado equipo que conquistó la Copa Conmebol 1995 con una hazaña memorable remontando un 0-4 ante Atlético Mineiro. Precisamente el 19 de diciembre se cumplieron 30 años de aquella conquista y en la reunión de exjugadores y directivos de entonces surgió una anécdota archivada y desconocida con un protagonista inesperado: Carlos Saúl Menem.

"Menem me quiso comprar para llevarme a River", contó el exfutbolista (48 años) en una charla con el programa Equipo 3 (LT3) después de que un exdirigente desempolvara una de las tantas anécdotas de aquellos años.

"Sólo me enteré de eso que contó un dirigente de esos años (Gastaldi, vicepresidente) y que (Carlos Saúl) estaba interesado en mí porque en ese momento estaba jugando bien", abundó el Chiry al ser consultado por Ovación sobre aquel instante cuando nada menos que el presidente de la Nación de esos años puso la mira en su figura. El riojano era fanático de River y más allá de no tener injerencia en la entidad de Núñez pretendió incidir para que Colusso se transformara en refuerzo Millonario. Claro que todo quedó en la nada y sólo fue un intento transformado en anécdota del presente.

La ola de las tantas historias que hay en Central salieron a la luz en la cena de hace unos días que mantuvieron los exjugadores que participaron de aquel recordado partido que terminó coronando al Canalla como campeón de la Conmebol. Un hecho histórico por la manera en que se dio y cuando todo parecía imposible. Pero como en el fútbol no los hay los dirigidos por Zof cambiaron el destino, pusieron la serie en el Gigante de Arroyito 4 a 4 y en la definición por penales se quedaron con la vuelta olímpica.

Sevilla y el "secuestro" en Argelia

Tiempo después Colusso fue transferido a Sevilla, donde no le fue como esperaba después de ser comparado con Diego Maradona. “No he sido cuidado. Había una desesperación muy grande por venderme. Se decía que casi me compraba el pase Maradona, Menem... Y yo tenía 18 años; me voy del país con 19. Yo lo pensaba como algo a largo plazo. Y el primer día que llegué a Sevilla, agarré un diario y decía «llega la bomba Colusso, el sucesor de Maradona»... Ahí me asusté", relató tiempo atrás ante un medio español.

En su extenso recorrido por distintos clubes, como de México, Italia, Venezuela, Inglaterra y Ecuador, también arribó a Argelia, donde vivió tensos momentos. "Era la película «Expreso de medianoche». En el medio venía el presidente, se sentaba, te ponía una 9 milímetros arriba de la mesa y te decía: «¿Dónde está mi dinero?»", contó en diversas ocasiones y luego de ser rescatado por la Embajada Argentina en ese país el exjugador que actualmente se desempeña como coordinador de deportes en la vecina localidad de Funes.

