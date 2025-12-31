Cristina Kirchner también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

La expresidenta está internada desde el domingo 20 de diciembre, por lo que vivió Navidad y ahora Año Nuevo en el Sanatorio Otamendi

Once días luego de ser ingresada, Cristina Kirchner permanece todavía internada en el Sanatorio Otamendi. De esta manera, además de pasar Navidad en el nosocomio, también le tocará recibir el Año Nuevo en la habitación individual donde recibe el tratamiento médico desde el domingo 20 de diciembre.

En el último comunicado oficial del Sanatorio Otamendi señalaron que la expresidenta presenta una "lenta recuperación del íleo posoperatorio" , condición que la aqueja. El cuadro nace del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, que le valió una intervención quirúrgica a la presidenta del PJ.

La institución detalló además que la paciente "se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso" y que comenzó "con ingesta de semisólidos con buena tolerancia".

"De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico", finalizó el parte firmado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Este primero de enero se cumplirán 12 días desde que la expresidenta fue ingresada e internada en el Sanatorio Otamendi, y su lenta recuperación no solo preocupa al entorno más cercano de Kirchner, sino también a la militancia kirchnerista.

Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que afecta a Cristina

Ahora bien, ¿qué es un íleo posoperatorio? Este tipo de cuadro médico se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

Con más detalle, el íleo posoperatorio es una parálisis temporal de los intestinos que se origina tras una cirugía, especialmente abdominal. Entre sus síntomas se encuentra la distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. La recuperación fisiológica normal ocurre generalmente en un plazo de 1 a 3 días

Afectada por el íleo, Cristina Kirchner recibe un tratamiento con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, mantiene una dieta líquida y desde la operación que no ingiere alimentos sólidos.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron desde el Sanatorio Otamendi en un comunicado de prensa el pasado 26 de diciembre, después de Navidad.