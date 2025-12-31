La Capital | Política | Cristina

Cristina Kirchner también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

La expresidenta está internada desde el domingo 20 de diciembre, por lo que vivió Navidad y ahora Año Nuevo en el Sanatorio Otamendi

31 de diciembre 2025 · 09:54hs
Cristina Kirchner continúa internada y pasará Año Nuevo en el Sanatorio Otamendi

Foto: Archivo / La Capital.

Cristina Kirchner continúa internada y pasará Año Nuevo en el Sanatorio Otamendi

Once días luego de ser ingresada, Cristina Kirchner permanece todavía internada en el Sanatorio Otamendi. De esta manera, además de pasar Navidad en el nosocomio, también le tocará recibir el Año Nuevo en la habitación individual donde recibe el tratamiento médico desde el domingo 20 de diciembre.

En el último comunicado oficial del Sanatorio Otamendi señalaron que la expresidenta presenta una "lenta recuperación del íleo posoperatorio", condición que la aqueja. El cuadro nace del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, que le valió una intervención quirúrgica a la presidenta del PJ.

La institución detalló además que la paciente "se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso" y que comenzó "con ingesta de semisólidos con buena tolerancia".

>> Leer más: Cristina Kirchner, todavía internada: qué es un íleo posoperatorio

"De no mediar complicación adicional, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, retiro del drenaje y finalización del tratamiento antibiótico", finalizó el parte firmado por la directora médica del Otamendi, Marisa Lanfranconi.

Este primero de enero se cumplirán 12 días desde que la expresidenta fue ingresada e internada en el Sanatorio Otamendi, y su lenta recuperación no solo preocupa al entorno más cercano de Kirchner, sino también a la militancia kirchnerista.

Qué es un íleo posoperatorio, el cuadro que afecta a Cristina

Ahora bien, ¿qué es un íleo posoperatorio? Este tipo de cuadro médico se caracteriza por la parálisis transitoria de la función intestinal luego de una intervención quirúrgica.

Con más detalle, el íleo posoperatorio es una parálisis temporal de los intestinos que se origina tras una cirugía, especialmente abdominal. Entre sus síntomas se encuentra la distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal. La recuperación fisiológica normal ocurre generalmente en un plazo de 1 a 3 días

Afectada por el íleo, Cristina Kirchner recibe un tratamiento con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, mantiene una dieta líquida y desde la operación que no ingiere alimentos sólidos.

>> Leer más: Cristina Kirchner presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continua su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, detallaron desde el Sanatorio Otamendi en un comunicado de prensa el pasado 26 de diciembre, después de Navidad.

Noticias relacionadas
La aprobación del presupuesto 2026 pone a Javier Milei y al gobierno libertario ante una oportunidad para avanzar con reformas. 

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

La aprobación del presupuesto 2026 pone a Javier Milei y al gobierno libertario ante una oportunidad para avanzar con reformas. 

El número mágico que acaricia Milei y el maldito tercer año

Cristina Kirchner sigue recuperandose luego de la intervención quirurgica por un cuadro de apendicitis

Cristina Kirchner sigue con complicaciones operatorias y no recibe el alta en el Otamendi

cristina presento una leve complicacion intestinal y seguira internada

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Lo último

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Reforma del Régimen Penal Tributario: avances y puntos bajo la lupa

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego
Información General

Cambios en el Quini 6 de Año Nuevo: a qué hora es y de cuánto es el pozo en juego

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Ovación
La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Por Luis Castro
Ovación

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Por Luis Castro
Ovación

El exdefensor de Central que dirigirá al equipo que tiene como fan a Soledad Pastorutti

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia