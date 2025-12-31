La Capital | Economía | crisis

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) repasó en un informe las situaciones de cierres o ajustes de empresas que impactaron en el empleo.

31 de diciembre 2025 · 16:23hs
Marcha nacional de la UOM en Firmat. Las crisis de empresas golpean en todo el país.

Marcha nacional de la UOM en Firmat. Las crisis de empresas golpean en todo el país.

Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe encabezan el mapa federal de crisis empresarias elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), con 168 y 65 conflictos, respectivamente. Cierres, despidos, suspensiones, retiros voluntarios y quiebras ocurridas durante 2024 y 205 son incluidas en el listado.

En los dos años de presidencia de Javier Milei, el Cepa contabilizó 629 conflictos laborales y cierres de plantas en todo el país. La provincia de Buenos Aires, la de mayor densidad y diversificación productiva, registra la mayor cantidad de casos. Whirlpool, Tía Maruca, Papelera del Sur y Arsa figuran entre las que cerraron establecimientos. Entre los conflictos mencionan el de Ternium, en San Nicolás, dentro de una larga lista.

Santa Fe figura en el mapa federal de crisis empresarias con 65 casos encuadrados en alguna de las situaciones siguientes: despidos, suspensiones, retiros voluntarios, cierre, quiebra o riesgo de venta. Las situaciones más emblemáticas afectan a Verónica, Sancor, Algodonera Avellaneda, frigorífico Euro, Vassalli, Essen, GM, Acindar, Electrolux, Dow y Tenaris, entre otros.

La Rioja, un importante polo de producción textil, sintió el impacto de la crisis con 52 situaciones de conflicto, que involucraron, por ejemplo, a Puma, Colortex y TNPlatex.

El mapa de las provincias

En un tercer nivel se encuentran Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, con 38 casos relevados por Cepa. En la provincia mediterránea, mecionaron la crisis en Petroquímica Río Tercero, con el cierre de una de las líneas de producción y despidos masivos; Arsa e IBF y Sancor, así como despidos, suspensiones y retiros en muchas empresas autopartistas, lácteas, frigoríficos y de servicios industriales.

En Caba, el distrito más rico del país, se contabilizaron cierres en los rubros de gastronomía y textil, así como pérdidas masivas de empleos en tecnológicas, empresas de transporte y medios de comunicación.

En Tucumán, el Cepa relevó 22 conflictos en el sector de ingenios, papel, automotriz, calzado y plástico. Salta sumó 19, Catamarca 14 y Jujuy 8.

En Cuyo, Mendoza registró 16 casos de crisis empresarias, despidos, cierres o riesgo de cierres y quiebras. Bodegas como Norton, la privatización de Impsa, empresas petroleras y alimentarias figuran en la nómina. San Juan sumó otros 13 casos y San Luis, con el caso de Dana como más relevante, 11.

Petróleo y electrodomésticos

En el sur del país, los economistas de Cepa detectaron 11 conflictos en Río Negro, en los sectores de pesca, energía y otras empresas alimentarias. Chubut sufre la crisis del petróleo convencional, lo cual se reflejó en 17 conflictos y situaciones críticas. Neuquén, la capital de Vaca Muerta, no le esquivó a los ajustes en el sector de proveedores de servicios a las petroleras en, al menos, siete casos.

Tierra del Fuego, castigada por el gobierno nacional con el recorte al régimen de promoción industrial, sufrió 28 situaciones conflictivas relacionadas con dificultades empresarias y pérdidas de puestos de trabajo. En Radiovictoria, Fabrisur, Teo Grande, Mirgor, BGH, Newsan, se sintió el paso de la motosierra.

En la Mesopotamia, Entre Ríos fue una de las provincias más golpeadas, con 21 casos críticos en una amplia variedad de rubros productivos, como el avícola, la construcción, medios de comunicación, comercio, hotelería, frigoríficos, empresas agropecuarias y electrónicas. Corrientes se ubicó apenas un escalón por debajo, con 20 conflictos en el sector de celulosa, textil y maderero. Y Misiones sumó 14 situaciones de despidos, suspensiones o cierres. En el NEA, en Chaco se registraron nuevo conflictos y en Formosa tres.

Cierres y despidos

El mapa federal de crisis de empresas del Cepa abarca una porción de la problemática de cierre o ajuste de establecimientos productivos, que impacta en el empleo. El propio centro de estudios publicó hace dos semanas un informe basado en datos oficiales que señaló que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos (30 por día).

En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día.

Noticias relacionadas
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó la inversión récord en gastos de capital.

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El ministro de Economía, Luis Caputo, ensaya un nuevo truco de magia.

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

El incremento en la factura de gas promedio mensual no superará los $900.

La factura de gas natural llega con aumentos de entre $200 y $800

Una de las protestas que se realizó en Conicet Rosario.

Ciencia y tecnología en retroceso: la inversión pública se desplomó 43,8% en dos años

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Lo último

Fuerte cruce en las redes: Zulemita Menem cuestionó al Gordo Dan por sus críticas al islam

Fuerte cruce en las redes: Zulemita Menem cuestionó al Gordo Dan por sus críticas al islam

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros

El crimen ocurrió este miércoles por la tarde en Esmeralda y Biedma. La víctima, identificada como Valentino Ramírez, recibió múltiples disparos y murió minutos después en el hospital Roque Sáenz Peña. Con este caso, el año cerraría con 116 homicidios dolosos en el departamento Rosario.
Balacera mortal en barrio Tablada: un joven de 16 años murió tras ser atacado a tiros
Banco Nación: por un error técnico acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos
Economía

El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen
Información General

Qué dice el nuevo parte médico sobre la salud del chef Christian Petersen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Ovación
Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Por Juan Iturrez
Ovación

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

Matías Giroldi: Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido

Matías Giroldi: "Central Córdoba es mi casa, fue el club que me terminó de formar en todo sentido"

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

La AFA tomó una drástica decisión con los futbolistas juveniles y la patria potestad

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Policiales
Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos
Policiales

Violencia en Santa Fe: una adolescente embarazada y un joven fueron asesinados a balazos

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto
La Región

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior
Política

Sturzenegger elogió a los  argentinos que vacacionan en el exterior

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte
Política

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una lenta recuperación
Política

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario