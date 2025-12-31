El mapa de la crisis: Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) repasó en un informe las situaciones de cierres o ajustes de empresas que impactaron en el empleo.

Marcha nacional de la UOM en Firmat. Las crisis de empresas golpean en todo el país.

Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe encabezan el mapa federal de crisis empresarias elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), con 168 y 65 conflictos, respectivamente. Cierres, despidos, suspensiones, retiros voluntarios y quiebras ocurridas durante 2024 y 205 son incluidas en el listado.

En los dos años de presidencia de Javier Milei, el Cepa contabilizó 629 conflictos laborales y cierres de plantas en todo el país. La provincia de Buenos Aires, la de mayor densidad y diversificación productiva, registra la mayor cantidad de casos. Whirlpool, Tía Maruca, Papelera del Sur y Arsa figuran entre las que cerraron establecimientos. Entre los conflictos mencionan el de Ternium, en San Nicolás, dentro de una larga lista.

Santa Fe figura en el mapa federal de crisis empresarias con 65 casos encuadrados en alguna de las situaciones siguientes: despidos, suspensiones, retiros voluntarios, cierre, quiebra o riesgo de venta. Las situaciones más emblemáticas afectan a Verónica, Sancor, Algodonera Avellaneda, frigorífico Euro, Vassalli, Essen, GM, Acindar, Electrolux, Dow y Tenaris, entre otros.

La Rioja, un importante polo de producción textil, sintió el impacto de la crisis con 52 situaciones de conflicto, que involucraron, por ejemplo, a Puma, Colortex y TNPlatex.

El mapa de las provincias

En un tercer nivel se encuentran Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, con 38 casos relevados por Cepa. En la provincia mediterránea, mecionaron la crisis en Petroquímica Río Tercero, con el cierre de una de las líneas de producción y despidos masivos; Arsa e IBF y Sancor, así como despidos, suspensiones y retiros en muchas empresas autopartistas, lácteas, frigoríficos y de servicios industriales.

En Caba, el distrito más rico del país, se contabilizaron cierres en los rubros de gastronomía y textil, así como pérdidas masivas de empleos en tecnológicas, empresas de transporte y medios de comunicación.

En Tucumán, el Cepa relevó 22 conflictos en el sector de ingenios, papel, automotriz, calzado y plástico. Salta sumó 19, Catamarca 14 y Jujuy 8.

En Cuyo, Mendoza registró 16 casos de crisis empresarias, despidos, cierres o riesgo de cierres y quiebras. Bodegas como Norton, la privatización de Impsa, empresas petroleras y alimentarias figuran en la nómina. San Juan sumó otros 13 casos y San Luis, con el caso de Dana como más relevante, 11.

Petróleo y electrodomésticos

En el sur del país, los economistas de Cepa detectaron 11 conflictos en Río Negro, en los sectores de pesca, energía y otras empresas alimentarias. Chubut sufre la crisis del petróleo convencional, lo cual se reflejó en 17 conflictos y situaciones críticas. Neuquén, la capital de Vaca Muerta, no le esquivó a los ajustes en el sector de proveedores de servicios a las petroleras en, al menos, siete casos.

Tierra del Fuego, castigada por el gobierno nacional con el recorte al régimen de promoción industrial, sufrió 28 situaciones conflictivas relacionadas con dificultades empresarias y pérdidas de puestos de trabajo. En Radiovictoria, Fabrisur, Teo Grande, Mirgor, BGH, Newsan, se sintió el paso de la motosierra.

En la Mesopotamia, Entre Ríos fue una de las provincias más golpeadas, con 21 casos críticos en una amplia variedad de rubros productivos, como el avícola, la construcción, medios de comunicación, comercio, hotelería, frigoríficos, empresas agropecuarias y electrónicas. Corrientes se ubicó apenas un escalón por debajo, con 20 conflictos en el sector de celulosa, textil y maderero. Y Misiones sumó 14 situaciones de despidos, suspensiones o cierres. En el NEA, en Chaco se registraron nuevo conflictos y en Formosa tres.

Cierres y despidos

El mapa federal de crisis de empresas del Cepa abarca una porción de la problemática de cierre o ajuste de establecimientos productivos, que impacta en el empleo. El propio centro de estudios publicó hace dos semanas un informe basado en datos oficiales que señaló que entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 20.134 casos (30 por día).

En el mismo período, se perdieron 280.984 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,85%), más de 419 puestos por día.