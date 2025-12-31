Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

El pronóstico para la cena de fin de año anticipa altas temperaturas. Con pocas probabilidades de lluvia, se espera una jornada agobiante por el calor

Se acerca la hora de la cena de Fin de año y la organización familiar se lleva una gran parte de las energías. A pocas horas de la cena familiar ya está decidido en qué casa será la reunión, quién aporta el vitel toné, quién compra el champán y quién prepara la mesa dulce. No obstante, hay una duda de último minuto que atraviesa a todos los invitados: ¿cuál es el pronóstico del tiempo? ¿mesa adentro o mesa afuera?

El lugar de la mesa en la cual se brindará cuando el reloj marque la medianoche es central. Disfrutar de una cena bajo el cielo estrellado suele ser la primera opción, siempre y cuando el tiempo, las nubes y lluvia no atenten contra este plan.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional, adelantó cómo va a estar el tiempo esta noche en Rosario.

Año Nuevo: mesa adentro o mesa afuera

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles por la tarde se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima de 40 °C, que descenderá a unos 30 °C durante la noche, acompañada de una humedad muy elevada, cercana al 85 %. Durante la noche, existen bajas probabilidades de precipitaciones, de hasta un 10 %.

Si bien no se prevén lluvias, por lo que en principio la mesa podría colocarse afuera, la jornada será muy agobiante.

En este sentido, el 2025 se despedirá con un día de mucho calor, motivo por el cual el Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo. Estas temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Frente a este tipo de eventos, es importante tener en cuenta recomendaciones para prevenir el golpe de calor, como mantenerse hidratado, usar ropa ligera, y permanecer en lugares ventilados o acondicionados.

En resumen, debido a las altas temperaturas previstas, la recomendación es que la mesa se ubique en el interior, no por lluvias sino por el calor extremo.

Cómo continuará la semana

Para el resto de la semana también se anticipa mucho calor y pocas probabilidades de lluvia: