Guiados por las 22 estrellas de Salta 2141, los Reyes Magos llegan para cambiar juguetes por sonrisas

Por duodécimo año consecutivo, la familia Gianángelo y un grupo de gente solidaria participará de la entrega de juguetes en hospitales de Rosario. Cómo colaborar

Matías Petisce

Por Matías Petisce

31 de diciembre 2025 · 06:30hs
Por los chicos. Los Reyes Magos llevarán juguetes y buen clima al Hospital Vilela

Virginia Benedetto

Por los chicos. Los Reyes Magos llevarán juguetes y buen clima al Hospital Vilela, entre otros nosocomios.

"A pesar de todo, los valores siguen vigentes. Por eso creemos en la magia y la solidaridad", reflexiona Adrián Gianángelo, quien conoció como pocos la solidaridad tras perder a su hermana Débora en la tragedia de Salta 2141 el 6 de agosto de 2013. Desde aquel entonces, toda esa tristeza y aquella pérdida irreparable que atravesó a 22 familias para siempre, los Gianángelo transformaron todo eso en amor y solidaridad para realizar, año tras año, la llegada de los Reyes Magos a los hospitales públicos de Rosario y el hogar de huérfanos San Cayetano, de Casilda. Una cruzada digna de recorrer paso a paso.

Adrián atiende el llamado de La Capital mientras se recolecta juguetes donados en plena recorrida por las calles de Rosario. Cuenta que luego se confeccionarán por tipo y edad en el garaje de su casa natal, en Arteaga, antes de emprender regreso a Rosario y repartirlos en los hospitales como lo hace desde hace 12 años. Afirma que es parte de una costumbre de arraigo familiar que aún suele realizarse en aquella localidad distante a 128 kilómetros de Rosario.

Una vieja tradición

reyes magos (1).jpeg
Los Reyes Magos llegaron a los distintos hospitales de Rosario para repartir juguetes y golosinas.

Los Reyes Magos llegaron a los distintos hospitales de Rosario para repartir juguetes y golosinas.

"Era una tradición arraigada de mi pueblo, Arteaga. Y, justamente, mi hermanita (Débora) viene de esa tradición que consiste en que nadie se quede sin juguetes", cuenta Gianángelo con energía, mientras reafirma su compromiso de justicia por su hermana, quien falleció como consecuencia de la explosión fatal en Salta 2141. Él vivía con ella en Rosario mientras estudiaba abogacía.

De paso, comenta que su auto se encuentra atiborrado de juguetes listos para trasladarlos a Arteaga. Y una vez allí, regresar embolsados y con una pizca de encanto, puesto que aquellos regalos que entregarán los Reyes Magos siempre devolvieron a cambio una sonrisa tras 12 años ininterrumpidos de colecta.

Leer más: La historia de los Reyes Magos que convirtieron el dolor en una gran demostración de amor

"Es algo muy emocionante porque la gente se renueva. Es es una felicidad muy grande porque el vecino común es el que más sentimientos tiene, a partir del acto más puro de amor que representa donar un juguete, que es la huella que uno deja en la vida. Porque, en definitiva, nos vamos sin nada y nunca sabemos cuándo", razona visiblemente emocionado Adrián.

WhatsApp Image 2025-12-30 at 11.50.25

Ataviado de Rey Mago rojo, en alusión a Baltazar, Gianángelo comenta que la recorrida comienza durante las primeras horas del 6 de enero en Arteaga y luego se traslada a Rosario, que tiene como punto de partida la sede de Bomberos Zapadores para comenzar con la recorrida a eso de las 9.15 en la Maternidad Martin, de Moreno y San Luis. Desde allí el destino es hacia el hospital Provincial y luego continúa en los hospitales de Niños "Víctor J. Vilela", Centenario, de niños Zona Norte y finaliza en el hogar de huérfanos San Cayetano.

Todo comienza con una colecta en redes sociales a la que que cada vecino o vecina puede aportar a través del alias colectasalta2141 para sumar juguetes nuevos. No obstante, la Fundación Argentina Oncohematológica Pediátrica (Faohp), colabora y comparte la actividad impulsada por la familia Gianángelo.

Curiosidades y anécdotas de un rey mago

"Mi hija me pregunta: «¿Cómo hiciste para entregarle a ese chico el juguete que realmente quería?» Y, la verdad, es que es inexplicable, realmente. Y esa es la verdadera magia y encanto que enciende este tipo de cruzadas solidarias", asegura.

>>Leer más: Los Reyes Magos: una tradición mágica que se renueva cada enero en Argentina

También recuerda el caso de una señora que se encontraba postrada en una cama y no quería recibir regalos. Sin embargo, los Reyes Magos ingresaron a la sala de todos modos y lograron cambiarle el semblante a esa paciente, cuyo estado de salud era realmente delicado. "Me acuerdo que metí la mano de la bolsa de regalos y saqué un juego de mesa: fue impactante cómo cambió de humor de la noche a la mañana. Y esa es la magia que hace el rey mago".

reyes magos (1).jpeg
Los Reyes Magos llegaron a los distintos hospitales de Rosario para repartir juguetes y golosinas.

Los Reyes Magos llegaron a los distintos hospitales de Rosario para repartir juguetes y golosinas.

Por supuesto que todavía queda en su memoria el día que una niña deseaba una muñeca y pudo tenerla gracias a una donación que aún a Gianángelo le resulta inexplicable. "Me donaron esa muñeca y la mamá fue la más feliz del mundo en ese momento. Por eso creemos en la solidaridad, el amor y la magia. Porque, más allá de todo, los valores están", valora.

Es por eso que Adrián Gianángelo aún cree en los Reyes Magos. Y a diferencia de la leyenda bíblica de los tres reyes que viajaron a Belén guiados por una estrella, a esta familia oriunda de Arteaga la guían las 22 estrellas de las almas de Salta 2141.

"Hay 22 estrellas y la más luminosa para nosotros es ella", concluye emocionado.

