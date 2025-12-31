Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El municipio indicó que este miércoles y mañana habrá modificaciones en la recolección de residuos, estacionamiento medido, transporte y salud pública

Recolección de residuos durante el feriado por Año Nuevo. El servicio no se prestará durante el 1º de enero y hoy se adelantará

Debido al feriado de Año Nuevo , los servicios que brinda la Municipalidad de Rosario se verán modificados en su habitual desarrollo. De acuerdo al cronograma difundido en las últimas horas, los vecinos deberán tener en cuenta cómo serán las modalidades adoptadas entre hoy y mañana. Cómo funcionará la recolección de residuos, el transporte urbano, los taxis y la salud pública, entre otros, se detallan en esta nota

Tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1° de enero los centros municipales de distrito (CMD) permanecerán cerrados. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Cabe destacar además que el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias.

>> Leer más: Año Nuevo: cuáles son los rituales en diferentes países y sus significados

Recolección de residuos

Se solicita a vecinas y vecinos no sacar los residuos durante toda la jornada del jueves 1°, a fin de evitar desbordes de contenedores y problemas de higiene en la vía pública.

El miércoles 31, la recolección diurna se prestará en su horario habitual, mientras que el servicio nocturno adelantará su recorrido. Por este motivo, de manera excepcional, se pide sacar los residuos hasta las 12 horas.

>> Leer más: Calor extremo: el 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40º

El servicio se normalizará a partir de las 0 del viernes 2, con operativos intensivos de higiene urbana en toda la ciudad. Ante cualquier consulta, vecinas y vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención ciudadana 147 o a través de MuniBot, el chatbot municipal vía WhatsApp al 341 544 0147.

La Florida y piletas del Parque Alem

Abrirán sus puertas el miércoles 31 de diciembre de 9 a 18 y el jueves 1° de enero de 11 a 20.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Control y Convivencia

Por el feriado se reforzarán los operativos programados y tareas preventivas y de control durante la medianoche de Año Nuevo. Además, el jueves 1° desde temprano se intensificarán los controles en los espacios públicos, especialmente en el sector de La Florida.

En este marco, habrá controles fijos en puntos estratégicos de la ciudad, y también móviles. En total, de los operativos participarán unos 110 agentes, quienes comenzarán con el despliegue pasada la medianoche.

También se realizarán operativos de tránsito, incluyendo la realización de controles de alcoholemia y narcolemia para prevenir conductas peligrosas en la vía pública. Además se prestará especial atención a la detección y control de fiestas callejeras o clandestinas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y ordenanzas vigentes.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará el día miércoles 31 de diciembre como medio festivo y el jueves 1° de enero como festivo por Año Nuevo.

Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Unidades de Gestión SUBE

En lo que respecta a la atención de las y los usuarios, funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) bajo el siguiente esquema:

Miércoles 31 de diciembre: de 08:00 a 20:00 hs

Jueves 1° de enero: de 10:00 a 20:00 hs

Estacionamiento medido

El martes 30 y el miércoles 31 será gratuito en el perímetro comprendido por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En tanto que el jueves 1° de enero no estará en funcionamiento.

Carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento ni el miércoles 31 de diciembre ni el jueves 1° de enero.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Polideportivos

Los polideportivos municipales permanecerán cerrados tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1° de enero.