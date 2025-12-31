La Capital | La Ciudad | servicios

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El municipio indicó que este miércoles y mañana habrá modificaciones en la recolección de residuos, estacionamiento medido, transporte y salud pública

31 de diciembre 2025 · 08:04hs
Recolección de residuos durante el feriado por Año Nuevo. El servicio no se prestará durante el 1º de enero y hoy se adelantará

Foto: La Capital / Archivo.

Recolección de residuos durante el feriado por Año Nuevo. El servicio no se prestará durante el 1º de enero y hoy se adelantará

Debido al feriado de Año Nuevo, los servicios que brinda la Municipalidad de Rosario se verán modificados en su habitual desarrollo. De acuerdo al cronograma difundido en las últimas horas, los vecinos deberán tener en cuenta cómo serán las modalidades adoptadas entre hoy y mañana. Cómo funcionará la recolección de residuos, el transporte urbano, los taxis y la salud pública, entre otros, se detallan en esta nota

Tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1° de enero los centros municipales de distrito (CMD) permanecerán cerrados. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot.

Salud Pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Cabe destacar además que el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias.

>> Leer más: Año Nuevo: cuáles son los rituales en diferentes países y sus significados

Recolección de residuos

Se solicita a vecinas y vecinos no sacar los residuos durante toda la jornada del jueves 1°, a fin de evitar desbordes de contenedores y problemas de higiene en la vía pública.

El miércoles 31, la recolección diurna se prestará en su horario habitual, mientras que el servicio nocturno adelantará su recorrido. Por este motivo, de manera excepcional, se pide sacar los residuos hasta las 12 horas.

>> Leer más: Calor extremo: el 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40º

El servicio se normalizará a partir de las 0 del viernes 2, con operativos intensivos de higiene urbana en toda la ciudad. Ante cualquier consulta, vecinas y vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de atención ciudadana 147 o a través de MuniBot, el chatbot municipal vía WhatsApp al 341 544 0147.

La Florida y piletas del Parque Alem

Abrirán sus puertas el miércoles 31 de diciembre de 9 a 18 y el jueves 1° de enero de 11 a 20.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el whatsapp del Contacto Violeta (3415781509) funcionarán con normalidad.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Control y Convivencia

Por el feriado se reforzarán los operativos programados y tareas preventivas y de control durante la medianoche de Año Nuevo. Además, el jueves 1° desde temprano se intensificarán los controles en los espacios públicos, especialmente en el sector de La Florida.

En este marco, habrá controles fijos en puntos estratégicos de la ciudad, y también móviles. En total, de los operativos participarán unos 110 agentes, quienes comenzarán con el despliegue pasada la medianoche.

También se realizarán operativos de tránsito, incluyendo la realización de controles de alcoholemia y narcolemia para prevenir conductas peligrosas en la vía pública. Además se prestará especial atención a la detección y control de fiestas callejeras o clandestinas, con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y ordenanzas vigentes.

Transporte urbano de pasajeros

El transporte urbano circulará el día miércoles 31 de diciembre como medio festivo y el jueves 1° de enero como festivo por Año Nuevo.

Taxis y remises

El servicio público de taxis y remises funcionará normalmente.

Unidades de Gestión SUBE

En lo que respecta a la atención de las y los usuarios, funcionará la Unidad de Gestión SUBE de Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) bajo el siguiente esquema:

Miércoles 31 de diciembre: de 08:00 a 20:00 hs

Jueves 1° de enero: de 10:00 a 20:00 hs

Estacionamiento medido

El martes 30 y el miércoles 31 será gratuito en el perímetro comprendido por Bv. Oroño, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. En tanto que el jueves 1° de enero no estará en funcionamiento.

Carriles exclusivos

No estarán en funcionamiento ni el miércoles 31 de diciembre ni el jueves 1° de enero.

Mi bici tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará con normalidad y estará disponible para usuarias y usuarios todos los días durante las 24 horas. Para más información se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario y a través de las redes de Movilidad Rosario.

Polideportivos

Los polideportivos municipales permanecerán cerrados tanto el miércoles 31 de diciembre como el jueves 1° de enero.

Noticias relacionadas
Cómo funcionará los comercios de Rosario en la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

El 2025 se despide con una jornada con alerta meteorológico de nivel amarillo

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Dolores transportaba combustible en un camión cisterna en una de sus experiencias arriba de un camión.

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Por los chicos. Los Reyes Magos llevarán juguetes y buen clima al Hospital Vilela, entre otros nosocomios.

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Ver comentarios

Las más leídas

El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Lo último

General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

General Lagos sorteó 14 viviendas con cupos especiales y demanda general

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

A partir de un acuerdo de la Cámara de Supermercadistas y la Asociación Empresaria, se estableció un horario especial para la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
Pullaro afirmó que Rosario será la ciudad más segura de la Argentina

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro afirmó que "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°
LA CIUDAD

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Maltrato animal: Este año el municipio intervino en más de 1.300 casos

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo
Información General

Ya comenzó el 2026: cuáles fueron los primeros países en recibir el Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El loco de las motos: Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos

El loco de las motos: "Llegué a tener 50 motos, pero elegí quedarme con dos"

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Boero, sobre el estado de Newells: Encontramos un club hipotecado y devastado

Boero, sobre el estado de Newell's: "Encontramos un club hipotecado y devastado"

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: No le serví más, a los tipos les pinta esa

La confesión de Ángela Leiva sobre el Chelo Weigandt: "No le serví más, a los tipos les pinta esa"

Ovación
Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Básquet: Los campeones de todos los años en los torneos de la Asociación Rosarina de Básquet

Las 10 imágenes de Newells: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Las 10 imágenes de Newell's: el 2025 empezó torcido y terminó peor, al borde del descenso

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Central: las 10 imágenes de un 2025 en el que tuvo más momentos felices que de tristeza

Policiales
Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

La Ciudad
¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre
La Ciudad

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

El 2025 se despide con alerta de nivel amarillo y la máxima llegaría a 40°

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Es rosarina, conductora de camiones y demanda a una firma de colectivos por discriminación laboral

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada
Policiales

Una balacera en Empalme Graneros terminó con una nena de 7 años internada

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia
Ovación

Quién es Javier Faroni, el empresario investigado ligado a Tapia

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio Chiqui Tapia
Ovación

AFAgate: allanaron la casa de un empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol
Información General

Ola de calor: remedios buenos y baratos para remediar el exceso de sol

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004
INFORMACION GENERAL

A 21 años de la tragedia de Cromañón: qué paso el 30 de diciembre de 2004

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

Por Andrés Abramowski

Policiales

Dos mujeres asesinadas en Nuevo Alberdi: el tribunal descartó el femicidio

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta
La Ciudad

La subasta pública por un inmueble del Ilar quedó desierta