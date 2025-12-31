Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a casi dos años de la muerte de Facundo Gorga

El Ministerio Público de la Acusación removió a la fiscal que llevaba el caso y designó a dos nuevas investigadoras. La familia del niño de 10 años que murió atrapado por la bomba de una pileta del club denuncia demoras y reclama que se avance sobre las responsabilidades de la conducción del club.

El viernes 2 de enero se cumplirán dos años de la muerte del niño Facundo Gorga, de 10 años, quien quedó atrapado por la bomba de la pileta de natación del Jockey Club y falleció ahogado. Evelyn Quain, abogada de la familia del chico, reclamó hoy que la investigación judicial avance sobre las autoridades de la institución. También como novedad se confirmó hoy que la fiscal que estaba a cargo de la causa, Mariela Oliva, fue desplazada por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y en su lugar fueron nombradas Mariana Pronutto y Valeria Piazza Iglesias.

“Llevamos dos largos años de investigación, esperando y hubo aletargamientos que sobrepasaron lo tolerable. Entre las últimas medidas, se han secuestrados teléfonos de algunos imputados, hubo cambios de fiscales por disposición de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación. Y nosotros seguimos pensando que el elenco de imputados en la causa está incompleto”, remarcó Quain.

En declaraciones a LT8, la abogada querellante recordó que las acusaciones que hizo la Fiscalía hasta el momento alcanzaron solo a empleados del Jockey Club de rango bajo. "Hablamos de la guarda vidas, los intendentes del turno mañana y tarde, y del responsable de operaciones. Y tenemos evidencia de que los directivos de aquella época, presidente del Club, el gerente del country y el gerente general tienen responsabilidad en esta tragedia que era completamente evitable, y eso es lo que la vuelve más trágica”.

“Ahora nos encontramos con un club que tiene otras autoridades, pero que sigue manteniendo en sus filas a empleados que están imputados en la Justicia por no haber cumplido con los deberes que tenían como empleados; el club los sigue manteniendo en sus cargos. Los directivos no se han hecho cargo de realizar algo básico en una situación como ésta, que es hacer un sumario interno para determinar responsabilidades y desligar a personas. Con excusas que no tiene ni pie ni cabeza, nos han dicho que no tienen posibilidades de investigar lo que pasa puertas adentro del club. Eso es inadmisible”, subrayó Quain.

La abogada también confirmó un sorpresivo cambio en la marcha de la causa porque las autoridades del MPA resolvieron relevar de la investigación a la fiscal Mariela Oliva, quien tomó el caso hace dos años, y nombrar en su reemplazo a Mariana Pronutto y Valeria Piazza Iglesias.

“Nosotros queremos que se aplique la ley. Queremos que se termine de integrar el elenco de imputados como corresponde y por una vez concluya la investigación para avanzar hacia un juicio oral para que la familia Gorga pueda elaborar el duelo más doloroso que debe existir como es la muerte de un hijo sin tener que reclamar algo básico como la aplicación del derecho”, agregó la abogada.

Quain sostuvo que los responsables por la muerte de Facundo deben ser condenados por homicidio culposo. “La trágica muerte de un nene de 10 años obedeció a una cadena de negligencias inadmisibles. Fue una muerte que se produjo porque había un ducto de 16 centímetros que no tenía ninguna protección que funcionaba con 20 caballos de fuerza. Eso era conocido por las autoridades y no hicieron nada. Habilitaron la temporada y expusieron a todos los usuarios de ese natatorio a un riesgo que supera al riesgo que supone la utilización de una pileta. Cuando alguien concurre a un natatorio no existe la posibilidad de ser succionado por semejante trampa mortal”.

La tragedia en la pileta del Jockey Club

La tarde del 2 de enero de 2024 Facundo Gorga, de 10 años, perdió la vida en una pileta del Jockey Club de Rosario "que era una trampa mortal". Sus piernas fueron succionadas por un ducto del sistema de filtrado que tenía una potencia mucho mayor a la permitida, y no contaba con rejilla de protección. Aunque un montón de adultos intentaron sacarlo recién fue posible cuando alguien logró apagar la bomba. Eso ocurrió muchos minutos después de que Facu quedara atrapado bajo el agua.

La piscina donde ocurrió el hecho es la que se encuentra frente al restaurante principal de la institución y cerca de las canchas de fútbol y tenis. El chico sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por profesionales del club y posteriormente trasladado en una ambulancia, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Horas después, el niño falleció

"Nuestro hijo murió en esa pileta. No fue un accidente, fue un homicidio. Una muerte anunciada y prevenible porque muchos de los máximos responsables del club sabían lo que pasaba y nunca hicieron nada", afirmó en su momento María José Chena, la mamá de Facundo.