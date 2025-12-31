La Capital | La Ciudad | fiscal

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a casi dos años de la muerte de Facundo Gorga

El Ministerio Público de la Acusación removió a la fiscal que llevaba el caso y designó a dos nuevas investigadoras. La familia del niño de 10 años que murió atrapado por la bomba de una pileta del club denuncia demoras y reclama que se avance sobre las responsabilidades de la conducción del club.

31 de diciembre 2025 · 12:37hs
La pileta La Dulce

La pileta "La Dulce", donde el 2 de enero quedó fatalmente atrapado en el ducto de filtrado el pequeño Facundo Gorga.

El viernes 2 de enero se cumplirán dos años de la muerte del niño Facundo Gorga, de 10 años, quien quedó atrapado por la bomba de la pileta de natación del Jockey Club y falleció ahogado. Evelyn Quain, abogada de la familia del chico, reclamó hoy que la investigación judicial avance sobre las autoridades de la institución. También como novedad se confirmó hoy que la fiscal que estaba a cargo de la causa, Mariela Oliva, fue desplazada por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y en su lugar fueron nombradas Mariana Pronutto y Valeria Piazza Iglesias.

“Llevamos dos largos años de investigación, esperando y hubo aletargamientos que sobrepasaron lo tolerable. Entre las últimas medidas, se han secuestrados teléfonos de algunos imputados, hubo cambios de fiscales por disposición de las autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación. Y nosotros seguimos pensando que el elenco de imputados en la causa está incompleto”, remarcó Quain.

En declaraciones a LT8, la abogada querellante recordó que las acusaciones que hizo la Fiscalía hasta el momento alcanzaron solo a empleados del Jockey Club de rango bajo. "Hablamos de la guarda vidas, los intendentes del turno mañana y tarde, y del responsable de operaciones. Y tenemos evidencia de que los directivos de aquella época, presidente del Club, el gerente del country y el gerente general tienen responsabilidad en esta tragedia que era completamente evitable, y eso es lo que la vuelve más trágica”.

>> Leer más: Tres imputados por el ahogamiento en el Jockey: para la mamá de Facundo, "hay más responsables"

“Ahora nos encontramos con un club que tiene otras autoridades, pero que sigue manteniendo en sus filas a empleados que están imputados en la Justicia por no haber cumplido con los deberes que tenían como empleados; el club los sigue manteniendo en sus cargos. Los directivos no se han hecho cargo de realizar algo básico en una situación como ésta, que es hacer un sumario interno para determinar responsabilidades y desligar a personas. Con excusas que no tiene ni pie ni cabeza, nos han dicho que no tienen posibilidades de investigar lo que pasa puertas adentro del club. Eso es inadmisible”, subrayó Quain.

La abogada también confirmó un sorpresivo cambio en la marcha de la causa porque las autoridades del MPA resolvieron relevar de la investigación a la fiscal Mariela Oliva, quien tomó el caso hace dos años, y nombrar en su reemplazo a Mariana Pronutto y Valeria Piazza Iglesias.

Embed - EVELYN QUAIN, ABOGADA DE LA FAMILIA DE FACU GORGA

“Nosotros queremos que se aplique la ley. Queremos que se termine de integrar el elenco de imputados como corresponde y por una vez concluya la investigación para avanzar hacia un juicio oral para que la familia Gorga pueda elaborar el duelo más doloroso que debe existir como es la muerte de un hijo sin tener que reclamar algo básico como la aplicación del derecho”, agregó la abogada.

>> Leer más: Tragedia en el Jockey: la fiscal imputó a los dos intendentes del club por la muerte de Facu

Quain sostuvo que los responsables por la muerte de Facundo deben ser condenados por homicidio culposo. “La trágica muerte de un nene de 10 años obedeció a una cadena de negligencias inadmisibles. Fue una muerte que se produjo porque había un ducto de 16 centímetros que no tenía ninguna protección que funcionaba con 20 caballos de fuerza. Eso era conocido por las autoridades y no hicieron nada. Habilitaron la temporada y expusieron a todos los usuarios de ese natatorio a un riesgo que supera al riesgo que supone la utilización de una pileta. Cuando alguien concurre a un natatorio no existe la posibilidad de ser succionado por semejante trampa mortal”.

La tragedia en la pileta del Jockey Club

La tarde del 2 de enero de 2024 Facundo Gorga, de 10 años, perdió la vida en una pileta del Jockey Club de Rosario "que era una trampa mortal". Sus piernas fueron succionadas por un ducto del sistema de filtrado que tenía una potencia mucho mayor a la permitida, y no contaba con rejilla de protección. Aunque un montón de adultos intentaron sacarlo recién fue posible cuando alguien logró apagar la bomba. Eso ocurrió muchos minutos después de que Facu quedara atrapado bajo el agua.

La piscina donde ocurrió el hecho es la que se encuentra frente al restaurante principal de la institución y cerca de las canchas de fútbol y tenis. El chico sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue atendido por profesionales del club y posteriormente trasladado en una ambulancia, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Horas después, el niño falleció

"Nuestro hijo murió en esa pileta. No fue un accidente, fue un homicidio. Una muerte anunciada y prevenible porque muchos de los máximos responsables del club sabían lo que pasaba y nunca hicieron nada", afirmó en su momento María José Chena, la mamá de Facundo.

Noticias relacionadas
El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarillo por el calor

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

El alacrán es un animal de hábitos nocturnos. Una nena de dos años fue picada en su casa de zona sur

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Cómo funcionará los comercios de Rosario en la víspera de Año Nuevo

¿Compras a último momento?: cómo funcionarán los comercios en Rosario este 31 de diciembre

Recolección de residuos durante el feriado por Año Nuevo. El servicio no se prestará durante el 1º de enero y hoy se adelantará

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Lo último

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Ordenar para empezar mejor: la guía definitiva de limpieza antes de Año Nuevo

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

El violento ataque ocurrió en Mendoza al 3300, cuando un delincuente ingresó al local simulando ser cliente, se abalanzó sobre la joven y la golpeó salvajemente. La víctima debió ser hospitalizada. Un video de seguridad registró el ataque
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo
LA CIUDAD

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Banco Nación: por un error técnico acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo
Información General

Banco Nación: por un "error técnico" acreditaron por error hasta 700 mil pesos en cuentas sueldo

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025
Policiales

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 
LA CIUDAD

Una nena de 2 años tuvo que ser hospitalizada por picadura de alacrán 

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas
Turismo

Florianópolis directo: vuelos desde Rosario para un verano sin escalas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se negó a pagarle a un cuidacoches y le destrozaron el auto frente a Uni

Se despidió de Newells el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Se despidió de Newell's el único director técnico que ganó títulos en los últimos tiempos

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Endurecen las multas a camiones por exceso de carga, que afecta al asfalto

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Falso abogado de Sunchales: el testimonio que destapó como inventaba fallos

Ovación
Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Se viene el Central de Almirón: al menos cuatro refuerzos y puestos clave a cubrir para ir por la Libertadores

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

Dakar 2026: todo lo que hay que saber de la nueva edición y los argentinos que participarán

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

La increíble anécdota de un ex-Central al que Carlos Menem quiso llevar a River

Policiales
Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local
Policiales

Brutal asalto en Echesortu: una vendedora fue golpeada y mordida durante un robo en su local

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Homicidios, derribos, capturas, barras y corrupción: 10 hechos policiales que marcaron el 2025

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Ciudad
Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem
La Ciudad

Alumnos y docentes de la UNR pueden entrar gratis a La Florida y a las piletas del parque Alem

Peperino

Peperino

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Tragedia en la pileta del Jockey Club: sorpresivo cambio de fiscal a dos años de la muerte de Facundo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Año Nuevo

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario
LA CIUDAD

Feriado de Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en Rosario

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los Reyes Magos llegan iluminados por las 22 estrellas de Salta 2141

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países
Información General

¿Argentina es cara o barata?: un informe compara los precios con otros 9 países

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy
Información General

Murió a los 35 años Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy

Un apellido maldito: las tragedias que marcaron a la familia Kennedy
Información general

Un apellido "maldito": las tragedias que marcaron a la familia Kennedy

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso
Policiales

Asalto y abuso sexual en un comercio de barrio Parque: imputaron al sospechoso

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos
Información General

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu: reportan un muerto y múltiples heridos

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza
Policiales

Le dieron cinco años a una mujer que mató a su pareja al defenderse de una golpiza

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual
Información General

La Justicia sobreseyó a los cuatro exjugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta
Información General

Los últimos tres años fueron los más calientes registrados en el planeta

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda
Economía

El año cierra con presión cambiaria y Caputo apura un Repo para pagar deuda

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación
Economía

La provincia prevé cerrar el año con equilibrio fiscal pese a las deudas de Nación

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas
Economía

El directorio de Nueva Vicentin Argentina visitó las plantas

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Por Lucas Aranda
Policiales

La madre de la nena baleada en Empalme desmintió vínculo narco

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario
La Ciudad

Más de 400 grandes usuarios de Aguas fueron intimados al pago en Rosario

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: Impactó en la reducción de violencia
POLICIALES

Fiscal Carbone sobre la ley microtráfico: "Impactó en la reducción de violencia"

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad
Política

El gobierno anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos
LA CIUDAD

Javkin redobló sus críticas contra empleados del Heca condenados por robos

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros
Política

Adorni desmintió el aumento del sueldo de Milei, pero sí habrá para los ministros

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario reinició las operaciones comerciales