Fuerte cruce en las redes: Zulemita Menem cuestionó al Gordo Dan por sus críticas al islam La hija del expresidente publicó una carta tras los polémicos dichos del influencer libertario. "La fe no divide; confundirla con el terrorismo, sí", dijo 31 de diciembre 2025 · 17:30hs

Zulemita Menem cruzó al Gordo Dan por su postura sobre el Islam.

El cierre del año no trajo paz en las filas de La Libertad Avanza. Por el contrario, una nueva interna estalló en el seno del oficialismo, esta vez con un fuerte componente religioso y familiar. El detonante fue el cruce entre Zulemita Menem y Daniel Parisini, conocido en redes como el Gordo Dan, luego de que el principal propagandista del gobierno lanzara declaraciones despectivas contra la comunidad musulmana.

A través de una extensa carta pública en su cuenta de X, Zulemita no ahorró calificativos para cuestionar al influencer. En el texto, la hija de Carlos Saúl Menem apeló a la memoria y le recordó a Parisini sus propios comienzos: “Estimado Daniel, nos conocemos desde hace muchos años, desde aquellos inicios en Twitter, cuando vos y Agustín Romo comenzaban a involucrarse en el apasionante mundo de la política, y yo colaboré acercándolos a dirigentes y espacios”, remarcó, exponiendo un pasado de cercanía.

Zulemita Menem vs el Gordo Dan La crítica central de Zulemita apuntó a los cuestionamientos del streamer de Carajo contra el islam. “La humildad, el trato respetuoso y la igualdad ante Dios son pilares fundamentales del islam. La fe no divide. Confundirla con el terrorismo, sí”, sentenció la hija del expresidente, defendiendo sus raíces y recordándole al Gordo Dan que piezas clave de la estructura que sostiene a Javier Milei, como Martín, "Lule" y Sharif Menem, poseen el mismo origen. "Esto habla, una vez más, de diversidad, convivencia y compromiso con valores que trascienden cualquier religión", posteó.

El conflicto no quedó en un simple intercambio de tuits entre Zulemita y el Gordo Dan, ya que la tensión escaló rápidamente hacia otros referentes del espacio libertario. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió al cruce de los dichos vertidos en el programa de streaming del Gordo Dan, exigiendo que se separe la religión del terrorismo. Incluso Sharif Menem, joven asesor y sobrino de Zulemita, fue más tajante en sus redes ante los agravios: “Borrá eso pelotudo”, le exigió a Lucas Luna (@SagazLuna en X), que tiene un puesto en el Estado como director de Intercargo y responde al asesor, cuando posteó una noticia de musulmanes que persiguen a cristianos en Nigeria y comentó: “No odiamos lo suficiente al islam”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sharifmenem/status/1931143375576519083&partner=&hide_thread=false Borra esto pelotudo. — Sharif Menem (@sharifmenem) June 7, 2025