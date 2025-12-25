La Capital | Zoom | Christian Petersen

La familia de Christian Petersen emitió un comunicado y reveló el estado de salud del chef

A través de las redes sociales, se expresaron sobre la situación del cocinero, quien sigue internado tras descompensarse mientras escalaba el volcán Lanín

25 de diciembre 2025 · 13:44hs
El chef Christian Petersen sigue internado en Neuquén tras descompensarse mientras intentaba escalar el volcán Lanín.

El chef Christian Petersen sigue internado en Neuquén tras descompensarse mientras intentaba escalar el volcán Lanín.

El fin de año de la familia de Christian Petersen quedó signado por la incertidumbre luego de la descompensación que sufrió el chef mientras intentaba escalar el volcán Lanín, en Neuquén. Horas antes de la Nochebuena, emitieron un comunicado para informar sobre la salud del cocinero, que sigue internado en la provincia patagónica.

La familia del cocinero, que tiene 56 años, usó la cuenta de Instagram del reconocido chef (cuenta con 700.000 seguidores) para dar a conocer las nuevas noticias sobre su salud.

Cabe recordar que el chef sufrió una descompensación el 12 de diciembre mientras intentaba escalar el volcán Lanín. La noticia se conoció varios días después ya que la familia decidió mantener el hecho bajo estricto secreto.

Comunicado de la familia de Christian Petersen

A través de un texto subido a una historia en la cuenta de Instagram del chef y tras varias semanas de angustia e incertidumbre, la familia de Christian Petersen aseguró que se sumaba a la "jornada festiva" para agradecer una "franca mejoría" del cocinero.

“En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris. Nuestro profundo agradecimiento a los hospitales de Junín y San Martín de los Andes que han conducido con cordialidad y tremendo profesionalismo un cuadro que en principio parecía más sencillo”, comienza el breve texto.

Y continuaron: "Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín (de los Andes) con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención".

"Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día. Queremos agradecer tantas señales de afecto y energías positivas recibidas, que pulsan lo más valioso que Chris necesita, el respeto y la tan amorosa valoración de la vida", concluye la carta, fechada este 24 de diciembre.

image - 2025-12-25T131139.335

Qué pasó con Christian Petersen, según los guías de montaña

La postura de la familia Petersen en nombre del chef se conoce luego de que la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) difundiera un comunicado en el que detalló cómo se desarrolló la expedición al volcán Lanín en la que participó el chef Christian Petersen, quien luego quedó internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes.

El texto, publicado en redes sociales, buscó aclarar versiones que circularon luego de que se conociera el hecho. La entidad desmintió que el cocinero haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) o una fibrilación auricular durante el ascenso, como se mencionó en un principio.

>> Leer más: El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Según la AAGM, Petersen no presentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó. No obstante, el comunicado señaló un cambio en su comportamiento que alteró la dinámica del grupo.

El examen toxicológico

La internación en terapia intensiva de Christian Petersen en San Martín de los Andes sumó un nuevo y delicado capítulo tras filtrarse el resultado del examen toxicológico realizado tras su descompensación durante una excursión al volcán Lanín. La información, que hasta ahora no había sido confirmada por su entorno, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo y la gastronomía, donde el chef es una figura muy reconocida por su trabajo en televisión.

El dato se conoció en "Tarde o Temprano" (El Trece), cuando la periodista Fernanda Iglesias aportó detalles que, según aseguró, la familia del cocinero habría intentado mantener en reserva. De acuerdo a lo que contó al aire, el examen toxicológico realizado a Petersen dio positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista, sin rodeos.

La revelación se dio en medio del hermetismo que rodeó desde un primer momento la salud del chef, de 56 años, quien fue rescatado por guías de montaña tras sufrir una grave descompensación mientras realizaba el ascenso al volcán Lanín junto a un grupo de diez personas. Petersen fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde permanece internado en terapia intensiva con un cuadro delicado, producto de una arritmia cardíaca. Con el correr de los días, se informó que había sido estabilizado y que mostraba signos de mejoría, aunque continuaba bajo estricta observación médica.

En su intervención televisiva, Iglesias no solo se limitó a exponer el resultado del estudio, sino que también dejó una reflexión sobre los riesgos de este tipo de conductas. “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”, sostuvo, con un mensaje directo que apuntó a la prevención.

