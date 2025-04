Parejas "DADT": qué son y por qué son tendencia

“DADT” son las siglas de la frase en inglés “Don't Ask, Don't Tell”, que en español se traduce a "No preguntes, no digas". Este tipo de relación consiste en un acuerdo dentro de la pareja, donde cada una de las personas puede llevar a cabo otros vínculos amorosos o sexuales con otras personas, siempre y cuando la pareja oficial no se entere de dichas relaciones paralelas.