Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

El gobierno actualiza desde el 6 de marzo las tasas de los trámites personales y servicios digitales. Conocé los nuevos valores y las exenciones vigentes

3 de marzo 2026
Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

El gobierno oficializó el nuevo cuadro tarifario del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y actualizó los valores del DNI, el pasaporte y otros trámites de identificación personal. La medida rige desde el 6 de marzo de 2026 en todo el país.

El Ministerio del Interior publicó la resolución 19/2026, que deja sin efecto artículos de las resoluciones 93/2025 y 231/2025, y establece nuevas tasas para la expedición de documentos, certificados y servicios, en el marco de la ley 17.671. La cartera justificó la actualización por la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios, ante el crecimiento de herramientas digitales y la mayor demanda de validación de identidad.

El primer DNI para recién nacidos mantiene la gratuidad hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones a los 5, 8 y 14 años pasan a costar $10.000.

Ese mismo valor rige para los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, la rectificación de datos, adopción y en el caso de los errores formales detectados después de 90 días de la entrega.

Las modalidades urgentes suman cargos adicionales. Los casos son: el DNI exprés tendrá un adicional de $16.000 (total $26.000), el DNI en 24 horas contará con un extra de $31.000 (total $41.000) y, por último el DNI al instante, solo en oficinas habilitadas, suma un adicional de $47.000 (total $57.000).

La primera identificación y las actualizaciones principales para extranjeros cuestan $20.000, tanto para ciudadanos del Mercosur como de otros Estados, con residencia temporaria o permanente. Además, las rectificaciones y los cambios de domicilio también tienen un valor de $20.000.

Servicios digitales: cuánto cobra el Renaper

El nuevo esquema incluye aranceles para servicios de validación digital a través de tecnología API REST. El sistema establece valores escalonados:

  • $60 por transacción hasta 40.000 operaciones mensuales

  • $35 por transacción entre 40.000 y 2 millones

  • $20 por transacción para consumos superiores a 2 millones

La prueba de vida pasiva y la verificación de pasaporte cuestan $70 cada una.

Para organismos de la Administración Pública Nacional, las tarifas oscilan entre $2 y $7 por operación, según el volumen.

Otros trámites y servicios

El Renaper también fijó nuevos valores para gestiones específicas:

  • Copias autenticadas e información especializada: entre $8.000 y $9.000

  • Peritaje sobre DNI: $15.000 el informe forense y $8.000 el informe simple

  • Credenciales diplomáticas y consulares: $31.000

  • Autorización de viaje al exterior para menores con pasaporte ordinario: $30.000

La rectificación de datos sin emisión de DNI no tiene costo.

Cuánto costará el pasaporte en Argentina

El pasaporte ordinario con entrega regular cuesta $100.000.

Quienes requieran el documento con urgencia deberán pagar:

  • Pasaporte exprés: adicional de $100.000 (total $200.000)

  • Resolución inmediata: adicional de $230.000 (total $330.000)

El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para personas apátridas o refugiadas también cuestan $100.000.

En el caso de reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores de emisión, no habrá costo si la solicitud se realiza dentro de los noventa días corridos desde la fecha de entrega.

Quiénes no pagan el trámite

El cuadro tarifario contempla exenciones. No abonan tasa:

  • Organismos públicos que soliciten documentos en el ejercicio de sus funciones

  • Personas sin recursos económicos y sus hijos menores de 18 años o personas a cargo con capacidad restringida

  • Quienes tramiten nuevo DNI por errores formales dentro de los 90 días de la entrega

  • Personas que soliciten rectificación registral de sexo, cambio de nombre de pila o clasificación de género "X"

  • Quienes gestionen el certificado de pre-identificación por carecer de DNI y acta de nacimiento

  • Personas que tramiten el primer ejemplar por inscripción tardía

