La Capital | La Región | música

Música, color y alegría: Timbúes vivió una noche histórica de carnaval

Miles de vecinos participaron de la presentación del nuevo Corsódromo en una velada cargada de ritmo y emoción

3 de marzo 2026 · 11:56hs
La organización del evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de artistas

La organización del evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de artistas, comparsas, trabajadores, emprendedores y familias que se sumaron con entusiasmo. 
Música, color y alegría: Timbúes vivió una noche histórica de carnaval

Música, color y alegría: Timbúes vivió una noche histórica de carnaval

Música, color y alegría: Timbúes vivió una noche histórica de carnaval

El Carnaval 2026 de Timbúes fue mucho más que un espectáculo y se convirtió en una verdadera fiesta popular que hizo vibrar a la localidad y a toda la región. Con entrada libre y gratuita, una multitud de vecinos y vecinas se acercaron para ser parte de una noche cargada de música, color y alegría, en el marco de la presentación oficial del nuevo Corsódromo de Timbúes, un espacio que desde ahora será símbolo de encuentro y celebración comunitaria.

Las comparsas, batucadas y carrozas desplegaron su energía sobre la avenida principal, llenando cada rincón de ritmo y movimiento. El brillo de los trajes, la potencia de los tambores y la creatividad de cada agrupación transformaron la calle en un escenario abierto, donde la tradición y la innovación se dieron la mano. A la par, los emprendedores locales sumaron su presencia con propuestas gastronómicas y artesanales, reforzando el carácter integrador de un evento que reunió a toda la familia.

Timbúes-carnavales6

La música como protagonista

La música en vivo fue protagonista indiscutida. Los Palmae hicieron cantar y bailar a todos con un repertorio que recorrió clásicos y nuevas composiciones, mientras que Onda Sabanera coronó la velada con un show vibrante a pura cumbia colombiana, logrando que el público se mantuviera de pie hasta el último acorde. La diversidad de estilos y la calidad artística marcaron un antes y un después en la historia de los carnavales locales.

Timbúes-carnavales2

Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega del premio al mejor disfraz. La competencia, cargada de creatividad, brillo y humor, despertó aplausos y ovaciones. Cada participante puso en juego su imaginación para sorprender al jurado y al público, demostrando que el carnaval es también un espacio para la expresión individual y la diversión compartida.

Un carnaval con esfuerzo conjunto

La organización del evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de artistas, comparsas, trabajadores, emprendedores y familias que se sumaron con entusiasmo. El resultado fue una celebración que reafirma la identidad cultural de Timbúes y proyecta a la localidad como epicentro de la alegría regional.

Timbúes-carnaval1

La comuna de Timbúes agradece a cada persona que hizo posible esta noche inolvidable y reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de encuentro que fortalezcan la comunidad y promuevan nuestras tradiciones.

>>Leer más: Timbúes fortalece el mutualismo y el desarrollo económico de los vecinos de la localidad

Noticias relacionadas
El objetivo del registro será relevar información en la ciudad y articular datos con la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes para fortalecer políticas públicas y seguir construyendo una ciudad más inclusiva. 

Villa Constitución creó su registro de Enfermedades Poco Frecuentes

La biblioteca inauguró el mes de marzo con la propuesta “Cine, mujeres y memoria” que abarcará, además de la proyección del domingo, actividades alusivas al Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo), una fecha especial ya que este año se conmemoran 50 años del último Golpe de Estado cívico-militar.

La Biblioteca Popular San Martín se sumó a las proyecciones simultáneas del documental "La zorra y la pampa"

la esposa del intendente de funes lo denuncio por malos tratos

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

 El tratamiento continuará en el Senado en los próximos días, en el marco del debate legislativo de una de las reformas institucionales derivadas de la nueva Constitución santafesina. 

Leticia Di Gregorio: "La nueva ley debe respetar la realidad de todo el territorio"

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Lo último

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

La exministra de Seguridad dijo que la vuelta del jugador de Rosario Central fue por la baja de la inseguridad, y que el Plan Bandera marcó un "antes y después"

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Ovación
Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?
Política

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas
Información General

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario