Música, color y alegría: Timbúes vivió una noche histórica de carnaval Miles de vecinos participaron de la presentación del nuevo Corsódromo en una velada cargada de ritmo y emoción 3 de marzo 2026 · 11:56hs

La organización del evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de artistas, comparsas, trabajadores, emprendedores y familias que se sumaron con entusiasmo.

El Carnaval 2026 de Timbúes fue mucho más que un espectáculo y se convirtió en una verdadera fiesta popular que hizo vibrar a la localidad y a toda la región. Con entrada libre y gratuita, una multitud de vecinos y vecinas se acercaron para ser parte de una noche cargada de música, color y alegría, en el marco de la presentación oficial del nuevo Corsódromo de Timbúes, un espacio que desde ahora será símbolo de encuentro y celebración comunitaria.

Las comparsas, batucadas y carrozas desplegaron su energía sobre la avenida principal, llenando cada rincón de ritmo y movimiento. El brillo de los trajes, la potencia de los tambores y la creatividad de cada agrupación transformaron la calle en un escenario abierto, donde la tradición y la innovación se dieron la mano. A la par, los emprendedores locales sumaron su presencia con propuestas gastronómicas y artesanales, reforzando el carácter integrador de un evento que reunió a toda la familia.

Timbúes-carnavales6 La música como protagonista La música en vivo fue protagonista indiscutida. Los Palmae hicieron cantar y bailar a todos con un repertorio que recorrió clásicos y nuevas composiciones, mientras que Onda Sabanera coronó la velada con un show vibrante a pura cumbia colombiana, logrando que el público se mantuviera de pie hasta el último acorde. La diversidad de estilos y la calidad artística marcaron un antes y un después en la historia de los carnavales locales.

Timbúes-carnavales2 Uno de los momentos más esperados llegó con la entrega del premio al mejor disfraz. La competencia, cargada de creatividad, brillo y humor, despertó aplausos y ovaciones. Cada participante puso en juego su imaginación para sorprender al jurado y al público, demostrando que el carnaval es también un espacio para la expresión individual y la diversión compartida.

Un carnaval con esfuerzo conjunto La organización del evento fue posible gracias al esfuerzo conjunto de artistas, comparsas, trabajadores, emprendedores y familias que se sumaron con entusiasmo. El resultado fue una celebración que reafirma la identidad cultural de Timbúes y proyecta a la localidad como epicentro de la alegría regional. Timbúes-carnaval1 La comuna de Timbúes agradece a cada persona que hizo posible esta noche inolvidable y reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de encuentro que fortalezcan la comunidad y promuevan nuestras tradiciones. >>Leer más: Timbúes fortalece el mutualismo y el desarrollo económico de los vecinos de la localidad