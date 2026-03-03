Joaquín Levinton lanzó sus alfajores con un guiño a su paso por "MasterChef"

En el marco de la presentación de su nuevo disco, el líder de Turf presentó su línea junto a Fantoche y eligió un nombre especial para su emprendimiento

Tras algunos problemas de salud, Joaquín Levinton , líder de la histórica banda Turf , retomó su actividad artística. Ya recuperado, el artista volvió a los escenarios, presentó nuevo material y sorprendió a sus seguidores con un curioso lanzamiento.

Cabe recordar que, a fines de 2025, el cantante sufrió un infarto y debió ser asistido de urgencia por un mozo en un bar porteño. Tras ese episodio, logró restablecerse y continuar con su carrera . En ese marco lanzó "Yo soy Joaquín", un disco como solista junto al productor Ezequiel Araujo. Las grabaciones originales habían quedado inconclusas, el cantante las retomó y finalmente lanzo nueve canciones.

Ahora bien, ese no fue su único proyecto. Además de su regreso artístico, Levinton decidió apostar a una nueva faceta: se lanzó como emprendedor gastronómico con su propia línea de alfajores , cuyo nombre tiene un guiño especial que solo quienes lo siguieron en el reality " MasterChef Celebrity Argentina" pueden comprender.

Los alfajores de Joaquín Levinton

En el marco de la presentación de su nuevo disco, en pleno festejo de su cumpleaños numero 51, durante una entrevista con Bebe Contepomi, el líder de Turf presentó oficialmente su nuevo alfajor. "No solo vine a regalarles este disco, tambien vengo a regalarles mi alfajor", dijo el cantante.

El producto, elaborado junto a la marca Fantoche, ya se puede conseguir en sus clásicas versiones blanco y negro, bajo un nombre muy particular: “Pescado Raúl”.

El pescado "Raúl" de Joaquín Levinton

La elección del nombre de sus alfajores no es casual. Durante su participación en MasterChef Celebrity Argentina, Levinton presentó en una gala un plato elaborado con pescado. Cuando el jurado le preguntó por el nombre técnico de la preparación, el cantante respondió con total: “Raúl”.

El momento se convirtió en uno de los clips más virales de esa temporada. Ahora, el músico transformó aquella ocurrencia en su propia marca.