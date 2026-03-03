La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

La adolescente de 14 años pasó más de 5 horas con una pistola y disparó varias veces al aire. Ahora, un mayor que trabajaba en la institución fue detenido

El momento en el que la adolescente está por ingresar a la escuela y el trabajo de la Policía de Mendoza para contenerla.

Hace casi seis meses, una adolescente de 14 años se atrincheró en una escuela de La Paz, Mendoza , por más de 5 horas con un arma de fuego , y disparó varias veces al aire. El caso tuvo alcance nacional y conmocionó al país. Ahora, un celador de la institución educativa fue detenido, luego de que la menor denunciara que había abusado de ella sexualmente.

Según información oficial de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, la menor declaró haber sido víctima de abuso sexual por parte de un adulto vinculado a la escuela durante entrevistas con profesionales tras el episodio que tuvo lugar hace unos meses.

Tras la declaración de la alumna, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador , cuyo nombre todavía no trascendió. En particular, la medida preventiva fue dispuesta por Laura Nieto, fiscal a cargo.

A pesar de que los primeros días tras el episodio circuló la hipótesis de que la menor sufría bullying en la escuela, y eso podría haberla motivado a llegar con un arma de fuego, ahora la investigación apunta contra el celador que fue denunciado y detenido.

El episodio de la niña atrincherada en una escuela en Mendoza

El caso de una alumna de 14 años que ingresó a su escuela con un arma en la localidad de La Paz, en Mendoza, conmocionó al país el septiembre del año pasado.

La escuela Marcelino Blanco, ubicada en La Paz, una localidad que se encuentra a unos 140 kilómetros al este de la ciudad de Mendoza, vivió momentos de profunda conmoción luego de que una alumna de 14 años ingresara temprano al edificio con un arma y efectuara disparos al aire, al suelo y contra algunas personas. Afortunadamente, no se registraron heridos.

Sobre el mediodía, una alumna relató que la adolescente sufre de bullying por parte de sus compañeros y brindó detalles precisos sobre el día a día en el aula.

La versión de una compañera de curso

"La encontré de frente y disparó. Yo iba con el celador y nos agachamos. Pero después se descontroló todo y disparó otra vez", dijo una compañera de la joven que continúa atrincherada a Radio Nihuil.

Por su parte, calificó a la joven como "tranquila" y remarcó que "no habla con nadie". Y agregó: "No sé si en la familia tiene problemas, pero en la escuela le hacen bullying". Otras alumnas del establecimiento concordaron con esa versión y señalaron que era común que otros alumnos molestaran a la joven por su forma de vestir.

En tanto, la testigo del hecho confirmó que su compañera buscaba a una profesora. De acuerdo con la información publicada por el Diario Uno de Mendoza, la adolescente es hija de un policía de San Luis, a quien le habría quitado su arma reglamentaria.

La mayoría de los medios mendocinos coincidieron en que la joven pidió a los gritos por una docente llamada Raquel y que aseguró que no se entregaría hasta que la docente se presentara. La investigación del hecho está a cargo de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, que supervisó el procedimiento de los efectivos en la escuela.