Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Habrá primero un fin de semana extra largo por un feriado y un día no laborable turístico. Y poco después, llega el finde largo por tradición católica

Con el inicio del ciclo escolar, muchos argentinos ya comenzaron a mirar el calendario en busca de los próximos feriados y fines de semana largos . La buena noticia es que marzo traerá una oportunidad ideal para una escapada, antes de la llegada de uno de los descansos más esperados del año: Semana Santa.

El próximo feriado será el 24 de marzo , cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , una fecha clave en el calendario argentino que recuerda a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983), uno de los períodos más oscuros de la historia del país por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Se trata de un feriado nacional inamovible, lo que significa que no puede trasladarse para fomentar el turismo, sin importar el día de la semana en que caiga. En 2026, el 24 de marzo será martes. En ese marco, a través de la resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno estableció el lunes 23 como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, quienes puedan adherirse a la medida tendrán un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo de 2026.

Ahora bien, sin dudas, uno de los fines de semana largos más esperados del año será el de Semana Santa , una de las celebraciones católicas más importantes en el calendario. Comienza con el Jueves Santo, una jornada donde no hay clases y se suspenden algunas actividades puntuales y continúa con el esperado Viernes Santo, feriado inamovible. Luego, ese domingo, se celebra el día de Pascua.

Cuándo cae Semana Santa en 2026

El cronograma oficial del gobierno nacional anunció que este 2026 la Semana Santa abarcará desde el domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 5 de abril (Pascua). Este año, el Jueves Santo tendrá una particularidad en Argentina: coincidirá con el feriado del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Así, el Jueves Santo, normalmente considerado un día no laborable, quedará dispuesto sobre el 2 de abril, fecha considerada feriado nacional; mientras que el Viernes Santo se festejará el 3. El domingo de Pascua tendrá lugar el día 5 de abril.

Sí, las celebraciones de Pascua llegarán más temprano que el año pasado. Cabe recordar que se trata de una celebración sin una fecha fija ya que, a diferencia de las festividades inscriptas en el calendario gregoriano, los días de Semana Santa se calculan en función del calendario lunar y el equinoccio de primavera.

La Iglesia Católica ha establecido que la Semana Santa se celebra el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Por lo que no se sujeta a un día determinado.

Los feriados que restan en 2026

