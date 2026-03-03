Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

“Rosario es una ciudad que vive con mucha cultura, con muchas actividades deportivas. Quizás el símbolo más importante es que hace más de un año Di María no volvía, y más allá de que hay rivalidades, fue un punto fundamental, hay un antes y un después en Rosario”, dijo la dirigente de La Libertad Avanza que recibió distinciones por el operativo Bandera de la mencionada fundación y de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehgar).
“Me encuentro en el país con rosarinos que me abrazan y lloran y me dicen que Rosario volvió a ser lo que siempre fue”, narró la senadora, quien luego destacó la aprobación del nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de inimputabilidad a 14 años.
Al respecto, sostuvo: “Ha sido un problema enorme para Santa Fe que no haya habido responsabilidad con aquellos menores que, por voluntad propia o mandados por las organizaciones criminales con riesgo a su propia vida, han sido sicarios asesinando gente”.
Y recordó que en breve se cumple el segundo aniversario del asesinato del playero Bruno Bussanich a manos de un menor de edad en una semana crítica en la ciudad donde también habían asesinado a dos taxistas.
AFA y el gendarme
La senadora también habló sobre la intervención exitosa de la AFA y de su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela hace más de un año. Sin que sepa el Estado nacional, la AFA logró traer al gendarme, algo que Cancillería no pudo.
Al respecto dijo: "Nuestro gobierno tiene una mirada muy contraria al régimen venezolano. Lo que han hecho es un acuerdo político, sabemos que los dirigentes de la AFA no están pasando por el mejor momento. El acuerdo fue con el titular de la Federación Venezolana de Fútbol, dicen que estuvo la señora (diputada Marcela) Pagano en el medio, bueno sabemos de las relaciones de espionaje de su marido así que no llama la atención".
"Nos hubiese gustado ya que pusieron tanto esfuerzo en lavar su imagen, podrían haber traidor a Giuliani que es el último que queda. Fue una operación secreta sin darle conocimiento al Estado argentino", finalizó.
Noticias relacionadas
Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud
La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
Transportes escolares: el precio parte de los 180 mil pesos en el inicio de clases