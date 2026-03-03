La Capital | La Ciudad | Bullrich

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

La exministra de Seguridad dijo que la vuelta del jugador de Rosario Central fue por la baja de la inseguridad, y que el Plan Bandera marcó un "antes y después"

3 de marzo 2026 · 12:00hs
Patricia Bullrich habló del Plan Bandera 

LA CAPITAL/Virginia Benedetto

Patricia Bullrich habló del Plan Bandera 

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio una conferencia de prensa en la Fundación Libertad donde reivindicó la baja de inseguridad que produjo el Plan Bandera, operativo conjunto de las fuerzas federales con la provincia de Santa Fe. En ese marco, dio el ejemplo de la vuelta de Ángel Di María a Rosario Central como resultado directo de la mejora de los índices.

“Rosario es una ciudad que vive con mucha cultura, con muchas actividades deportivas. Quizás el símbolo más importante es que hace más de un año Di María no volvía, y más allá de que hay rivalidades, fue un punto fundamental, hay un antes y un después en Rosario”, dijo la dirigente de La Libertad Avanza que recibió distinciones por el operativo Bandera de la mencionada fundación y de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehgar).

Vale recordar que el retorno del mediocampista canalla se truncó a mediados de 2024. Gonzalo Belloso, presidente del club, dijo que la familia le confirmó que no volvería al club de Arroyito porque no estaba garantizada la seguridad “ni para él ni para su familia”. Aún los índices no habían encarrilado y estaba fresca la semana de marzo donde asesinaron a cuatro trabajadores. Con el cierre de 2024 se registraría el descenso abrupto.

Bullrich y el Plan Bandera

“Me encuentro en el país con rosarinos que me abrazan y lloran y me dicen que Rosario volvió a ser lo que siempre fue”, narró la senadora, quien luego destacó la aprobación del nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de inimputabilidad a 14 años.

bullrich pullaro
Pullaro y Bullrich en el lanzamiento del Plan Bandera en diciembre de 2023

Pullaro y Bullrich en el lanzamiento del Plan Bandera en diciembre de 2023

Al respecto, sostuvo: “Ha sido un problema enorme para Santa Fe que no haya habido responsabilidad con aquellos menores que, por voluntad propia o mandados por las organizaciones criminales con riesgo a su propia vida, han sido sicarios asesinando gente”.

Y recordó que en breve se cumple el segundo aniversario del asesinato del playero Bruno Bussanich a manos de un menor de edad en una semana crítica en la ciudad donde también habían asesinado a dos taxistas.

AFA y el gendarme

La senadora también habló sobre la intervención exitosa de la AFA y de su titular, Claudio “Chiqui” Tapia, en la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela hace más de un año. Sin que sepa el Estado nacional, la AFA logró traer al gendarme, algo que Cancillería no pudo.

Al respecto dijo: "Nuestro gobierno tiene una mirada muy contraria al régimen venezolano. Lo que han hecho es un acuerdo político, sabemos que los dirigentes de la AFA no están pasando por el mejor momento. El acuerdo fue con el titular de la Federación Venezolana de Fútbol, dicen que estuvo la señora (diputada Marcela) Pagano en el medio, bueno sabemos de las relaciones de espionaje de su marido así que no llama la atención".

"Nos hubiese gustado ya que pusieron tanto esfuerzo en lavar su imagen, podrían haber traidor a Giuliani que es el último que queda. Fue una operación secreta sin darle conocimiento al Estado argentino", finalizó.

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

