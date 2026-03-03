Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

En plena escalada bélica, las jugadoras iraníes permanecieron inmóviles mientras se entonaba el himno como señal de protesta y generaron repercusión global

La selección femenina de fútbol de Irán protagonizó un gesto que dio la vuelta al mundo en su debut en la Copa Asia: las once titulares y las suplentes se negaron a cantar el himno nacional antes del partido frente a Corea del Sur . La escena ocurrió en Gold Coast, Australia, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con la mirada fija al frente y sin hacer gestos, las futbolistas permanecieron en silencio mientras sonó el "Mehr-e Khavaran" , adoptado como himno oficial en 1990. Muchos interpretaron la decisión como una señal de protesta en medio de la grave crisis política y militar que atraviesa el país.

El gesto se produjo horas después de una ofensiva a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. En los ataques murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, quien ejercía el poder desde 1989.

Tras la ofensiva, Teherán respondió con bombardeos en distintos puntos de la región, con impacto en países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Arabia Saudita.

En ese contexto, la delegación iraní arribó a al norte de Australia para disputar el torneo continental. En este primer encuentro, Corea del Sur se impuso por 3 a 0.

Embed | La selección nacional femenina de fútbol de Irán se negó a entonar el himno del régimen islámico antes de su partido inaugural en la Copa Asiática Femenina de la AFC. pic.twitter.com/IxCNg2ViWw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 3, 2026

La previa del encuentro

Antes del partido, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por la situación regional: "La AFC sigue de cerca los recientes acontecimientos en Oriente Medio durante este período tan difícil. La máxima prioridad sigue siendo el bienestar, la seguridad y la protección de todas las jugadoras, entrenadores, oficiales y aficionados".

Además, la entidad afirmó que mantiene contacto permanente con la selección iraní y que ofrece "pleno apoyo y asistencia" durante su estadía en el país oceánico.

En la conferencia de prensa previa al debut, la entrenadora Marziyeh Jafari evitó referirse de forma directa a la crisis interna. Ante una consulta sobre el impacto del contexto político en el plantel, respondió: "No deberíamos hablar de estos temas en este momento; nuestro equipo llegó aquí para disputar este torneo, que es muy importante para las mujeres".

Hasta el momento, la federación iraní no emitió una declaración oficial sobre la actitud de las jugadoras ni aclaró si aplicará sanciones.