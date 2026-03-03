Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer La respuesta se relaciona con motivos de seguridad. El testimonio de un conductor de micro de larga distancia que se volvió viral en redes sociales 3 de marzo 2026 · 11:58hs

Al viajar en colectivos de larga distancia, es normal que los pasajeros sientan frío y noten la fuerte presencia del aire acondicionado. Aunque pueda resultar molesto para algunos, la razón de la baja temperatura se relaciona con motivos de seguridad. Así lo explicó un chofer de micros, y su video se volvió viral en redes sociales.

El chofer se tomó el tiempo de explicarle a los pasajeros por qué la temperatura es tan baja en los colectivos, y sin dudas dejó una enseñanza para todos los pasajeros. En particular, el encendido de los aires acondicionados de los micros se relaciona con la necesidad de no perder visibilidad en la ruta, ya que el calor tiende a empañar los vidrios del vehículo.

La explicación del chofer que se volvió viral Por su clara y amable explicación, el chofer se volvió viral en redes sociales. "Somos muchos, 40 almas vamos acá arriba (por el colectivo)", comenzó a explicar el conductor, y agregó: "Al emanar calor, se nos empaña el parabrisas".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital) "¿Cómo evitar que se empañen los vidrios? Bajar la temperatura del coche para tener una buena visión", siguió el chofer, y sumó: "Por eso siempre hace frío, pasa en todos los micros de larga distancia".

"O sea que es por seguridad, nosotros (los choferes) también tenemos frío", aseguró el hombre, y enfatizó, en referencia al estado de las rutas nacionales: "Pero tenemos que ver la ruta, sobre todo la Ruta 3, que está destruida".