Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1 El argentino se mostró expectante de cara al Gran Premio de Australia y compartió imágenes de sus días previos a lo que será su tercera temporada 3 de marzo 2026 · 09:14hs

Franco Colapinto completó su primera pretemporada en la categoría.

La espera se terminó y este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne. Con la nueva generación de autos como la gran novedad, Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento, pero también anunció que tiene un nuevo look personal en preparación.

Palpitando lo que será su tercer año consecutivo en la máxima categoría, primero con Williams en 2024 y luego en Alpine, el bonaerense publicó varias imágenes en sus redes sociales. "Buenooooo primera RACE WEEK del año!!!!! muchas ganas, vamos carajo", fue el mensaje con el que lo acompaño. Además, agregó el hashtag "Piel de pollo", demostrando su ilusión por regresar a la competencia.

Una vez en Melbourne, Colapinto compartió un video donde se lo observa desde un alto edificio corriendo en una cinta con la vista de toda la ciudad. "Bigote en camino, me falta el mullet!!!" fue la frase que eligió para acompañarlo y mostró cómo le está quedando el nuevo look.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 08.56.48 Por último, agregó una foto donde se observaba tomando una chocolatada y mate bajo el lema: "Qué lindas las cosas simples".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Franco Colapinto (@francolapinto) >> Leer más: Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana Horarios del GP de Australia Jueves 5 de marzo Prácticas Libres 1: 22.30 Viernes 6 de marzo Prácticas Libres 2: 2 Prácticas Libres 3: 22.30 Sábado 7 de marzo Clasificación: 2 Domingo 8 de marzo Carrera: 1 * Horario en Argentina Toda la actividad del fin de semana en el circuito Albert Park será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.