La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

El argentino se mostró expectante de cara al Gran Premio de Australia y compartió imágenes de sus días previos a lo que será su tercera temporada

3 de marzo 2026 · 09:14hs
Franco Colapinto completó su primera pretemporada en la categoría.

Franco Colapinto completó su primera pretemporada en la categoría.

La espera se terminó y este fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne. Con la nueva generación de autos como la gran novedad, Franco Colapinto buscará mejorar su rendimiento, pero también anunció que tiene un nuevo look personal en preparación.

Palpitando lo que será su tercer año consecutivo en la máxima categoría, primero con Williams en 2024 y luego en Alpine, el bonaerense publicó varias imágenes en sus redes sociales. "Buenooooo primera RACE WEEK del año!!!!! muchas ganas, vamos carajo", fue el mensaje con el que lo acompaño. Además, agregó el hashtag "Piel de pollo", demostrando su ilusión por regresar a la competencia.

Una vez en Melbourne, Colapinto compartió un video donde se lo observa desde un alto edificio corriendo en una cinta con la vista de toda la ciudad. "Bigote en camino, me falta el mullet!!!" fue la frase que eligió para acompañarlo y mostró cómo le está quedando el nuevo look.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 08.56.48

Por último, agregó una foto donde se observaba tomando una chocolatada y mate bajo el lema: "Qué lindas las cosas simples".

Embed

>> Leer más: Invasión argentina en Australia: los horarios de F1, F2 y F3 este fin de semana

Horarios del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Prácticas Libres 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Prácticas Libres 2: 2

Prácticas Libres 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1

* Horario en Argentina

Toda la actividad del fin de semana en el circuito Albert Park será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Noticias relacionadas
cuando corre franco colapinto: dias, horarios y tv del comienzo de la formula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del comienzo de la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para otra temporada en la Fórmula 1

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Los alrededores del Coloso fueron escenario de incidentes tras la derrota de Newells en el clásico.

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Topadora Cáceres en uno de sus camiones, su trabajo de la actualidad en Campo 9 (Paraguiay). 

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Lo último

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

Por qué siempre hace frío en los colectivos de larga distancia: la explicación de un chofer

Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

Medio Oriente: la selección femenina de fútbol de Irán se negó a cantar el himno en la Copa Asia

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

La exministra de Seguridad dijo que la vuelta del jugador de Rosario Central fue por la baja de la inseguridad, y que el Plan Bandera marcó un "antes y después"

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal
La Ciudad

La EPE anunció cuatro cortes de luz en Rosario después del temporal

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Alerta amarillo y semana con lluvias: cuándo se esperan tormentas

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

El aeropuerto de Rosario en Routes Americas: un posible regreso a Chile

Después de tocar fondo, Newells busca resurgir desde el mercado de pases

Después de "tocar fondo", Newell's busca resurgir desde el mercado de pases

Ovación
Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Frank Kudelka armó un equipo de Newells que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Frank Kudelka armó un equipo de Newell's que dio algo más de lo esperado, pero fue insuficiente

Policiales
Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

Roco y Wifi: quiénes son los miembros de Los Menores detenidos el fin de semana

La Ciudad
Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año mientras viajaban en el patrullero

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo de su casa

Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Ya entregaron 5 mil pares de lentes a pacientes de centros de salud

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

Por Alvaro Torriglia
Economía

Dramático alerta de la industria y el comercio por el impacto de la crisis

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: ¿Por qué no lo hicieron antes?
Política

La esposa de Nahuel Gallo se preguntó: "¿Por qué no lo hicieron antes?"

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas
Información General

Se dilata el juicio por la muerte de Maradona porque no llevaron las pruebas

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado
Policiales

Cayó el presunto conductor de la moto usada en el ataque a un supermercado

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores
Policiales

Vandalismo tras el clásico: apedrearon edificios e incendiaron contenedores

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga
POLICIALES

Presunto instigador de balaceras quedó preso por tenencia de droga

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región

El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
La Región

La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, Aurora y abrazo solidario
La Ciudad

Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
Zoom

La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario