La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante que se pondrá en juego en el próximo sorteo

Mientras que las principales modalidades no tuvieron ganadores, en el Siempre Sale hubo 35 afortunados entre los que se destacaron cinco santafesinos

9 de marzo 2026 · 08:46hs
Resultados del Quini 6 del domingo 8 de marzo

Resultados del Quini 6 del domingo 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo se realizó el sorteo 3.356 del Quini 6, donde los pozos Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Sin embargo, el Siempre Sale tuvo 35 apostadores con cinco aciertos que se quedaron con más de 11 millones de pesos. Entre los beneficiados, se destacaron cinco jugadas en la provincia de Santa Fe.

El pozo acumulado que se pondrá en juego en la próxima edición de la lotería, este miércoles 11 de marzo desde las 21.15, será de $3.800.000.000. Aquellos que deseen participar, deben realizar sus apuestas en agencias oficiales o plataformas digitales habilitadas.

A continuación, los resultados:

►Tradicional

Números sorteados: 00 - 06 - 10 - 13 - 21 - 37

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 19 ganadores, que recibirán $2.277.685

Con cuatro aciertos: 1.370 ganadores, que recibirán $9.476

►La Segunda

Números sorteados: 01 - 04 - 06 - 18 - 27 - 34

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $780.000.000

Con cinco aciertos: 40 ganadores, que recibirán $1.081.900

Con cuatro aciertos: 2.062 ganadores, que recibirán $6.296

►Revancha

Números sorteados: 05 - 27 - 29 - 33 - 37 - 43

Con seis aciertos: vacante, con un pozo de $1.341.431.701

►Siempre Sale

Números sorteados: 14 - 16 - 19 - 25 - 28 - 36

Con cinco aciertos: 35 ganadores, que recibirán $11.096.539

►Pozo extra

630 ganadores, que recibirán $246.031

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
quini 6: un solo ganador en la segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Resultados del Quini 6 del domingo 1º de marzo

Quini 6: de dónde son los apostadores que ganaron más de $4 millones en el Tradicional

quini 6: dos ganadores se repartieron mas de 8.200 millones de pesos

Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos

lula quiere prohibir las apuestas en linea en todo brasil

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Lo último

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

El mensaje intimidatorio en el barrio Ludueña es similar al que la policía encontró días atrás en otro colegio de la zona sur de Rosario. Suspendieron las clases

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario
La Ciudad

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas
Ovación

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

Escandalosa final en Brasil: Cruzeiro-Atlético Mineiro terminó con patadas, corridas y piñas

En Newells, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

En Newell's, nada de todo lo nuevo logró llevarse y enterrar lo viejo

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Policiales
Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Capturaron a Chami Mendoza, de Los Menores, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

La Ciudad
Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Día Internacional de la Mujer: este lunes habrá movilización en Rosario

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio
Policiales

Fijaron nuevas recompensas para atrapar a dos prófugos por homicidio

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: lunes con facultades con guardias mínimas por un paro de los no docentes

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado
Policiales

Una entradera en zona sudoeste terminó con un policía baleado