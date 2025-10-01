La Capital | Información General | Pami

"Mi Pami" para jubilados: qué trámites se pueden realizar desde la app

La obra social de los jubilados cuenta con un portal de autogestión que va actualizando sus funciones. Una guía para realizar trámites desde el celular

1 de octubre 2025 · 12:49hs
Mi Pami incorpora constantemente nuevas funciones a su plataforma

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) incorpora nuevas funciones constantemente para evitar que sus afiliados tengan que salir de sus hogares a la hora de realizar gestiones. Desde “Mi Pami”, los jubilados pueden realizar sus trámites de manera online, consultar la cartilla médica y recibir y consultar las recetas electrónicas, entre otras posibilidades.

Según explica la obra social, “Mi Pami es un portal de autogestión online que te permite realizar trámites y consultar información personal de forma más simple y rápida, por internet, a través de una computadora o un celular, sin tener que acercarte a tu Agencia”.

Con el pasar de los meses, Pami va incorporando nuevas funciones a “Mi Pami”, por lo que siempre es importante mantenerse atento para saber qué gestiones pueden realizarse directamente desde este portal. Además, es posible descargar la aplicación "Mi Pami" desde cualquier celular, ya que se encuentra disponible para Android y Apple. Esta es totalmente gratuita y en ella se pueden realizar las mismas gestiones que en el portal web, pero con mayor facilidad para acceder.

Qué trámites se pueden realizar desde “Mi Pami”

La lista siempre está sujeta a nuevas incorporaciones, pero en principio, desde Mi Pami es posible:

  • Tramitar la credencial digital

La credencial digital, una vez generada, permanece siempre disponible desde la aplicación de Pami. Para los afiliados es fundamental contar con la credencial para acceder a sus medicamentos y demás servicios. Contando con la credencial digital se aseguran de llevar en el celular su documento siempre activo y disponible, sin necesidad de imprimirlo.

  • Consultar la cartilla médica.

Para encontrar a los médicos especialistas, centros de salud y servicios médicos necesarios, el afiliado debe tener a mano la cartilla médica. Desde “Mi Pami” se pueden consultar no solo cuestiones acerca del médico ya asignado, sino que ante cualquier necesidad, se puede adquirir información sobre otros médicos y centros de salud.

  • Consultar la información PAMI.

Todos los datos de relevancia para el afiliado, desde los personales hasta los médicos, quedan almacenados en esta plataforma para ser consultados tantas veces sea necesario.

  • Modificar y agregar los datos de contacto.

Si existen modificaciones en los datos del afiliado, desde “Mi Pami” podrá actualizarlos rápidamente.

  • Consultar las solicitudes de medicamentos.

Cada trámite iniciado podrá ser consultado desde “Mi Pami” para informarse acerca de su estado.

  • Recibir y consultar las recetas electrónicas prescriptas por los médicos.

Los médicos del afiliado pueden generar sus recetas de manera electrónica y estas quedarán disponibles en la aplicación de Pami, por lo que el asociado no deberá preocuparse por posibles extravíos de las recetas de papel. Además, si existen dudas alrededor de las recetas, el afiliado podrá acceder a ellas a partir del portal.

Cómo ingresar a “Mi Pami”

Para acceder a “Mi Pami” es preciso, en primer lugar, registrarse. Desde la página oficial de Pami se puede acceder a la sección de acceso a “Mi Pami”. Para realizar la gestión se deben tener a disposición ciertos datos. A saber, DNI y número de trámite, número de cuil, credencial de Pami y un correo electrónico.

Es importante elegir un correo electrónico activo, ya que a este se le enviarán los datos de acceso. Una vez recibido el mail se deberán seguir los pasos para la activación de la cuenta.

De cualquier manera, ante cualquier duda o consulta es posible contactarse con Pami a través de su línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, a la que se accede llamando al 138. También están disponibles la sección de “preguntas frecuentes" en la página oficial o el bot de Pami en WhatsApp.

