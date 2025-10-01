La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

El organismo nacional recibió una denuncia anónima y decidió retirar diez lotes del mercado. También clausuraron el laboratorio en donde se producía

1 de octubre 2025 · 14:18hs
Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal.

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal.

Tras recibir una denuncia anónima, la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Sanitaria (Anmat) prohibió la venta de diez lotes de un antiinflamatorio intestinal llamado Exotran (mesalazina). Este tipo de medicación se utiliza para el tratamiento de colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

El antiinflamatorio es un producto de la firma Laboratorios Beta. Además de la suspensión de la venta del medicamento, Anmat inhibió preventivamente toda la actividad de la empresa, que cuenta con un parque industrial se ubica en la provincia de La Rioja.

El organismo estatal recibió una denuncia anónima de “falta de efectividad” en el antiinflamatorio de Laboratorios Beta. Tras la revisión de Anmat, se comprobó que el medicamento se elaboraba a base de una droga importada de China que no contaba con certificaciones de calidad y buenas prácticas de producción para su utilización en el país.

image - 2025-10-01T124710.054
Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal

Qué lotes retiró Anmat del mercado

De esta manera, Anmat ordenó retirar del mercado diez lotes de Exotran de Laboratorios Beta. Son los lotes N° 65.427, que venció el 31 de julio, y 65.752, que vence el 30 de noviembre, además de 66.087, 66.445, 66.725, 67.002, 67137, 67504, 67727 y 67850, con fechas de vencimiento entre el 28 de febrero del año próximo y el 31 de mayo de 2027.

En esa misma línea, el organismo nacional dispuso la inhibición preventiva de todas las actividades de la firma -no solo sobre la línea de ese producto-, cuya planta productiva está localizada en la provincia de La Rioja.

