La Capital | Información General | Triple femicidio

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usó una banda narco rosarina

Se trata de una aplicación que habrían utilizado para trasmitir el triple crimen. También la usaron Los Menores y la organización transnacional Tren de Aragua

1 de octubre 2025 · 13:08hs
Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años)

Foto: NA.

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Pasan los días y no aparecen evidencias sobre la supuesta transmisión del triple femicidio de Florencio Varela que, según un testigo, fue compartida en un grupo cerrado a al menos 45 personas. Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por medios nacionales, fuentes de la investigación sugieren que si realmente existió esa transmisión no fue por TikTok o Instagram como se dijo en un principio. Indicaron, en cambio, que pudo ser mediante una aplicación llamada Zangi, conocida en la Justicia rosarina por haber sido utilizada por una banda narco.

A menos de dos semanas del triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) son más las expectativas por un pronto esclarecimiento que los avances concretos respecto de cómo se planificó y ejecutó el ataque. Las recientes detenciones en Perú de los dos jóvenes sindicados como autores intelectuales podrán determinar si los pasos dados en la primera etapa de la investigación fueron certeros.

>> Leer más: Detuvieron a Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Lo cierto es que desde un principio el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, puso sobre la agenda pública la versión de que el triple crimen había sido transmitido por redes sociales. Primero dijeron que mediante TikTok, luego por Instagram, pero al paso de los días no surgieron evidencias respecto de esa hipótesis. En ese marco ahora apareció el nombre de Zangi, aplicación ya conocida por el uso que le dieron otras organizaciones criminales.

Qué es Zangi

Según publicó este miércoles La Nación, una fuente de la investigación sugirió que el triple crimen fue transmitido por Zangi. Se trata de una aplicación de origen armenio nacida en 2013 y que cuenta con cifrado militar. Una característica que prácticamente blinda las comunicaciones privadas.

>> Leer más: Triple femicidio narco: detuvieron en Perú al ladero de Pequeño J

De esta manera la aplicación asegura privacidad a los usuarios dado que es imposible rastrear el contenido sin tener acceso directo. Si el usuario lo desea, el contenido enviado no se guarda en las cuentas de los receptores.

Si bien Zangi no es una aplicación popular en Argentina, hay investigaciones judiciales que detectaron que era utilizada por bandas criminales. Una de ellas es la liderada en Rosario por Lisando "Limón" Contreras, un hombre ligado al narcotráfico y al juego clandestino. En el plano internacional es utilizada por el Tren de Aragua, un grupo criminal transnacional con origen en Venezuela.

zangi

El caso Rosario

Lisandro "Limón" Contreras, detenido en diciembre de 2024 tras ser mencionado luego del asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte —jefe de la barra brava de Rosario Central— aunque no está vinculado al crimen, utilizaba Zangi. Así lo expuso la fiscal Georgina Pairola al momento de imputarlo. Contreras tiene conexiones con la banda Los Menores, de la cual algunos miembros sí son investigados por su participación en el asesinato del barra canalla.

>> Leer más: Licha Contreras, el jefe de una banda criminal que tuvo protección hasta que lo nombraron

En la causa por el crimen de Pillín sí está imputado Alejandro "Cani" Zamudio, otra persona ligada a Los Menores que también utilizaba Zangi de acuerdo a las evidencias presentadas por la fiscal Pairola. Siguiendo los pasos de Matías Gazzani, líder de la banda y prófugo desde inicios de 2024, se realizaron varios allanamientos con secuestros de teléfonos que utilizaban la misma aplicación.

En la causa contra Los Menores hay un testigo de identidad reservada que también da cuenta del uso de Zangi que hacen otros miembros de la banda. "Mirko (uno de los imputados) me mandó un mensaje a mi Instagram diciendo que me deje de hacer el perro y que le dijera a T. que le responda los mensajes. Y después, no sé si al otro día de esto o a los días, me llama por Zangi y me empezó a amenazar a mi diciendo que me iba a matar a mí, a mi hermano, a mi mamá, a mi familia, si yo no iba a la casa de T. a decirle que ponga la plata y la moto", contó el testigo.

Noticias relacionadas
Kicillof exigió una mesa nacional tras el triple femicidio narco que conmocionó a Florencio Varela

Triple femicidio: Axel Kicillof le pidió a Milei que convoque a los gobernadores

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: qué se sabe de la causa que apunta a Pequeño J como principal responsable

Pequeño J, el narco peruano señalado como autor intelectual del triple femicidio.

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El dolor de las familias de Brenda, Lara y Morena por el triple femicidio. 

Triple femicidio: la Iglesia pidió "un acto de valentía" para frenar "la plaga de la droga"

Ver comentarios

Las más leídas

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Lo último

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

La suspensión de los servicios que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejó a Rosario con un único servicio que, encima, funciona con irregularidades

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Franco Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la Fórmula 1

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

Newells: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Policiales
El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años