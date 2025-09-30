El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

El delantero retornó luego de cuatro partidos, tras una lesión muscular, y llevó peligro por afuera, bastante en soledad. Debió ser reemplazado

Los once de Newell's que salieron a jugar frente a Estudiantes. Luciano Herrera fue el mejor de la Lepra.

Luciano Herrera regresó en Newell's después de cuatro partidos. Dejó atrás una lesión muscular y fue el futbolista que mayores expectativas despertó en el hincha rojinegro, teniendo en cuenta la falta de recursos del equipo para atacar. Tuvo que dejar la cancha cuando el partido todavía estaba 0 a 0.

Juan Espínola 5: las pelotas que llegaron al arco fueron a donde estaba ubicado. En el gol, nada qué hacer.

Jherson Mosquera: 4: tuvo muchos inconvenientes para encimar a Facundo Pérez. Le costó mucho, sobre todo el primer tiempo.

Luciano Lollo 6: debió ocuparse de Alario, de poca movilidad, y lo resolvió. Capturó una peinada para el gol del empate que trajo algo de calma.

Víctor Cuesta 3: cuando lo encararon en el mano a mano no pudo detener a sus rivales. Le pasó en el gol de Meza, en el que quedó pagando.

Alejo Montero 5: perseverante para defender y con empuje para subir, aunque le haya faltado algo de claridad. Meza le ganó la espalda antes de desairar a Cuesta y definir.

Giovani Chiaverano 3,5: No desniveló con la pelota al pie. Mantuvo el orden, pero no contuvo a nadie. Tampoco desniveló. Reemplazado en el entretiempo.

Ever Banega 4: no fue el director de orquesta que necesita el equipo. Muy pocos pases incisivos.

Luca Regiardo 4,5: creció en el segundo tiempo en la contención, donde en ocasiones se mueve muy solo.

Luciano Herrera 6: el coraje y el manejo para desequilibrar en el uno contra uno. Le cometieron la falta en la que Merlos cobró penal y el VAR retrotrajo.

Darío Benedetto 3: sin peso en el área contraria. Apenas un tiro alto desde afuera del área. Aportó poco y nada.

Carlos González 6: exigió y siempre intentó, por arriba y por abajo. Ganó varias en el juego aéreo.

Ingresaron en Newell's

Facundo Guch 4,5: buscó perforar por afuera y sacar centros, con diferentes resultados. Entró encendido, pero se fue apagando.

Genaro Rossi 4: fue a disputar varias pelotas de arriba con determinación. Por abajo, influyó menos.

Jerónimo Russo 4: ubicado sobre la izquierda, fue intermitente. En ocasiones levantó la cabeza y nadie se le acercó.

Juan Manuel García -: ingresó para tener presencia en el área contraria, pero no logró imponerse nunca.

El DT Cristian Fabbiani 3,5: no encontró darle una forma al equipo para que fuese competitivo. Desperdigados sus futbolistas en el campo de juego, jugó a lo que pudo. Que fue muy poco. Lo dominaron. Y también lo perdonaron. Esa mínima desventaja lo dejó vivo y Lollo lo aprovechó. El fútbol sigue ausente.