La Capital | La Ciudad | Brindis TV

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo para acercar la ciencia con humor

El equipo rosarino de Cientina debuta este domingo en Brindis TV: experimentos en vivo, humor y ciencia “en fácil y en rosarino” para toda la familia

1 de octubre 2025 · 12:42hs
El equipo de La Prima de Darwin

El equipo de La Prima de Darwin, el nuevo programa de Brindis TV 

Este domingo a las 21 llega a la pantalla de Brindis TV un programa distinto, pensado para acercar la ciencia a todos los públicos. Se trata de La Prima de Darwin, un ciclo a cargo del equipo de Cientina, que busca combinar conocimiento, humor y curiosidad con una dinámica ágil y entretenida.

La propuesta, íntegramente rosarina, incluirá experimentos en vivo (reproducibles en casa), disparadores cotidianos para explicar fenómenos científicos y la incorporación de una mascota muy especial: “Cito”, el mono-mascota que se suma con humor al concepto del programa.

Sol Figueroa, una de sus conductoras, explicó que el objetivo es mostrar que la ciencia no es algo lejano, sino parte de la vida diaria. “Cientina es ciencia argentina, ciencia rosarina y ciencia latina. Hablamos de ciencia en español, en fácil, en rosarino y en federal”, destacó.

>> Leer más: Cientina, el proyecto rosarino que busca hacer de la ciencia algo divertido

El programa se emitirá los domingos a las 21, elegido como un horario ideal para reunir a la familia. “Coincidir en la semana es muy difícil. Sí o sí tenía que ser sábado o domingo”, contó Figueroa, que adelantó que en el primer episodio habrá un experimento “con bananas” como gran atractivo.

Un puente entre la curiosidad y el conocimiento

El formato buscará partir de temas cotidianos —como la primavera, las alergias o los lapachos florecidos— para explicar cuestiones del sistema inmune, los anticuerpos y hasta los últimos avances científicos. La idea, dicen, es que cualquiera pueda engancharse, aunque nunca haya sentido afinidad con lo académico. “Los experimentos van a ser reproducibles, con cosas que tenés en tu casa. No algo imposible, sino algo tangible y piola”, remarcaron.

>> Leer más: "Hacemos ciencia porque queremos cambiar el mundo"

La apuesta es clara: ciencia sin solemnidad, con guiños pop y cercanía con el público. El ciclo es una extensión del proyecto Cientina, comunidad de divulgación que desde hace seis años reúne a más de 11 mil seguidores en redes sociales, además de talleres en escuelas y actividades presenciales.

“Cientina es una comunidad de gente curiosa. No importa la edad o la formación: cualquiera puede preguntar y participar. Queremos que la ciencia sea accesible y no algo exclusivo de un núcleo de expertos”, explicó Figueroa.

La Prima de Darwin, sostienen sus creadores, retoma esa experiencia y la multiplica en clave de programa de streaming, con una estética fresca, humorística y con fuerte identidad local.

Nota a la conductora del nuevo programa de Brindis TV

Embed - ESTRENO: 3ERA. TEMPORADA DE LA PRIMA DE DARWIN EN BRINDIS TV

Noticias relacionadas
La UNR, en el top ten de las universidades argentinas.

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

La autopista Rosario-Buenos Aires amaneció con tránsito reducido.

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Rosario se prepara para una nueva edición de la Semana del Arte.

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Entre los efectos de las quemas intencionales en los humedales del Paraná Medio, ya se registraron 83 especies de plantas y animales eliminados por el fuego.

Quemas: ante la demora de la Justicia, piden la intervención del humedal

Ver comentarios

Las más leídas

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Lo último

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

La suspensión de los servicios que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejó a Rosario con un único servicio que, encima, funciona con irregularidades

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Franco Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la Fórmula 1

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

Newells: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Policiales
El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años