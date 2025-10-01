Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo para acercar la ciencia con humor

El equipo rosarino de Cientina debuta este domingo en Brindis TV: experimentos en vivo, humor y ciencia “en fácil y en rosarino” para toda la familia

El equipo de La Prima de Darwin, el nuevo programa de Brindis TV

Este domingo a las 21 llega a la pantalla de Brindis TV un programa distinto, pensado para acercar la ciencia a todos los públicos. Se trata de La Prima de Darwin, un ciclo a cargo del equipo de Cientina , que busca combinar conocimiento, humor y curiosidad con una dinámica ágil y entretenida.

La propuesta, íntegramente rosarina, incluirá experimentos en vivo (reproducibles en casa), disparadores cotidianos para explicar fenómenos científicos y la incorporación de una mascota muy especial: “Cito”, el mono-mascota que se suma con humor al concepto del programa.

Sol Figueroa , una de sus conductoras, explicó que el objetivo es mostrar que la ciencia no es algo lejano, sino parte de la vida diaria. “Cientina es ciencia argentina, ciencia rosarina y ciencia latina. Hablamos de ciencia en español, en fácil, en rosarino y en federal”, destacó.

El programa se emitirá los domingos a las 21, elegido como un horario ideal para reunir a la familia. “Coincidir en la semana es muy difícil. Sí o sí tenía que ser sábado o domingo”, contó Figueroa, que adelantó que en el primer episodio habrá un experimento “con bananas” como gran atractivo.

Un puente entre la curiosidad y el conocimiento

El formato buscará partir de temas cotidianos —como la primavera, las alergias o los lapachos florecidos— para explicar cuestiones del sistema inmune, los anticuerpos y hasta los últimos avances científicos. La idea, dicen, es que cualquiera pueda engancharse, aunque nunca haya sentido afinidad con lo académico. “Los experimentos van a ser reproducibles, con cosas que tenés en tu casa. No algo imposible, sino algo tangible y piola”, remarcaron.

>> Leer más: "Hacemos ciencia porque queremos cambiar el mundo"

La apuesta es clara: ciencia sin solemnidad, con guiños pop y cercanía con el público. El ciclo es una extensión del proyecto Cientina, comunidad de divulgación que desde hace seis años reúne a más de 11 mil seguidores en redes sociales, además de talleres en escuelas y actividades presenciales.

“Cientina es una comunidad de gente curiosa. No importa la edad o la formación: cualquiera puede preguntar y participar. Queremos que la ciencia sea accesible y no algo exclusivo de un núcleo de expertos”, explicó Figueroa.

La Prima de Darwin, sostienen sus creadores, retoma esa experiencia y la multiplica en clave de programa de streaming, con una estética fresca, humorística y con fuerte identidad local.

Nota a la conductora del nuevo programa de Brindis TV