La Capital | Información General | Pami

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

La obra social ofrece este bono en el décimo mes del año. Cuáles son los requisitos para acceder al monto y cómo acceder al mismo

30 de septiembre 2025 · 12:52hs
Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Pami ofrece un beneficio para un grupo específico de jubilados

ElPrograma de Atención Médica Integral (Pami) continúa tomando medidas y actualizando programas que puedan responder a las necesidades de sus afiliados. Con ese objetivo, la obra social de los jubilados anunció la continuación de un bono para cierto grupo de beneficiarios que tiene el valor de $45.869.

Ese bono está destinado a todos los jubilados que padezcan celiaquía. El “subsidio económico por celiaquía” está impulsado por la ley 26.588. A través de este programa, Pami busca ayudar a los jubilados que por su condición están obligados a consumir alimentos específicos para evitar el gluten.

Pami tiene en cuenta que los alimentos sin tacc son mucho más costosos que los demás y generan un encarecimiento considerable de la canasta básica. Por este motivo, el bono económico busca contribuir al poder adquisitivo de los jubilados que deben afrontar gastos mayores por su condición de celiaquía. Para acceder al beneficio, los afiliados deberán inscribirse y presentar la certificación médica que acredite su diagnóstico.

El valor de este bono se actualiza cada seis meses y su valor equivale al 27,5% de la Canasta Básica Alimentaria, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En octubre, el monto fue ajustado de $44.108,08 a $45.869.

>>Leer más: Pami ofrece anteojos gratuitos a sus afiliados: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Cómo se realiza el trámite para cobrar el bono

Este es un trámite web. Se puede realizar desde el celular, tablet o computadora. Ingresando en la página “https://www.pami.org.ar/tramite/subsidio-celiaquia” es posible iniciar directamente el trámite o solicitar un turno para atención en agencia. También se encuentra disponible un video tutorial para aprender a realizar trámites en línea.

Documentación necesaria para acceder al bono

  • Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Credencial de afiliación al Pami.
  • Último recibo de cobro.
  • Resumen de historia clínica que incluya síntomas.
  • Resultados serológicos que demuestren la presencia de anticuerpos antigliadina y antiendomisio.
  • Resultados histopatológicos de una biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.
  • Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por un especialista.
Noticias relacionadas
Pami trabaja con una amplia lista de farmacias en todo el país donde sus afiliados pueden vacunarse de forma gratuita

Pami: cómo y dónde ponerse gratis la vacunan contra la gripe

Los jubilados y pensionados podrán disfrutar de beneficios exclusivos en octubre

Descuentos y reintegros en supermercados para jubilados: quiénes pueden acceder al programa de Anses

El streaming del Conicet en el Cañón de Mar del Plata causó furor durante julio y agosto

Nuevo streaming del Conicet en el fondo del mar: cuándo es y cómo verlo

choco contra una iglesia en michigan, la incendio y baleo a los fieles: cuatro muertos

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Lo último

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Quién es Lola Abraldes, la actriz revelación premiada en los Martín Fierro

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Pami: un grupo de jubilados puede cobrar un bono de $45 mil en octubre

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

La ciudad celebrará este miércoles un nuevo aniversario de la propuesta que invita a jugar a personas de todas las edades. Cuáles serán las propuestas

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34
Policiales

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario
La Ciudad

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Cierre del histórico bar Pan y Manteca: sorpresa, desazón e hipótesis

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito
Ovación

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Racing y River llegan a Rosario con un operativo que va más allá del Gigante de Arroyito

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Central: Di María rompió otra pared y ahora ya es profeta en su tierra

Policiales
Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses
Policiales

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

La Ciudad
Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia: cómo nació la tradición que tiene casi 30 años

Cabanellas no espera más y promete mantener las tradiciones en la Bolsa

Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones" en la Bolsa

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Con algunos ajustes, debuta el nuevo estacionamiento en el microcentro de Rosario

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

Se lanza el Presupuesto Participativo 2026 con una apuesta por los espacios públicos

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento
Economía

El índice de inflación de septiembre sería mayor al 2 por ciento

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza
El Mundo

Trump y Netanyahu afirman que lograron un plan para terminar la guerra en Gaza

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina
Política

Chile investiga si supuesta desaparecida de la dictadura estaría viva en Argentina

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos
Información General

Chocó contra una iglesia en Michigan, la incendió y baleó a los fieles: cuatro muertos

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid
La Ciudad

Qué se sabe de World2Fly, la aerolínea española que conectará Rosario-Madrid

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: bomberos rescataron a seis personas

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Final de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial