El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

El puesto de venta había sido allanado una semana antes pero ya estaba funcionando de nuevo y había un posible comprador en el lugar

1 de octubre 2025 · 12:36hs
El fiscal Franco Carbone visitó la zona donde funcionaba el búnker.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El fiscal Franco Carbone visitó la zona donde funcionaba el búnker.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe anunció este miércoles el derribo de un búnker de drogas en la zona sudoeste de Rosario. El operativo tuvo un desarrollo atípico, ya que la policía descubrió una plantación de marihuana gracias al trabajo con un dron en la zona apuntada por los investigadores.

La fiscal Brenda Debiasi le confirmó a LT8 la denuncia antes de la inactivación ordenada por la Justicia provincial en el barrio Tío Rolo. El hallazgo se produjo en una casa vecina a un punto de venta de estupefacientes que había sido allanado la semana anterior a pedido de los investigadores especializados en microtráfico.

"Cuando se arroja el dron para relevar el lugar, en la vivienda lindera se observa lo que podrían ser plantas de marihuana", explicó la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Asimismo, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que el inmueble apuntado en la resolución judicial ya estaba funcionando nuevamente.

Un búnker que se reactivó en una semana

Las sospechas sobre un cultivo ilegal junto al búnker no fueron la única novedad del procedimiento que comenzó a las 9 de la mañana en calle Nueva 3106 al 7000, cerca del cruce con el camino nuevo a Soldini. El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, advirtió que los efectivos encontraron "un posible comprador en el mismo lugar" que habían ido a derribar.

Búnker Camino Nuevo Soldini 3600 2

El funcionario concluyó que ese sector del pasillo seguía habilitado para el negocio de la droga a pesar del allanamiento previo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la captura del presunto vendedor imputado la semana anterior. De esta manera reivindicó la sanción de la ley de microtráfico en Santa Fe para la inactivación de los inmuebles y otras medidas del fuero provincial.

>> Leer más: Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que no les dejaba vender droga

Cococcioni recordó que ya se desactivaron 74 bunkers en toda la provincia desde el cambio de normativa y la desfederalización parcial de las causas sobre narcomenudeo. Por su parte, la fiscal Debiasi observó: "Estas actividades son focos de violencias lesivas, que es lo que estamos tratando de eliminar".

Al margen del derribo, la funcionaria judicial confirmó el secuestro de cocaína y marihuana fraccionada el día del arresto del supuesto vendedor. En cuanto a lo que falta en la investigación, señaló que el próximo objetivo es seguir la pista de la cadena proveedora del material estupefaciente.

¿Cómo era el búnker del barrio Tío Rolo?

La cuadrilla enviada por el gobierno santafesino al barrio Tío Rolo se encontró con una casilla construida solamente con chapa y madera. La puerta tenía una pequeña mirilla tapada con un cartón y la persona encargada de atender a los clientes utilizaba un agujero al costado de la construcción para recibir el dinero y entregar la mercadería.

Cococcioni consideró que el búnker funcionaba como una especie de "minikiosco montado precariamente con un timbre". La PDI se encargó de analizar el movimiento en la zona a partir de las denuncias de vecinos y el día del allanamiento capturaron a un vendedor dentro del inmueble.

Búnker Camino Nuevo Soldini 3600 1

La fiscal remarcó que la casilla sólo servía para el narcomenudeo y no era habitable de ninguna manera. "No tiene ventanas ni baño. Sólo había una parrilla de cama sin colchón", describió durante una rueda de prensa.

Cuando la policía hizo el operativo antidrogas, el imputado trató de deshacerse de la mercadería y de los teléfonos celulares que tenía. No obstante, los efectivos consiguieron secuestrar los estupefacientes, los dispositivos y el dinero para profundizar la investigación en la zona sudoeste rosarina.

Los allanamientos incluyeron el secuestro de droga fraccionada para la venta.

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Fentanilo en Rosario: allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal.

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

La zona de Grandoli y Centeno, donde se produjo el robo.

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Uriburu y avenida de Circunvalación, el lugar donde ejecutaron a Jeremías Villalba cuando acudió para la venta de una moto.

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

La suspensión de los servicios que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejó a Rosario con un único servicio que, encima, funciona con irregularidades

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
