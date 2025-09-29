La Capital | Información General | Pami

Pami: qué credenciales serán válidas en octubre de 2025

Pami tiene diferentes credenciales válidas para los jubilados. Cuáles son y para qué funcionan. El listado de las credenciales que ya no están vigentes

29 de septiembre 2025 · 12:03hs
El Programa de Atención Médica Integral (Pami) exige ciertas formalidades a la hora de atender a sus afiliados. En este marco, uno de los documentos más importantes con los que deben contar sus beneficiarios son las credenciales, por lo que Pami se encarga constantemente de difundir la lista actualizada de credenciales vigentes. A raíz de esto, se recomienda a sus afiliados informarse acerca de cuáles de estos documentos serán válidos para el acceder fácilmente a los productos y servicios que Pami provee.

Las credenciales de Pami son el documento que facilita el acceso a las prestaciones de la institución, desde cualquier tipo de atención en los centros de salud hasta el retiro de medicamentos en las farmacias.

Contando con una credencial vigente, es posible para el afiliado validar turnos con especialistas, retirar medicamentos en farmacias, realizar trámites web y presenciales, obtener turnos para atención en agencias y llevar adelante cualquier gestión sin necesidad de portar otro documento.

Cuáles son las credenciales de Pami vigentes

Son varios los documentos que el afiliado puede presentar con el objetivo de obtener cualquier atención y prestación por parte de Pami. A lo largo de 2025 las credenciales vigentes son:

  • Credencial digital

Este documento se encuentra disponible desde la aplicación Pami. Se encuentra siempre activo y se puede consultar y presentar directamente desde el teléfono celular, sin necesidad de imprimirla.

  • Credencial plástica

Esta credencial ya no se encuentra en distribución, es decir, actualmente no es ofrecida por Pami. Sin embargo, aquellos afiliados que la ya cuenten con ella, podrán utilizarla con total validez.

  • Credencial provisoria con QR

Este tipo de documento se puede descargar desde la página web oficial de Pami. En esta credencial figura un código QR que se genera al momento de la descarga y que luego debe ser impreso para presentarse. Se puede descargar en: “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial provisoria con ticket

Esta credencial se genera e imprime directamente en las terminales de autogestión de Pami, disponibles en las Unidades de Gestión Local.

Cuáles credenciales ya no están vigentes y deben ser reemplazadas

  • Credencial provisoria sin QR

Este tipo de credencial ya no es válida si no cuenta con el código QR. Si se cuenta con esta, es preciso descargar la versión con QR en “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

  • Credencial anterior

Esta credencial ya caducó pero se habilitó una nueva versión para descargar desde la página web oficial de Pami. Se puede acceder directamente desde “www.pami.org.ar/credencial-provisoria

Contar con alguno de estos documentos es importante para acceder a los servicios y prestaciones de Pami, tanto en centros de salud como en farmacias, y se recomiendan por su facilidad y practicidad. Sin embargo, en caso de que el afiliado no cuente con alguna credencial, puede presentar su documento de identidad e igual así acceder a la atención requerida.

