La Capital | Ovación | básquet

Brutal agresión en un partido de básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

El incidente estalló en una batalla campal entre ambos equipos. La Asociación Civil de Básquet Entre Amigos impuso fuertes sanciones a los agresores

1 de octubre 2025 · 12:16hs
Las imágenes del violento ataque. Fuente: @basquetsos/Tiktok

Las imágenes del violento ataque. Fuente: @basquetsos/Tiktok

Un nuevo episodio de violencia en el deporte se vivió el pasado domingo 28 de septiembre, cuando en medio de un partido de básquet amateur un jugador arrojo a su contrincante al piso con un codazo para luego pisarle la cabeza.

El encuentro entre el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) y Tercer Tiempo se estaba disputando como parte del torneo “Básquet Entre Amigos”, una liga recreativa del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el Colegio Cardenal Copello de Villa Devoto. Luego de la agresión, el partido derivó en una pelea brutal entre los jugadores de ambos equipos y el árbitro decidió suspender el cotejo.

La Asociación Civil de Básquet Entre Amigos (BEA) decidió suspender a Santiago Corvalán Olivera, jugador del CASI, de todas las competiciones organizadas por la institución. Además, tres jugadores del mismo equipo —Gonzalo Zugri, Federico Romero y Sat Kalil— fueron sancionados por cuatro partidos y se le dio por ganado el juego a Tercer Tiempo por 20 a 0.

Por otro lado, la BEA emitió un comunicado respecto al incidente del pasado domingo: "Acompañamos al jugador agredido y a su familia, poniéndonos a disposición para lo que sea necesario. Asimismo, agradecemos el respaldo de las instituciones, así como de todos los equipos que día a día sostienen el espíritu de este torneo, nacido y mantenido bajo los valores de la amistad, el respeto y la pasión por el básquet".

>> Leer más: Luto en el fútbol: un arquero murió tras recibir un golpe durante un partido

Como fue la brutal agresión

El partido se encontraba casi igualado, con un resultado de 38-37 a favor del CASI. Hasta que en una ofensiva del equipo Tercer Tiempo se produjo una serie de choques entre dos jugadores y derivó en un codazo de Olivera, que dejó tirado al rival en el piso, para luego pisarle la cabeza.

Ese horrible acto llevó a un fuerte encontronazo entre ambos equipos que llevó a piñas y patadas entre los jugadores.

La sanción aplicada al agresor que desencadenó todo fue de “agresión reiterada” y “conducta violenta grave”, mientras que para los otros tres implicados fue “agresión de hecho a un adversario”, según lo que informó el Tribunal de Disciplina de la principal entidad.

Noticias relacionadas
El básquet femenino de Rosario estuvo muy bien representado por Náutico.

Básquet: las chicas del U21 de Náutico estuvieron a un punto de entrar en la historia

Uno de los novatos de la Fórmula 1 fue confirmado de cara al 2026.

El "juego de butacas" de la Fórmula 1 tiene un novato confirmado para 2026

Franco Colapinto se incorporó a Alpine a principios de 2025.

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

Cristian Fabbiani vio la roja que le levantó Andrés Merlos en el complemento. ¡Sos un ladrón!, disparó el Ogro, DT de Newells.

Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Ver comentarios

Las más leídas

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Lo último

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por falta de efectividad

Anmat prohibió la venta de un antiinflamatorio intestinal por "falta de efectividad"

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Yurumí 2025: un encuentro para pensar soluciones basadas en la naturaleza

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

La suspensión de los servicios que unen Buenos Aires con Córdoba y Tucumán dejó a Rosario con un único servicio que, encima, funciona con irregularidades

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos
Información General

Triple femicidio: qué es Zangi, la app con cifrado militar que también usaron narcos rosarinos

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino
La Ciudad

El aumento de las multas por el uso de pirotecnia quedó a mitad de camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: Se lo debemos a la universidad pública

Dos científicos rosarinos recibieron prestigiosos premios: "Se lo debemos a la universidad pública"

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tricentenario: Nicki Nicole, la Sinfónica y Baglietto, gratis en el Monumento

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Ovación
Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Franco Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la Fórmula 1

Franco Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la Fórmula 1

Newells: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Policiales
El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina
Policiales

El dron delator: fueron a derribar un búnker y encontraron marihuana en la casa vecina

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Crisis ferroviaria: Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Brindis TV suma La Prima de Darwin, un ciclo de ciencia y humor

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

Humo en las islas: los 5 principales problemas que provoca en la salud de los rosarinos

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

El uno x uno de Newells: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: la esperanza pasó por las corridas de Luciano Herrera

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba
Información General

Suspendieron los trenes de Buenos Aires a Tucumán y Córdoba

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles sigue el calorcito y la máxima continúa en alza

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA
Economía

El dólar se volvió a picar, en medio de rumores sobre ventas del BCRA

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores
Economía

Vassalli: la empresa hizo una nueva propuesta y deciden los trabajadores

Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Política

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis
La Ciudad

Empresas textiles de Rosario se organizan en una cámara para enfrentar la crisis

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto
Policiales

Un preso imputado por matar a un joven en falsa cita para vender una moto

Javkin y el gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin y el gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair
Información General

Incidentes con pasajeros borrachos obligaron a desviar un vuelo de Ryanair

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato
Policiales

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario
La Ciudad

Santa Fe invierte más de 2 mil millones en las plantas potabilizadoras de Rosario

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias: acusan al hombre que pasó de Alvarado a Los Monos

La captura de un barrabrava de Newells ratifica el nuevo mapa del delito en la región
Policiales

La captura de un barrabrava de Newell's ratifica el "nuevo mapa" del delito en la región

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años
La Ciudad

Llega el Día del Juego y la Convivencia, una tradición que tiene casi 30 años