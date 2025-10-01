Rumbo a la COP30: Un encuentro en Paraná busca consolidar la voz federal de la acción climática

Referentes de todo el país se reunirán en Paraná para articular propuestas y llevar una voz común a la cumbre climática de Belém.

La agenda ambiental argentina toma un rumbo cada vez más federal y, en ese camino, los días 8 y 9 de octubre, la ciudad de Paraná, otrora capital de la Confederación Argentina, se convertirá en el epicentro de un encuentro clave para la región. En el marco de la Alianza Verde Argentina, innovadora coalición subnacional fundada el año pasado por seis provincias argentinas, el Encuentro Federal "Camino a la COP30" reunirá a referentes sociales, autoridades públicas, representantes del sector privado, expertos científicos y organizaciones de todo el país. El objetivo es claro: unificar una voz federal común y llevar la perspectiva de los territorios a la cumbre mundial de Cambio Climático de la ONU que se celebrará en Belém do Pará, Brasil, en noviembre de este año.

El encuentro, impulsado por la Alianza Verde Argentina (AVA), un bloque interprovincial que busca coordinar políticas y fortalecer la agenda ambiental y climática de las provincias, se presenta como un espacio de articulación y consenso. La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, destacó el compromiso de su provincia al organizar esta cita: "Queremos que Entre Ríos sea un punto de encuentro para construir una agenda común, que una producción y sostenibilidad, y que proyecte a la Argentina con más fuerza en la discusión internacional sobre cambio climático".

Hojman subrayó que la AVA trabaja para construir una voz unificada que eleve las respuestas que las regiones necesitan en la mesa de las negociaciones climáticas. "Desde la mirada de nuestros territorios y con la urgencia que impone la crisis climática, esa unión es la que nos permitirá expresarnos con fuerza", afirmó.

Por su parte, el director de Cambio Climático provincial, Maximiliano Gómez, detalló que la intención del evento es ser un espacio "no solo de intercambio, sino también de construcción de propuestas que puedan elevarse a la mesa internacional con legitimidad y fuerza política".

El evento contará con la presencia de figuras clave del ámbito académico, político y ambiental, junto a autoridades de provincias miembro de la AVA, como la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, Vanina Basso. Además, participarán representantes de una amplia variedad de organizaciones públicas y privadas, como la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras, AVINA, la Cámara Argentina de Energías Renovables, la Fundación Nueva Generación Argentina y la Fundación Vida Silvestre.

Los participantes trabajarán en mesas de debate sobre ejes estratégicos relacionados con el financiamiento climático, la transición justa e inclusiva, el desarrollo de infraestructura urbana sostenible y resiliente, la protección y regeneración de los ecosistemas naturales, especialmente bosques, y el desarrollo de la bioeconomía para acelerar la transición energética, entre otros. Estos temas demuestran que el evento no solo busca consensuar posturas, sino también posibilitar el intercambio de experiencias locales y el diseño de políticas que respondan a las necesidades económicas y productivas del país, demostrando que la acción climática no va en contra del desarrollo, sino que, al contrario, es un mecanismo clave para abrir nuevas oportunidades.

El encuentro en Paraná es un paso crucial para que la voz de Argentina resuene con fuerza en la COP30, demostrando que el compromiso con el ambiente se construye desde cada territorio, uniendo voluntades para enfrentar un desafío que es global.