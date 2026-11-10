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Luján se transforma: vecinos, voluntarios y fieles esperan al Papa León XIV

La ciudad de la provincia de Buenos Aires está sitiada por el catolicismo. La llegada del Sucesor de Pedro prevé el arribo de 3 millones de feligreses

Gonzalo Santamaría / Enviado especial

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial

10 de noviembre 2026 · 20:03hs
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Luján rompe su rutina ante la llegada del Papa

Luján rompe su rutina ante la llegada del Papa, pero también ve la oportunidad en el comercio y el alojamiento.
Luján se transforma: vecinos, voluntarios y fieles esperan al Papa León XIV

Luján se transforma: vecinos, voluntarios y fieles esperan al Papa León XIV

Las casas bajas de Luján muestran la tranquilidad de una ciudad de andar pueblerino. Sin embargo, las vallas que están en cada esquina dicen lo contrario. Los hoteles nunca pensaron estar colapsados para esta fecha: las reservas llegaron en aluvión. Los vecinos dejaron de lado sus oficios habituales para darles paso a las parrillas y los tablones en las veredas. Una ciudad al servicio de la llegada del Papa León XIV, que se prepara para recibir este miércoles a casi 3 millones de personas.

Desde el sábado 7 de noviembre, Luján vive una realidad anormal. Calles cortadas, policías en casi todas las esquinas y turistas religiosos. Los vecinos de la ciudad miran con resquemor a quienes llegan y alteran la paz de esta localidad de la provincia de Buenos Aires que, se nota, vive a otro ritmo.

“Ayer destapamos una cerveza y en dos horas lo pintamos”, dijo Juan, mientras posaba orgulloso para La Capital junto a un mural con la imagen del Santo Padre. Con la camiseta de Boca, pero también celebrando el ascenso a la B Metropolitana del Club Luján, Juan planeaba ofrecer un lugar para estacionar, ir al baño o tomar agua. Los vecinos ven en estas alternativas una oportunidad para sumar ingresos a sus familias. “No hay guita”, remató.

Luján se transformó en una peatonal gigante. Los autos circulan con permisos exclusivos y los lujanenses que decidieron quedarse casi no salen de sus casas. Otros abren puertas y portones para recibir a los fieles que llegan con anticipación a la basílica y buscan encontrar el mejor lugar para ver a León XIV.

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En la plaza, los últimos preparativos estaban a la orden del día. La prueba de sonido acompañaba a los primeros fieles que llegaban a la zona y los organizadores apuraban el paso. En este contexto, el padre Lucas, rector de la Basílica de Luján, habló con La Capital: “Es una gran alegría. Estamos preparados para esto y ahora definiendo los últimos detalles a las corridas”.

“Por lo que vimos en los otros lugares, el encuentro de León XIV será impresionante, añadió el presbítero, que anticipa una noche sin dormir, a la que se suma el cansancio acumulado desde que se confirmó el viaje apostólico a la Argentina.

Aprovechar la oportunidad

Gastón prendió la parrilla y Melina acomodó las remeras. Los ayudaban sus hijos, Melina (h) y Agustín, quien también estaba acompañado por su novia, Sofía. La familia instaló su puesto en su casa, sobre la calle 9 de Julio, a cuatro cuadras de la Basílica de Luján. “Remeras a 15 y 20 mil pesos”, contó Melina (h), mientras su madre atendía a los clientes. Los choripanes también formaban parte de la oferta.

“Nos dedicamos a hacer vestidos para cumpleaños de 15. Solo vemos esto como una oportunidad”, contaron. Agustín hizo un alto y contó que trabaja para el transporte público de la ciudad. Pero este martes y miércoles dedicarán todos sus esfuerzos a la visita del Papa.

En otra vivienda, sobre un camión, colgaba un cartel que invitaba a instalarse dentro del rodado: “Poné tu carpa acá. Precios accesibles”. En Luján es muy común que los campings o las viviendas alquilen sus espacios para recibir a los feligreses, sobre todo durante la primera semana de octubre, cuando se desarrolla la histórica peregrinación a la basílica. La llegada de León XIV rompe los esquemas, atrae a los fieles más aventureros y hace que los espacios para instalar carpas coticen en bolsa.

El trabajo voluntario

El equipo de voluntarios forma parte de un punto central de la organización: ayudar a los fieles a vivir la mejor experiencia durante la visita de León XIV a Luján. Desde Rosario y Granadero Baigorria llegaron Candela y María de los Ángeles. “Es una experiencia única que no sabemos si se va a volver a repetir”, contó Candela.

María de los Ángeles llegó a Luján el sábado 7 de noviembre. Aprovechó para ir a misa y luego viajó a la Ciudad de Buenos Aires para comenzar su tarea en el voluntariado. Este martes volvió a Luján y continuará con su labor. “Me trajo el Señor”, dijo la joven, que participa de la capilla San Marcos y es misionera del Cristo Pescador de Granadero Baigorria.

Ellas se encargan de recibir a los fieles y controlar que todo siga su curso. También atienden a quienes buscan un vaso de agua, solicitan asistencia médica o necesitan acompañamiento en el momento de comulgar. “Estamos para darles fuerza para estar toda la noche haciendo la vigilia, para que disfruten y le abran el corazón al Señor”, agregó María de los Ángeles.

Candela revisaba su correo electrónico cada dos horas hasta encontrar la confirmación de su participación. Todavía no encuentra una explicación para contar por qué se anotó en Luján: “La vida me trajo hasta acá”.

Los serenos del Papa

Mario se mudó hace dos años a Luján. Devoto de la Virgen, cambió Ciudadela por la ciudad a la que peregrinó más de una vez. Sentado a metros del escenario principal esperaba la llegada de León XIV e intentaba pasar desapercibido para conservar el mejor lugar. Junto a él estaba su tía Ayén, que llegó desde Tierra del Fuego en un viaje pagado por su yerno.

“No hay palabras”, dijo Ayén, que no pudo contener las lágrimas ante la primera pregunta de La Capital. Para ella, tener cerca al Sumo Pontífice es suficiente para agradecer, pero también aprovecha la oportunidad para pedir: “No hay trabajo. Es una situación difícil. Lo vivo en carne propia, pero no hay que perder la esperanza”.

Desde la iglesia del Perpetuo Socorro, en San Miguel, llegaron Celia, Silvina, Erica y Francisca. Esta última, de 90 años, se sostenía de la primera valla que contendrá a la multitud. “No tengo mucho que pedir, venimos a agradecer”, dijo Francisca.

El grupo reservó el viaje el 9 de septiembre y sintió temor ante una posible suspensión por la cirugía de pulmón a la que se sometió el Papa a mediados de octubre. Sin embargo, León XIV viajó y ellas consiguieron un lugar privilegiado, a pocos pasos de la zona más cercana al altar.

Francisca vio a Juan Pablo II en 1987 y todavía lamenta que, aunque pudo estar presente, no lo vio de cerca. “Había un amontonamiento en la avenida 9 de Julio (de Caba) que nunca vi en mi vida”, recordó con emoción. Será la tercera vez que ve a un Sumo Pontífice, esta vez acompañada por su hija Erica.

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