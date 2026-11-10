El Papa se hizo eco de la crisis universitaria argentina y Bartolacci destacó su mensaje: "Es muy estimulante"

El rector de la UNR participó del encuentro de León XIV con el mundo del trabajo y valoró su defensa de la educación superior y la ciencia. Dos semanas antes, le había entregado en el Vaticano un documento sobre la situación de las universidades públicas.

Referentes de las universidades fueron convocados por León XIV para el encuentro con el Mundo del Trabajo

Las universidades públicas de Argentina estuvieron presentes en la reunión del Papa León XIV con el mundo del trabajo . Lo hicieron dos semanas después de entregarle un documento en el que detallaron la odisea que atraviesa la educación superior argentina. “Es estimulante que, luego de la audiencia en el Vaticano, haya hecho una referencia tan explícita”, dijo a La Capital Franco Bartolacci , rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) , quien participó del encuentro de este domingo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) .

El Vaticano convocó a empresarios, gremialistas, referentes sociales y representantes de universidades públicas y privadas. En este marco, Bartolacci compartió el recinto con más de 1.000 invitados , entre ellos Mario Grinman , presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss , presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Alejandro Lastra , presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA); y Carlos Odriozola , vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

También estuvieron presentes los ministros nacionales Sandra Pettovello (Capital Humano) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), además de la cúpula de la CGT : Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello . La lista la completaban referentes de la Pastoral Social y trabajadores de la economía popular. “En la previa a la llegada del Papa hubo mucha conversación y referencia al discurso del día anterior ante el Poder Ejecutivo y legisladores”, dijo el presidente del CIN .

Bartolacci llegó al mediodía a la sede de la UCA y pasó, junto al resto de los presentes, más de cuatro horas esperando a León XIV. Con el Sumo Pontífice en el escenario, primero expusieron cinco representantes del mundo del trabajo: Juan Allende, emprendedor; Verónica San Martín, recicladora; Sabrina Sapone, sindicalista de base; Soledad Cuéllar, integrante de los pueblos originarios; y Magalí Jojot, docente y economista.

Más tarde, el Papa tomó la palabra y ofreció un discurso contundente ante más de 1.000 invitados. Franco Bartolacci repasó ante La Capital el evento en la UCA, en el marco de la visita papal a Argentina.

El momento de León XIV

¿Cómo toman las universidades el discurso de León XIV?

Tuve el privilegio, como presidente del CIN, de entregarle un documento en una audiencia general en el Vaticano. Allí le contamos el estado de la universidad pública argentina y del sistema científico. Nos parecía importante que pudiera tener conocimiento sobre la situación.

¿Y lo tomó?

Es muy estimulante para nosotros, desde las universidades, que, habiéndole entregado ese documento hace semanas, haya hecho una referencia tan explícita y particular. Fue sobre la necesidad de cuidar la educación, la formación profesional en la universidad y la ciencia argentina.

No es la primera vez que estuviste ante un Papa.

Es muy movilizante lo que está pasando con la visita de León XIV, tanto como líder espiritual como jefe de Estado. Estuve dos veces con Francisco y es muy fuerte. Desde la perspectiva espiritual es muy fuerte porque profeso la religión católica, pero también es impactante porque son líderes globales que están en otro registro. Me pasó lo mismo con Francisco y León XIV.

¿Qué te pasó?

Tienen una visión del mundo y tanto León XIV como Francisco saben romper la distancia con la gente, eso que implica estar frente a una autoridad de esa magnitud.

¿Qué te llevás del encuentro con el mundo del trabajo?

Me sorprendió que León XIV pusiera en evidencia que tiene un conocimiento muy preciso de la realidad del país. Habló de todos los temas, pero hizo hincapié en los que forman parte de la discusión de la agenda pública y no es casualidad. Ojalá esta visita nos conmueva tanto que ayude a empezar a hacer las cosas desde otro lugar, desde el diálogo, la escucha, como nos convoca el Papa.

¿Aplaudiste mucho durante el discurso de León XIV?

Sí, hubo un conjunto de referencias oportunas y muy necesarias sobre lo que está atravesando Argentina. Además, alguien que no está en lo cotidiano tiene una perspectiva mejor para abordar las dificultades o problemáticas que señaló el Papa.