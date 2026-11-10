La pobreza volvió a crecer en el tercer trimestre, según proyecciones privadas

La consultora ExQuanti proyectó datos del Indec para actualizar las estimaciones. Se habrían sumado 3,4 millones de pobres. Equilibra, en tanto, recalculó el índice con la nueva canasta de gastos y llegó a una tasa superior al 45 %

Más de 3 millones de personas se sumaron a la pobreza durante el tercer trimestre del año, según una proyección de la consultora ExQuanti, basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según este estudio, la pobreza habría alcanzado a 16,2 millones de personas en el tercer trimestre de 2026. El registro implica un incremento de casi 3,4 millones de personas en comparación con el mismo período del año anterior. Así, se pone en evidencia que la reducción del indicador perdió continuidad a partir del tercer trimestre de 2025.

El universo de personas en situación de pobreza calculado entre julio y septiembre de este año también evidencia un salto frente al último dato oficial del Indec, que relevó 15,4 millones de argentinos pobres durante el primer semestre del año.

En su análisis, la consultora advirtió que “la pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con una tasa más alta que durante la pandemia”.

Sin embargo, el estudio aclara que esta proyección se encuentra condicionada a la dinámica socioeconómica futura y a la posible implementación de políticas que reviertan la tendencia. A contramano, el Ejecutivo incluyó en el proyecto de presupuesto 2027 la eliminación del aumento automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las herramientas de asistencia que más había contribuido a la baja previa del indicador.

Para elaborar esta medición ante la falta de la base usuaria oficial correspondiente al tercer trimestre de 2026, ExQuanti recurrió al Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) para el semestre abril-septiembre de 2026, aplicando un ajuste para corregir la subestimación propia de los promedios semestrales móviles.

Para la proyección de 2027, la consultora extendió hacia adelante el crecimiento promedio trimestral del último año, asumiendo la continuidad de la velocidad de deterioro a menos que cambie el escenario económico o la orientación de las políticas públicas.

Medición actualizada

Por otra parte, un estudio de la consultora Equilibria recalculó el indicador de pobreza, que según el Indec fue del 32,2 % en el primer semestre de 2026, aplicando los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (Engho) de 2017/2018 y tomando en cuenta la subdeclaración de ingresos. El resultado fue una tasa de 45,4 %. Esta medición contó 6 millones más de pobres que la oficial. El indicador se ubicaría por encima del que dejó Mauricio Macri en el último año de su gestión.

Extrapolado el dato al total de la población, la pobreza afectaría a 21.095.876 argentinos, mientras que la medición del Indec muestra que son 15.008.740 las personas en condiciones precarias.

“Construimos una línea de pobreza alternativa, utilizamos la canasta básica total y la inflación con los ponderadores de la Engho 2017/2018, naturalmente los servicios pesan más y los alimentos tienen una ponderación menos exigente”, explicó Gonzalo Carrera, economista de Equilibra.

Con esta medición, la canasta básica es un 47 % más alta en términos monetarios. De todos modos, Carrera señaló que “la pobreza está más vinculada al tema de la subdeclaración de ingresos”. En ese sentido, se observó una caída “muy fuerte” de todos los ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 2023, en relación a los registros administrativos de Arca, Ansés y los salarios públicos, y luego una recuperación también muy fuerte en los años que le siguieron.

“De esta manera, encontramos que se subdeclaró mucho en 2023 y la brecha entre los registros administrativos de la EPH se amplió mucho; la gente decía que cobraba menos de lo que efectivamente cobraba y hoy eso se revirtió, con lo cual la comparabilidad histórica pierde la interpretación”, añadió el especialista.

“La mejora en la captación de ingresos que hubo en 2025 dejó de ocurrir ya en 2026 y sumado a una aceleración de la canasta básica total, que está avanzando por encima de la inflación por los precios internacionales y los alimentos, generó un freno en la baja de la pobreza”, analizó.

Piso y rebote

La suba de la pobreza se enmarca en un contexto en el que la recuperación del poder adquisitivo perdió impulso y el crecimiento del empleo se apoyó en los informales. El incremento de la pobreza registrado en el último semestre resulta consistente con un mercado laboral que, si bien genera más empleo, lo hace con una composición más precaria y con una capacidad cada vez menor para cubrir necesidades básicas.

Por su parte, Carrera sumó que, si bien no hay muchos datos sobre ingresos formales, la inflación tuvo una leve desaceleración en el segundo semestre, pero también hay que ver cómo dan las canastas. “Con los datos que tenemos hasta hoy esperaríamos una pobreza estable o incluso levemente superior, hay que ver cuánto logra moverse la captación; los ingresos podrían recuperar un poco pero hay que ver si le ganan a las canastas”, señaló.