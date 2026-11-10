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Soberanía a full: jornada artístico-cultural en el parque Urquiza, con destacadas figuras

Será el lunes 23 de noviembre, Día de la Soberanía. La organiza el Frente Cultura en Movimiento, colectivo de artistas y trabajadores de la cultura de la ciudad

10 de noviembre 2026 · 18:07hs
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Jorge Fandermole dará el presente en el parque Urquiza.

Jorge Fandermole dará el presente en el parque Urquiza.
Myriam Cubelos

Myriam Cubelos, otra de las figuras que enriquecerán la jornada.

El Frente Cultura en Movimiento, colectivo de artistas y trabajadores de la cultura de nuestra ciudad, invita a la comunidad rosarina a una jornada artístico-cultural para celebrar, pensar y disfrutar el Día de Nuestra Soberanía, el lunes 23 de noviembre (feriado nacional) en el parque Urquiza (Chacabuco entre 3 de Febrero y 9 de Julio) de 15 a 18.

Se tratará de un encuentro para compartir diálogo, pensamientos y reflexiones entre los rosarinos acerca de: ¿Qué significa Soberanía? ¿Qué significa un País Soberano? Porque un intercambio democrático de ideas habilita a construir un país mejor.

Junto a múltiples organizaciones y a músicos/as, bailarines/as, actores, actrices y titiriteros de nuestra ciudad, se invita a todos los rosarinos a “ponernos en movimiento con nuestros cuerpos, nuestras voces, nuestra conciencia, y nuestra esperanza, en defensa de Nuestra Soberanía”.

Habrá radio abierta con radios La Hormiga y Aire Libre.

Participarán con su presencia activa, en gazebos y stands, representantes de Amsafé, Sadop, Coad, Sindicato de Correos, Asociación Bancaria, CTA de los Trabajadores, Asociación Argentina de Actores y Actrices, Asociación Cobai, Cooperativa Mercado Solidario, Almacén de las Tres Ecologías, Foro Federal por la Soberanía, Foro por la Recuperación del Paraná, Ex Combatientes de Malvinas, Pueblos Originarios, Centro Cultural de Madres de Plaza 25 de Mayo, Hijos, Mesa por los Derechos Humanos, Revista Soberanía Digital, Revista El Eslabón, Centro Cultural Las Delicias, Club El Pino, Mate (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) y Mauricio Cornaglia (Agronegocios e impacto ambiental), María Elena Saludas (Soberanía y Deuda externa), Alicia Gonzalez Saibene (Políticas Sociales orientadas a las infancias y Adolescencias) Qué distribuirán material referido a Soberanía Cultural, Territorial, Educativa, Ambiental, Alimentaria, Política, Económica, Derechos Humanos y Justicia Social.

Myriam Cubelos, otra de las figuras que enriquecerán la jornada.

Myriam Cubelos, otra de las figuras que enriquecerán la jornada.

Intervenciones artísticas

Escena teatral-musical de “Punta Quebracho, la venganza de Obligado”.

Danza a cargo de Lucas Parada y Pamela Canteloro.

Música a cargo del grupo Pacha Kuyuy.

Música a cargo de la murga Y Parió la Abuela.

Intervención artística del Ejército de Payasos.

Intervenciones artísticas de la “Agrupación de Titiriter@s Rosarin@s” y MORONAO.

Danza folklórica para compartir.

Música a cargo del Colectivo de Músicos: Jorge Fandermole, Myriam Cubelos, Pichi De Benedictis, Juancho Perone, Cuarteto Karé, Fernando Silva, Julia Pistono, Juan Trapani, Irene Rodriguez, Raúl Rey, Aldana Moriconi, Vane Baccelliere, Vicky Duran Mansilla, José María Blanc, Irene Moreno, Vicky Alankay y otrxs.

Actividad declarada de Interés municipal (Decreto 71120) por el Concejo Municipal de Rosario.

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