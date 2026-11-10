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Cómo hacer flan casero con leche condensada: receta fácil para lucirse

Uno de los postres favoritos de los argentinos es fácil de preparar en casa y lleva pocos ingredientes. Una receta infalible con leche condensada

10 de noviembre 2026 · 16:29hs
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El flan es uno de los postres favoritos de los argentinos

El flan es uno de los postres favoritos de los argentinos

El flan casero es uno de los postres más elegidos por los argentinos. Tradicional y popular, se prepara con pocos ingredientes desde tiempos inmemorables. En cada familia, suele haber alguna receta clásica para prepararlo, pero quienes quieren aprender una receta sencilla con una vuelta de tuerca para sorprender a los invitados, tienen que considerar preparar el flan con leche condensada.

Si bien existen variaciones, el flan se lleva fundamentalmente tres ingredientes: huevos, leche y azúcar. Su textura suave y su sabor delicado lo han convertido en uno de los favoritos. En Argentina, se acostumbra a comerlo bañado en caramelo y acompañado con dulce de leche o crema.

Uno de los ingredientes que puede cambiar completamente el sabor y la textura del flan es la leche condensada. Por eso, aprender esta variante de la receta tradicional de flan, puede potenciar totalmente el sabor del postre.

>>Leer más: Galletitas con chips de chocolate: una receta infalible y deliciosa

Ingredientes para preparar flan con leche condensada

  • Huevo 12 unid
  • Azúcar 70 g
  • Leche condensada 1 lata
  • Leche 1 litro
  • Esencia de vainilla 1 cdta

>>Leer más: Cómo hacer los mejores panqueques con dulce de leche: receta básica y rápida

Paso a paso: cómo preparar flan con leche condensada

Caramelo:

Para cocinar el caramelo, se debe colocar un poco de azúcar en una sartén y revolver constantemente mientras esta se disuelve. A medida que sea necesario, ir agregando más azúcar hasta lograr el punto justo.

Flan:

En un bol, batir los huevos con el azúcar hasta que se disuelva todo. Sumar la leche, la leche condensada y la vainilla. Batir hasta integrar completamente.

Volcar el caramelo ya listo en el molde elegido para el flan. Luego, verter la mezcla del flan sobre el caramelo. Cocinar con el horno a temperatura media a baño maría, por una hora aproximadamente. Y ¡listo!

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