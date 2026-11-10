"Sigan haciendo lío": el mensaje de León XIV en Córdoba con el que recordó al Papa Francisco

Durante su visita a la Catedral de Córdoba, el pontífice reivindicó el legado de su antecesor y llamó a la Iglesia argentina a no bajar los brazos, acompañar a los más vulnerables y llevar el Evangelio a todos los rincones del país.

El Papa León XIV volvió a recordar a Francisco durante su visita a la Argentina y recuperó una de las expresiones más emblemáticas de su antecesor. En un mensaje pronunciado este martes en la Catedral de Córdoba , el pontífice convocó a la Iglesia argentina a seguir "haciendo lío" , como había pedido Jorge Bergoglio, y a llevar el Evangelio a todos los rincones del país. También llamó a no perder el entusiasmo frente a las dificultades y a mantener el compromiso con los sectores más vulnerables.

La referencia a Francisco fue uno de los momentos destacados de su discurso ante sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos consagrados. León XIV retomó aquel llamado que Bergoglio había dirigido especialmente a los jóvenes durante su pontificado para alentar ahora a toda la comunidad religiosa a salir al encuentro de la sociedad, buscar nuevos caminos de evangelización y no resignarse ante el cansancio o la falta de resultados.

"¿Puede todavía el Señor disponer de mí? Y si la respuesta sigue siendo sí, entonces hay mucho por delante. No bajemos los brazos", expresó el Papa, en una intervención atravesada por la necesidad de renovar la vocación y sostener la tarea pastoral incluso en circunstancias adversas.

El mensaje tuvo un fuerte contenido espiritual, pero también incluyó referencias a las dificultades sociales que atraviesa la Argentina. León XIV destacó la sensibilidad de la Iglesia local frente a la pobreza, el hambre, las injusticias y la falta de oportunidades, aunque advirtió que la atención a esas necesidades no debe hacer perder de vista su misión religiosa.

El recuerdo de Francisco y el llamado a seguir "haciendo lío"

La evocación del papa argentino estuvo vinculada con el pedido de construir una Iglesia activa, cercana a las personas y dispuesta a llegar allí donde más se la necesita. León XIV convocó a reconocer el trabajo que ya realizan las comunidades religiosas, pero también a encontrar nuevas formas de transmitir la fe.

En ese marco, recuperó la consigna de "hacer lío" que Francisco había popularizado durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, cuando alentó a los jóvenes a involucrarse en la vida de la Iglesia y no permanecer indiferentes frente a los problemas de la sociedad.

El actual pontífice retomó ese espíritu durante su paso por Córdoba y pidió imaginar parroquias convertidas en comunidades vivas, jóvenes dispuestos a preguntarse por su vocación y seminarios comprometidos con una formación religiosa profunda.

También alentó a utilizar nuevas herramientas, incluida la tecnología, para extender la predicación y acercar el mensaje cristiano a distintos sectores de la sociedad.

El Papa pidió no desatender a los pobres

Otro de los ejes del discurso estuvo centrado en la relación de la Iglesia con las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

León XIV reconoció que el hambre, las enfermedades, la soledad, las injusticias y la falta de trabajo o vivienda requieren respuestas concretas. Sin embargo, sostuvo que el acompañamiento espiritual también constituye una parte esencial de la misión religiosa.

Para reforzar ese planteo, volvió a citar a Francisco: "La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual".

El pontífice explicó que la tarea de la Iglesia no puede limitarse a la asistencia material, aunque esta resulte indispensable para quienes atraviesan situaciones de necesidad.

"La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria. La Iglesia no es una ONG. La Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y a su Evangelio", afirmó.

En particular, pidió a los seminaristas "mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo", al señalar que las personas más humildes también tienen mucho para enseñar a quienes se preparan para ejercer el sacerdocio.

"No bajemos los brazos": el mensaje a sacerdotes y religiosos

Durante su intervención, León XIV también hizo hincapié en el desgaste que pueden experimentar quienes dedican su vida a la Iglesia.

Advirtió sobre el riesgo de concentrarse exclusivamente en las obligaciones cotidianas y descuidar la vida espiritual. En ese sentido, llamó a recuperar el vínculo personal con Dios, revisar las propias conductas y reconocer los errores.

El Papa resumió esa preocupación al advertir sobre la posibilidad de "trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios".

También planteó la necesidad de mantener la disponibilidad para asumir nuevas responsabilidades, incluso cuando impliquen abandonar comodidades o modificar proyectos personales.

León XIV viaja a Buenos Aires para encontrarse con los jóvenes

Tras finalizar su mensaje en la Catedral de Córdoba, el Papa partió rumbo al aeropuerto para continuar con las actividades previstas en su visita a la Argentina.

Su próxima escala será Buenos Aires, donde a partir de las 20.15 de este martes tiene programado un encuentro y una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.