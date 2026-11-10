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La huella política de los Papas en suelo argentino

De Juan Pablo II a León XIV, un repaso por las asignaturas pendientes del país a través de los viajes apostólicos recientes: diálogo social y la búsqueda del bien común

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

10 de noviembre 2026 · 18:50hs
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El Papa León XIV momentos antes de oficiar misa en el Monumento de los Españoles

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El Papa León XIV momentos antes de oficiar misa en el Monumento de los Españoles, el lunes pasado.
El Papa Juan Pablo II visitó Rosario el 11 de abril de 1987. 

Foto: Archivo / La Capital

El Papa Juan Pablo II visitó Rosario el 11 de abril de 1987. 

Si bien las visitas de Juan Pablo II (1982 y 1987) y de León XIV a la Argentina se enmarcan en contextos históricos muy distintos —una en tiempos de guerra y de transición democrática y la otra signada por los debates sobre el rumbo socioeconómico del país—, sus respectivos mensajes siguen una línea de continuidad ideológica y doctrinaria.

A lo largo de su estancia en la Argentina (que concluirá este miércoles), León XIV viene reafirmando la Doctrina Social de la Iglesia y su conocimiento al detalle de algunos de los problemas que sensibilizan la epidermis del país, como la atención a las personas con discapacidad, los ancianos, el futuro de los jóvenes y la economía.

En ese sentido, el Santo Padre, cara a cara con la dirigencia política, académica y social, abordó diversos ejes de la realidad política y socioeconómica argentina.

>>Leer más: Lágrimas, abrazos y rosarios: León XIV atravesó a millones de fieles con la primera misa en Argentina

Pese a que evitó mencionar expresamente al presidente Javier Milei, sus palabras fueron interpretadas como un señalamiento explícito al rumbo del gobierno y al clima político imperante.

Juan Pablo II desembarcó en la Argentina en junio de 1982 (en plena guerra de Malvinas) y en abril de 1987 (durante la presidencia de Raúl Alfonsín), oportunidades en las que sus pronunciamientos fueron más allá del ámbito estrictamente religioso y depararon mensajes políticos, éticos y sociales de peso.

El mensaje de ambos Papas

Ambos Papas conectan en un punto: ubicar la dignidad del ser humano por encima de los planes económicos y los modelos ideológicos rígidos. Incluso, León XIV apeló al recuerdo permanente de su antecesor, Francisco, el Pontífice que optó por no regresar y morir lejos de su tierra. De ese modo, el sucesor del argentino sintonizó en mayor grado con la gente.

Mientras Juan Pablo II insistió en la “función social del capital” y recordó que el trabajo humano no puede considerarse una simple mercancía, León XIV destacó que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, a fin de que el objetivo del ajuste fiscal no soslaye las necesidades de los sectores más vulnerables.

En tanto, Juan Pablo II, en su primer viaje al país, hizo un llamado urgente de paz frente a la guerra de Malvinas y, cinco años después, alertó al sistema político argentino sobre el riesgo de “responder a la violencia con más violencia”, en lo que fue una convocatoria a la reconciliación nacional.

>>Leer más: La visita de León XIV, más que un mero evento litúrgico

León XIV, a su vez, instó a cuidar el lenguaje institucional, a la búsqueda de acuerdos democráticos y al respeto de los límites de la autoridad pública frente a la confrontación.

Acerca del rol del Estado, Juan Pablo II recordó la obligación de la autoridad pública de promover el bien común, garantizando el trabajo digno, la equidad salarial y la defensa de los derechos humanos básicos.

Al respecto, León XIV rememoró, entre otros puntos, la responsabilidad estatal hacia la educación pública, la salud, la investigación científica y la contención de jubilados y personas en situación de pobreza.

El rol de los jóvenes

En 1987, Juan Pablo II llamó a los jóvenes a asumir un compromiso solidario para transformar la sociedad y velar para que “nunca más” existan secuestrados ni desaparecidos.

León XIV, por su parte, mostró su preocupación por el desánimo y la emigración de esa franja etaria como consecuencia de la falta de oportunidades, a la vez que pidió que se involucre en el desarrollo productivo y la vida comunitaria.

En esa línea, ambos priorizaron a las nuevas generaciones como actores clave del futuro de la Argentina.

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