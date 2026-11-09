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Lágrimas, abrazos y rosarios: León XIV atravesó a millones de fieles con la primera misa en Argentina

El Sumo Pontífice encabezó en el Monumento a los Españoles la primera Santa Misa en Argentina ante dos millones de fieles

Gonzalo Santamaría / Enviado especial

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial

9 de noviembre 2026 · 18:58hs
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La palabra de León XIV atravesó a cada fiel de una manera distinta.

Leonardo Vincenti / La Capital

La palabra de León XIV atravesó a cada fiel de una manera distinta.

La noche del domingo no había llegado a su punto máximo. La temperatura primaveral acompañaba la espera y muchos, antes de entrar, se preocupaban por encontrar el lugar desde el cual iban a poder ver a León XIV en la avenida Libertadores, donde se ensayó una gran parroquia a cielo abierto con el Monumento a los Españoles como punto central. El Papa encabezó la primera Santa Misa en Argentina atravesando a cada uno de las dos millones de personas que, sin coordinación, reían, lloraban, se abrazaban o persignaban.

Los feligreses más osados se plantaron sobre el perímetro de seguridad en la avenida Santa Fe, a unos 500 metros de la calle Libertador, en la noche previa. No era una vigilia, estaba en juego un lugar lo más cerca posible de León XIV. Las vallas se abrieron en los primeros minutos del lunes y el aluvión de gente invadió la zona.

Alrededor de las 9, dos horas y media antes de la llegada de León XIV, las autoridades cerraron el paso y nadie pudo ingresar.

La previa contenida de la emoción

Las caras de cansancio se veían, pero todo sea por ver a León XIV en el papamóvil. Un día que nadie de los presentes podrá olvidar. Juan Pablo y Vanina llegaron desde Mendoza. Eligieron un hospedaje predilecto. “Llegamos caminando alrededor de las 7. Entramos bien”, confiaron a La Capital. El contingente familiar se completaba con los dos hijos, que intentaban recuperar fuerzas tendidos en el pavimento. “Es mucha alegría. Tengo 44 años y algo me acuerdo de la visita de Juan Pablo II en 1987. Pero esto es distinto”, señaló el padre de familia, que lleva con orgullo su nombre en honor al exlíder de la Iglesia de origen polaco.

>> Leer más: Palabra por palabra: la homilía completa del Papa León XIV ante dos millones de personas

Encontrar un buen lugar por la avenida Libertadores, convertida este lunes en una gran nave de parroquia, se convirtió en una competencia. Entre codos y prisas, todos buscaban un espacio lo más cerca posible de las vallas, a metros del corredor donde León XIV pasó con el papamóvil. “El hecho es estar. Acá lo sentís más cerca y formás parte”, dijo a La Capital Eduardo, que llegó peregrinando desde el colegio Marianistas de Caballito, a 90 minutos de Palermo. Como exalumno, Eduardo caminó junto a un centenar de integrantes de la comunidad, todos con una remera fucsia y el logo de la institución educativa.

En otro sector agitaban las banderas las hermanas —de sangre— María del Carmen, Ester y Alicia, que llegaron desde la iglesia Santa Catalina de Allen, en Río Negro. Antes pasaron por San Nicolás, una visita que se repite desde hace 14 años, y luego arribaron a Buenos Aires. Sin embargo, su camino no termina en Capital Federal: con más de 75 años cada una, parten para Luján. María del Carmen no pudo contener la emoción y se quebró al pensar en el Papa en Argentina. Es la primera vez que ven de cerca al líder de la Iglesia: “Nos empuja a seguir”, sentenció Alicia, mientras Ester no paraba de agitar la bandera con la imagen de León XIV.

El papamóvil

El espacio para el público que preparó la Iglesia se extendía en casi 2,5 kilómetros. Minutos antes de las 11.30, los efectivos de seguridad reforzaron su postura y el papamóvil se abrió paso entre los fieles. Con León XIV saludando a uno y otro lado, respondía a las lágrimas de los presentes, que vieron pasar al Santo Padre.

Lo vimos pasar y fue increíble. Fue tan rápido que no llegamos a filmar. Felices por verlo de tan cerca”, dijo Florencia, oriunda de Llambi Campbell, en el centro de Santa Fe.

Una misa contundente

¡Que viva el Papa!”, gritaba la gente mientras el obispo de Roma se acomodaba en el altar. Algunos fieles se retiraron del predio y los que quedaron intentaron acercarse lo más posible al líder de la Iglesia. La Santa Misa se inició y, para que la gente escuchara a León XIV, pasaron unos 20 minutos.

El Sumo Pontífice se paró frente a los fieles y todos los presentes se detuvieron ante las pantallas. “Chicas, estamos escuchando al Papa en vivo”, dijo una mujer, casi incrédula, que intentaba esconderse de un amenazante sol.

>> Leer más: El Papa León XIV en la UCA: "Privar a una persona de trabajo es herir gravemente su dignidad"

La palabra de León XIV atravesaba a cada fiel de una manera distinta. Estaban los que recibían el mensaje con alegría y quienes se veían conmovidos por dentro. Mientras una familia reía, una chica sola en Libertador e Intendente Bullrich cerró sus ojos y cruzó las manos sobre su cintura: su posición de entrega a la palabra del Santo Padre era total.

Combinó el naranja con el gris y llevaba la cabellera atada. De su espalda colgaba una mochila que cargaba mucho más de lo que un fiel lleva a una misa dirigida por el Papa. Nada la movía, ni siquiera los fieles inquietos que cambiaban de lugar a cada segundo. De sus manos colgaban dos rosarios, a los cuales se aferró. Sus ojos se dejaron ver por algunos segundos, pero se escondieron rápidamente. Escuchó cada segundo de la liturgia en plena reflexión y absorbió cada mensaje que bajaba desde el escenario. Solo rompió su postura al escuchar la mención al Papa Francisco y comenzó a aplaudir junto al resto de los fieles.

Una madre con su hijo en llanto pedía paso para salir de la muchedumbre, un adolescente a pocos pasos levantaba las manos para recibir la gracia de León XIV y un grupo de jóvenes dejaba ver sus tatuajes religiosos, que combinaban cruces con rosarios.

Mientras los ministros de comunión se preparaban para salir al cruce y ofrecer la hostia, el Papa dio paso al beso de la paz. Y como un gol al último minuto, donde los abrazos se entrecruzan en las tribunas, los besos, las manos estrechadas y los brazos no entendieron de relaciones. La comunión se extendía a cada uno de los fieles y llegó hasta un joven, que terminó de recibir el cuerpo de Cristo y oró, arriesgando sus rodillas sobre el caliente pavimento.

León XIV movilizó a los fieles

Víctor tiene 66 años y es la tercera vez que está frente a un Papa, sumando las anteriores presencias de un pontífice en el país. Pero su mayor logro está en otro evento: “Estuve en la famosa misa que Bergoglio ofició con Prevost al lado”. Oriundo de Banfield, Víctor predica la palabra sin limitarse y se sintió “atravesado” por la visita del Papa.

Emilce, Luciana y Graciela llegaron de Vera. Durante toda la noche esperaron para entrar y hasta tuvieron que acelerar el paso para encontrar un lugar. Pero valió la pena para las tres mujeres santafesinas, que llegaron por ser parte de los Jóvenes Josefinos de la Inmaculada Concepción de su ciudad. “Fue un mensaje muy lindo que te da ganas de misionar por la unión de la familia y el amor por Dios”, dijo Emilce.

>> Leer más: De Juan Pablo II a León XIV: Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

Graciela no vaciló al sentenciar: “Jesús nos trajo hasta acá”. Ella dudó en hacer el viaje, pero en su familia insistieron tanto que fue una de las siete que llegaron de su grupo. “Con poco se puede mostrar la alegría y contar el amor de Dios”, agregó Luciana.

El público se desconcentró como pudo ante el colapso de dos millones de personas en el barrio de Palermo, pero lo hacía con algarabía y gozo. Un grupo encabezó la marcha con bombos y platillos y otros lo hacían a paso lento. La llegada de León XIV y la Santa Misa que ofició dejaron mucho más que un mensaje religioso en el corazón de los argentinos.

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