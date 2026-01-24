La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

La Ciudad
Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
POLICIALES
Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES
Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
La Ciudad
Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
LA CIUDAD
Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"
La Ciudad
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad
Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial
La Ciudad
Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
POLICIALES
Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
Salud
Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento
Política
Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Economía
Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
La Ciudad
Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad
Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros
Política
El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Ovación
Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque
Ovación
La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
Policiales
Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez
Policiales
Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja