"Injuria racial": imputaron a la turista argentina que hizo gestos racistas en Brasil

La Policía Civil de Río de Janeiro anunció que se cerró la investigación para darle curso al avance de la causa judicial. También confirmaron la imputación de una segunda persona

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por injuria racial a la abogada argentina Agostina Páez, que está detenida en Brasil desde mediados de enero tras hacer gestos racistas en un bar de Ipanema , en la zona sur de esa ciudad, luego de un intercambio con uno de los mozos del establecimiento.

A través del perfil oficial de X de la institución, indicaron que la investigación del caso se cerró y todo el material fue enviado al Ministerio Público para que la causa judicial continúe su curso. En el mismo mensaje, informaron que también imputaron a una amiga de Páez, investigada por presunto falso testimonio .

Junto al anuncio formal de la continuidad de la causa, desde la Policía Civil del Estado de Río Janeiro indicaron: “El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma” .

Mientras continúa la causa contra Páez, su abogado habló ante los medios nacionales y detalló cómo se encuentra la situación judicial de la joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero , en el país vecino.

O crime não ficou impune e no Rio de Janeiro racismo não é brincadeira. 11ª DP (Rocinha) indiciou por injúria racial a argentina que proferiu ofensas racistas contra um trabalhador brasileiro em um bar, em Ipanema, na Zona Sul RJ. A unidade concluiu o inquérito, nesta…

Sebastián Robles, defensor de la abogada, comentó cómo sobrelleva la implicada el procesamiento. "Está cumpliendo con las medidas. Ella tiene el DNI en su poder, pero no el pasaporte y sí, hay una medida impuesta, que es el uso de la tobillera, por lo que en el plazo de cinco días la van a notificar”, explicó en diálogo con TN.

Páez se reunió con miembros del consulado argentino en Brasil, que la acompaña durante este procesamiento judicial. En una nota para Clarín, el abogado expresó: "El consulado puede ayudarnos si se tiene que quedar, con algunos temas de gastos, pero solución jurídica no nos va a brindar".

"(Páez) está realmente mal, porque impactó en todos los medios brasileños, redes sociales, la amenazaron por redes. La han atacado mucho, se siente mal, desprotegida", describió Robles, quien también reveló que la santiagueña fue víctima de un preocupante episodio. "Le entraron al departamento tres hombres que decían ser policías, pero en la comisaría le confirmaron que no existía ninguna orden de allanamiento ni procedimiento", afirmó en el medio santiagueño Noticiero 7.

Cruce con un mozo

En medio del avance de la investigación judicial por las acusaciones contra Páez por gestos racistas, se conoció una grabación de las afueras del bar en Ipanema que permite recrear el contexto en el que se dieron los hechos por lo que la abogada fue imputada. El video involucra a uno de los empleados del establecimiento en una situación que lo compromete.

El episodio comenzó por un supuesto error en el pago de la cuenta, ya que las turistas argentinas sostenían que les habrían cobrado productos que no habían consumido. En ese contexto y luego de una fuerte discusión en el establecimiento, la santiagueña realizó gestos ofensivos hacia un empleado del local, imitando los gestos y sonidos de un mono, lo que se interpretó como racismo.

La abogada de 29 años está acusadada de injuria racial. La Justicia de Brasil contempla este delito con penas de entre dos y cinco años de prisión y no admite el beneficio de la excarcelación bajo fianza. Recientemente, se le incautó incluso el pasaporte a la turista y se le colocó una tobillera electrónica.

El video en el bar de Ipanema

En la cámaras de seguridad del bar se observó como uno de los empleados empieza a intercambiar diálogo con las argentinas. Además, empezó a realizar gestos de burla e incitar a la pelea.

Embed ATENTI! VIDEO DEL CASO DE AGOSTINA PÁEZ, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil.



Las cámaras del bar complican la situación de los empleados. Así se burlaban de ella y sus amigas, que tuvieron que pagar lo que quiso el bar y no lo que en realidad consumieron. pic.twitter.com/KNTUuK3YaW — Anita (@AnaliaSerrudo) January 22, 2026

Puntualmente, se aprecia como hay uno de ellos que se agarra los genitales, tal como había dicho Páez, quien afirmó que los trabajadores les habían realizado gestos provocadores mientras se reían y las grababan con sus celulares.