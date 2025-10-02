La Capital | Información General | Justicia

La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

La comunidad Lof Paichil Antriao deberá restituir la posesión de un predio en Villa La Angostura que tienen tomado desde 2018 al reclamarlo como territorio ancestral

2 de octubre 2025 · 22:00hs
La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

La Justicia ordenó a una comunidad mapuche restituir al exbasquetbolista Emanuel Ginóbili un predio en la Patagonia que había adquirido hace más de dos décadas para un emprendimiento turístico y que tiempo después fue ocupado por los indígenas por considerarlo un territorio ancestral.

El juez civil Francisco Bonorino hizo lugar a una demanda por reivindicación del dominio presentada por el campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004 contra la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao y dispuso que los ocupantes “procedan a restituir la posesión del inmueble dentro del plazo de 30 días”, según el fallo.

Ginóbili, leyenda de los Spurs de San Antonio, compró en 2004 un lote en el cerro Belvedere de Villa La Angostura, en la provincia patagónica de Neuquén, para la construcción de un complejo turístico. Al poco tiempo, miembros de la comunidad mapuche iniciaron acciones para impedir el avance del proyecto hasta que en 2018 ocuparon el predio, reivindicando presuntos derechos ancestrales.

Tras una larga disputa legal, el juez Bonorino dictaminó que Ginóbili es el legítimo propietario de los terrenos al indicar que “tiene un título (instrumentado en escritura pública) que acredita su derecho a la posesión de las tierras” y que en cambio los miembros de Lof Paichil Antriao no pudieron demostrar “sus presuntos derechos ancestrales”.

El magistrado advirtió a los ocupantes que si no cumplen con el desalojo en el plazo fijado, habilitará el uso de la fuerza pública.

El fallo aún no está firme y puede apelarse.

El abogado de los mapuches, Virgilio Sánchez, calificó el fallo como “arbitrario y lamentable”, y aseveró: “No va a resistir las instancias superiores. Lo vamos a apelar”.

Noticias relacionadas
Rosario vuelve a las calles para reclamar justicia por Brenda, Morena y Lara

"No hay víctimas buenas ni malas": Rosario vuelve a marchar para pedir justicia por el triple femicidio

Fentanilo contaminado. A Ariel García Furfaro le dictaron un embargo de un billón de pesos.

Fentanilo: procesaron a 15 acusados y embargaron por al dueño de HLB Pharma

basta de matarnos: rosario se sumo al pedido de justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

descubren un millon de dolares en monedas de un naufragio frente a florida

Descubren un millón de dólares en monedas de un naufragio frente a Florida

Ver comentarios

Las más leídas

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Lo último

Central Córdoba: Ganamos la ida, estamos bien pero no debemos relajarnos

Central Córdoba: "Ganamos la ida, estamos bien pero no debemos relajarnos"

Argentino: Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar

Argentino: "Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar"

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Aseguran que las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Así lo expresaron los administradores de consorcios. Las subas estarán alrededor del 10 por ciento. Varios factores inciden en el alza
Aseguran que las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades
Política

El Senado sostuvo la ley de financiamiento del Garrahan y universidades

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario
La Ciudad

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos
Política

Los vetos en el Senado: cómo votaron los legisladores santafesinos

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación
La Ciudad

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

En modo motoquero, Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3
Política

En "modo motoquero", Pullaro inauguró la pavimentación de la ruta 3

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Caruso Lombardi: Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere

Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Estafas en Villa Constitución: denunciaron a una mutual por deudas en dólares

Ovación
Argentino: Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino: "Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar"

Argentino: Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar

Argentino: "Si ellos metieron tres goles, nosotros podemos hacer cuatro y pasar"

Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica

Los Pumas despiden un buen Rugby Championship, de nuevo ante Sudáfrica

Policiales
Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años
Policiales

Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Rescatan a una mujer que habría sido explotada durante más de 20 años en una casa de barrio Martin

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

La Ciudad
Aseguran que las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Aseguran que las expensas de octubre llegan con aumento en los edificios rosarinos

Juntos por un camino seguro: Rosario se reúne para promover la seguridad vial

"Juntos por un camino seguro": Rosario se reúne para promover la seguridad vial

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Una motociclista murió en un accidente en avenida Circunvalación

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Rosario ya cuenta con una edición limitada de medallas del Tricentenario

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda
Policiales

Era uno de los más buscados y fue imputado por su rol de organizador en una banda

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento
Policiales

Dos policías detenidos por robo millonario en un falso allanamiento

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 
La Ciudad

Un diputado propuso en los asentamientos de Puerto Norte construir torres 

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos
Economía

Qué es un swap, el acuerdo que negocia Javier Milei con Estados Unidos

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía
La Ciudad

Abrió la convocatoria para la Residencia para Poetas Jóvenes del Festival Poesía

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado
La Ciudad

Estudiantes y trabajadores de la UNR siguen desde la plaza la sesión del Senado

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas
Ovación

Semana Gigante: el operativo de River para jugar dos veces en Arroyito en 72 horas

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad
Policiales

La pareja de la boda narco de Ybarlucea fue condenada y la novia quedó en libertad

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina
Información General

ANMAT advierte sobre la venta ilegal de unidades de TIRZEC en Argentina

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina
Política

El secretario del tesoro de EEUU le bajó el tono a la ayuda a Argentina

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: Fue una sorpresa
La Ciudad

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa"

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 650 millones de pesos

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones
La Ciudad

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque de camiones

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros
Información General

Arca refuerza los controles: cuáles son los límites de extracción en cajeros

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano
La Ciudad

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores
Economía

Vassalli retoma la producción tras el acuerdo con los trabajadores

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio
La Ciudad

Rosario perdió otros dos trenes de larga distancia y quedó con un solo servicio