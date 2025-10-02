La Justicia falló a favor de Ginóbili en una demanda contra mapuches

La comunidad Lof Paichil Antriao deberá restituir la posesión de un predio en Villa La Angostura que tienen tomado desde 2018 al reclamarlo como territorio ancestral

La Justicia ordenó a una comunidad mapuche restituir al exbasquetbolista Emanuel Ginóbili un predio en la Patagonia que había adquirido hace más de dos décadas para un emprendimiento turístico y que tiempo después fue ocupado por los indígenas por considerarlo un territorio ancestral.

El juez civil Francisco Bonorino hizo lugar a una demanda por reivindicación del dominio presentada por el campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004 contra la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao y dispuso que los ocupantes “procedan a restituir la posesión del inmueble dentro del plazo de 30 días”, según el fallo.

Ginóbili, leyenda de los Spurs de San Antonio, compró en 2004 un lote en el cerro Belvedere de Villa La Angostura, en la provincia patagónica de Neuquén, para la construcción de un complejo turístico. Al poco tiempo, miembros de la comunidad mapuche iniciaron acciones para impedir el avance del proyecto hasta que en 2018 ocuparon el predio, reivindicando presuntos derechos ancestrales.

Tras una larga disputa legal, el juez Bonorino dictaminó que Ginóbili es el legítimo propietario de los terrenos al indicar que “tiene un título (instrumentado en escritura pública) que acredita su derecho a la posesión de las tierras” y que en cambio los miembros de Lof Paichil Antriao no pudieron demostrar “sus presuntos derechos ancestrales”.

El magistrado advirtió a los ocupantes que si no cumplen con el desalojo en el plazo fijado, habilitará el uso de la fuerza pública.

El fallo aún no está firme y puede apelarse.

El abogado de los mapuches, Virgilio Sánchez, calificó el fallo como “arbitrario y lamentable”, y aseveró: “No va a resistir las instancias superiores. Lo vamos a apelar”.