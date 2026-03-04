Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia como ministro de Justicia: el balance de gestión

Su reemplazante en el cargo será el abogado Juan Bautista Mahiques, quien actualmente se desempeña como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires

Mariano Cúneo Libarona era uno de los tres ministros que permanecía desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei

Este miércoles por la mañana, Mariano Cúneo Libarona renunció como ministro de Justicia de la Nación tras estar más de dos años en el cargo . Sin embargo, el ahora exdirigente continuará colaborando con el gobierno y dentro del Ministerio, que estará al mando de Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.

La salida se debió a motivos personales y fue acordada en buenos términos con el presidente Javier Milei, quien agradeció su labor durante su paso en el Gabinete nacional.

En su carta de despedida, Cúneo Libarona destacó que la transformación iniciada "no depende de una persona sino de una decisión política sostenida" y reafirmó su acompañamiento al rumbo del gobierno. Desde su entorno señalaron que "la modernización de la justicia argentina es irreversible".

El paso de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia

Desde su asunción en el gabinete el 10 de marzo de 2023, el abogado impulsó diversas medidas: la ley de juicio en ausencia, el proyecto de juicios por jurados, la reformas del habeas corpus, oralidad civil y comercial y Ley General de Sociedades.

Durante su gestión, se dio la implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Federal acusatorio en más de la mitad del territorio nacional, incluyendo Santa Fe, Cuyo, la Patagonia, Mar del Plata, Bahía Blanca y La Pampa, Chaco y Corrientes, camino a ser aplicado en todo el país.

Por otro lado, continuó el avance en el ordenamiento institucional y en las obras de la Inspección General de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Registro de la Propiedad del Inmueble, los Centros de Acceso a la Justicia y otros organismos estratégicos.

En el plano internacional, aprobaron el examen del GAFI en septiembre de 2024 en París, evitando que la Argentina fuera incorporada a la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de activos. Además, participó de diferentes foros internacionales donde dio a conocer la política impulsada desde el gobierno nacional.