La Capital | Información General | Grecia

Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera

Seguían buscando posibles víctimas frente a la isla de Quíos, en el Egeo, ya que no se sabía cuántos inmigrantes transportaba la embarcación

3 de febrero 2026 · 22:07hs
Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera

Una colisión entre una lancha rápida que transportaba inmigrantes y una embarcación de la guardia costera griega frente a la isla de Quíos, en el este del Egeo, dejó al menos 15 personas muertas, según precisaron autoridades en la noche del martes.

Los cuerpos de once hombres y tres mujeres fueron recuperados del mar, indicó la guardia costera, mientras que una mujer herida murió posteriormente en el hospital. Otros 25 inmigrantes, incluidos unos once niños, fueron rescatados y trasladados a un hospital en Quíos, al igual que dos agentes de la guardia costera que resultaron heridos en el incidente.

La guardia costera indicó que hasta el momento no había precisiones sobre la cantidad de personas que viajaban en la lancha rápida, y se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate con cuatro embarcaciones de patrulla, un helicóptero de la fuerza aérea y un bote privado con buzos para encontrar a posibles pasajeros desaparecidos.

Tampoco se difundieron detalles sobre cómo ocurrió exactamente la colisión.

Grecia es un punto de entrada importante a la Unión Europea para personas que huyen de Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes fatales son comunes. Muchos emprenden el cruce corto pero habitualmente peligroso desde la costa turca hacia las islas griegas cercanas en el este del Egeo. Sin embargo, el aumento de las patrullas y las expulsiones inmediatas por parte de las autoridades griegas redujeron los intentos de cruce.

Noticias relacionadas
Austin Appelbee (der.) salvó la vida de su madre y sus hermanos.

Australia: un chico de 13 años nadó cuatro horas para salvar a su familia

Las palometas atacaron en la costa entrerriana

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Las Becas Progresar de Anses seguirán vigentes durante el ciclo lectivo 2026

Anses: Cuándo abre la inscripción a las Becas Progresar 2026

Cuáles son los métodos de pago para el boleto de colectivo

Saldo negativo de la Tarjeta Sube en febrero 2026: de cuánto es

Ver comentarios

Las más leídas

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Lo último

El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Tenis: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Tenis: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera

Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego

El domingo unos 30 bomberos e integrantes de Protección Civil de Santa Fe se sumaron a la línea de combate contra los incendios en la Patagonia

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego
Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027
Ovación

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Ovación
Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Policiales
Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano
Policiales

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar
Política

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable
Política

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación
Economía

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera
Política

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos
POLICIALES

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio
La Ciudad

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Por Luis Emilio Blanco
La Región

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón
POLICIALES

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo
LA CIUDAD

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas
Información General

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas