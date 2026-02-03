Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera Seguían buscando posibles víctimas frente a la isla de Quíos, en el Egeo, ya que no se sabía cuántos inmigrantes transportaba la embarcación 3 de febrero 2026 · 22:07hs

Una colisión entre una lancha rápida que transportaba inmigrantes y una embarcación de la guardia costera griega frente a la isla de Quíos, en el este del Egeo, dejó al menos 15 personas muertas, según precisaron autoridades en la noche del martes.

Los cuerpos de once hombres y tres mujeres fueron recuperados del mar, indicó la guardia costera, mientras que una mujer herida murió posteriormente en el hospital. Otros 25 inmigrantes, incluidos unos once niños, fueron rescatados y trasladados a un hospital en Quíos, al igual que dos agentes de la guardia costera que resultaron heridos en el incidente.

La guardia costera indicó que hasta el momento no había precisiones sobre la cantidad de personas que viajaban en la lancha rápida, y se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate con cuatro embarcaciones de patrulla, un helicóptero de la fuerza aérea y un bote privado con buzos para encontrar a posibles pasajeros desaparecidos.

Tampoco se difundieron detalles sobre cómo ocurrió exactamente la colisión.

Grecia es un punto de entrada importante a la Unión Europea para personas que huyen de Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes fatales son comunes. Muchos emprenden el cruce corto pero habitualmente peligroso desde la costa turca hacia las islas griegas cercanas en el este del Egeo. Sin embargo, el aumento de las patrullas y las expulsiones inmediatas por parte de las autoridades griegas redujeron los intentos de cruce.