Quini 6 Rosario Challenger: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

El rosarino mostró un gran nivel y superó en sets corridos a Rodríguez Taverna. Este miércoles se medirá con el italiano Andrea Pellegrino

Este martes fue un día de súper acción en el Quini 6 Rosario Challenger presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que continuó de manera contundente su andar en la segunda edición con la participación de varios candidatos y en especial de los dos tenistas rosarinos, Luciano Ambrogi, quien llegó desde la qualy, y Renzo Olivo, quien recibió una invitación.

Ambrogi, quien en el último partido de la qualy había terminado con calambres, se impuso a Santiago Rodríguez Taverna en un partido muy intenso y parejo, donde ambos lograron quebrarse mutuamente. El primer set fue para el jugador surgido del club Provincial, que se impuso 6/4. El segundo más parejo llegó al tie break y allí, con la cabeza fría y el corazón caliente, sacó la diferencia para llegar al 7/6 con el que se llevó el partido.

Ahora el pupilo de Luli Mancini y Fabián Blengino enfrentará en la siguiente instancia al italiano Andrea Pellegrino, quien se impuso a Juan Estévez por 6/4, 2/6 y 6/4.

“Fue un partidazo. Mucha gente alentando, la vibra que hay acá en Rosario es única, jugando en casa es otra cosa, no se compara con nada”, destacó Ambrogi, quien luego acotó: “Una de las claves estuvo en que me mantuve tranquilo. El partido iba a pasar un poco por mí, por cómo se venía dando. Pude mantener la calma aunque hubo momentos en los que, si bien iba arriba, se me estaba complicando. Pero pude cerrarlo”.

El camino a la final del domingo 8 es duro y el certamen, organizado por la empresa Torneos y que otorga 125 puntos de ATP para el campeón, no está exento de sorpresas. En este caso la dio el argentino de origen armenio Valerio Aboian, quien venció al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6/4, 2/6 y 6/4 para meterse en la siguiente ronda. Aboian ocupó el lugar de Mariano Navone, quien por una indisposición estomacal no fue de la partida. Aboian se medirá en octavos con el español Nikolas Sánchez Izquierdo, que en los últimos partidos del lunes por la noche venció a Andrea Collarini 3/6, 6/2 y 6/1.

En otros encuentros, el taiwanés Chun Hsin Tseng superó a Hernán Casanova 6/1 y 2/0 y retiro, y ahora enfrentará en octavos de final a Facundo Mena, quien en ronda de 32 venció al brasileño Thiago Monteiro por 7/5 y 7/6. Otro brasileño, Pedro Boscardin Dias, venció al italiano Marco Cecchinato 6/7, 6/3 y 7/5 y enfrentará al ganador del partido entre Francisco Comesaña y Nicolas Kicker quienes jugaban al cierre de esta edición.

En los partidos en donde hubo cruces entre argentinos, Juan Manuel Cerúndolo, cuarto cabeza de serie, venció a Gonzalo Villanueva casi sin despeinarse por 6/1 y 6/0 para no dejar dudas.

Cuando el sol caía en Fisherton, el campeón defensor y máximo favorito, Ugo Carabelli, hizo pesar toda su jerarquía y superó a Guido Justo, uno de los seis jugadores que sortearon la qualy por 6/1 y 6/0. Genaro Olivieri, en tanto, superó al brasileño Felipe Meligeni Alves por 6/3 y 6/1. Ahora enfrentará a Román Burruchaga.

Además del partido entre Comesaña y Kicker, la jornada la cerraban el rosarino Renzo Olivo con La Serna, Facundo Díaz Acosta ante el brasileño Igor Marcondes y el italoargentino Franco Agamenone ante el boliviano Hugo Dellien.

El programa de este miércoles es tan atractivo como el del martes. La actividad comenzará a las 17. Luciano Ambrogi jugará al término del partido que sostendrán Tseng y Mena en la cancha central ante el italiano Andrea Pellegrino, y no antes de las 19.30 Juan Manuel Cerúndolo lo hará con Juan Bautista Torres.