La Capital | Ovación | tenis

Quini 6 Rosario Challenger: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

El rosarino mostró un gran nivel y superó en sets corridos a Rodríguez Taverna. Este miércoles se medirá con el italiano Andrea Pellegrino

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

3 de febrero 2026 · 22:28hs
Quini 6 Rosario Challenger: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Gustavo Abbate / Prensa FST

Este martes fue un día de súper acción en el Quini 6 Rosario Challenger presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que continuó de manera contundente su andar en la segunda edición con la participación de varios candidatos y en especial de los dos tenistas rosarinos, Luciano Ambrogi, quien llegó desde la qualy, y Renzo Olivo, quien recibió una invitación.

Ambrogi, quien en el último partido de la qualy había terminado con calambres, se impuso a Santiago Rodríguez Taverna en un partido muy intenso y parejo, donde ambos lograron quebrarse mutuamente. El primer set fue para el jugador surgido del club Provincial, que se impuso 6/4. El segundo más parejo llegó al tie break y allí, con la cabeza fría y el corazón caliente, sacó la diferencia para llegar al 7/6 con el que se llevó el partido.

Ahora el pupilo de Luli Mancini y Fabián Blengino enfrentará en la siguiente instancia al italiano Andrea Pellegrino, quien se impuso a Juan Estévez por 6/4, 2/6 y 6/4.

“Fue un partidazo. Mucha gente alentando, la vibra que hay acá en Rosario es única, jugando en casa es otra cosa, no se compara con nada”, destacó Ambrogi, quien luego acotó: “Una de las claves estuvo en que me mantuve tranquilo. El partido iba a pasar un poco por mí, por cómo se venía dando. Pude mantener la calma aunque hubo momentos en los que, si bien iba arriba, se me estaba complicando. Pero pude cerrarlo”.

El camino a la final del domingo 8 es duro y el certamen, organizado por la empresa Torneos y que otorga 125 puntos de ATP para el campeón, no está exento de sorpresas. En este caso la dio el argentino de origen armenio Valerio Aboian, quien venció al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6/4, 2/6 y 6/4 para meterse en la siguiente ronda. Aboian ocupó el lugar de Mariano Navone, quien por una indisposición estomacal no fue de la partida. Aboian se medirá en octavos con el español Nikolas Sánchez Izquierdo, que en los últimos partidos del lunes por la noche venció a Andrea Collarini 3/6, 6/2 y 6/1.

En otros encuentros, el taiwanés Chun Hsin Tseng superó a Hernán Casanova 6/1 y 2/0 y retiro, y ahora enfrentará en octavos de final a Facundo Mena, quien en ronda de 32 venció al brasileño Thiago Monteiro por 7/5 y 7/6. Otro brasileño, Pedro Boscardin Dias, venció al italiano Marco Cecchinato 6/7, 6/3 y 7/5 y enfrentará al ganador del partido entre Francisco Comesaña y Nicolas Kicker quienes jugaban al cierre de esta edición.

En los partidos en donde hubo cruces entre argentinos, Juan Manuel Cerúndolo, cuarto cabeza de serie, venció a Gonzalo Villanueva casi sin despeinarse por 6/1 y 6/0 para no dejar dudas.

Cuando el sol caía en Fisherton, el campeón defensor y máximo favorito, Ugo Carabelli, hizo pesar toda su jerarquía y superó a Guido Justo, uno de los seis jugadores que sortearon la qualy por 6/1 y 6/0. Genaro Olivieri, en tanto, superó al brasileño Felipe Meligeni Alves por 6/3 y 6/1. Ahora enfrentará a Román Burruchaga.

Además del partido entre Comesaña y Kicker, la jornada la cerraban el rosarino Renzo Olivo con La Serna, Facundo Díaz Acosta ante el brasileño Igor Marcondes y el italoargentino Franco Agamenone ante el boliviano Hugo Dellien.

El programa de este miércoles es tan atractivo como el del martes. La actividad comenzará a las 17. Luciano Ambrogi jugará al término del partido que sostendrán Tseng y Mena en la cancha central ante el italiano Andrea Pellegrino, y no antes de las 19.30 Juan Manuel Cerúndolo lo hará con Juan Bautista Torres.

Noticias relacionadas
djokovic se consagro rey del fair play y termino ganando por pura suerte

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Camilo Ugo Carabelli fue el campeón en el YPF Rosario Challenger. Ahora recibió una invitación de la organización para que pueda defender su corona.

Tenis: la espera llega a su fin y asoma el Quini 6 Rosario Challenger

La brasileña llegó a la final jugando un tenis de alto vuelo y lo coronó en la final.

Tenis: con la victoria de Meligeni Alves en el W35 de Buenos Aires la alegría fue solo brasileña

Espinoza estará a cargo del partido en Mar del Plata, mientras que Viola hará lo propio en el Coloso.

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Lo último

El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Tenis: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Tenis: con mente fría y corazón caliente, Ambrogi se metió en octavos de final

Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera

Grecia: al menos 15 muertos al chocar una lancha con inmigrantes y la guardia costera

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego

El domingo unos 30 bomberos e integrantes de Protección Civil de Santa Fe se sumaron a la línea de combate contra los incendios en la Patagonia

Incendios en Chubut: cómo fue el trabajo de los brigadistas de Santa Fe para controlar el fuego
Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: Lo dice atrás de un escritorio
Economía

Textiles de Santa Fe cruzaron a Caputo: "Lo dice atrás de un escritorio"

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027
Ovación

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Pullaro: Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte
Política

Pullaro: "Santa Fe apuesta por ser la capital nacional del deporte"

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria
Información General

Denuncian casi cincuenta ataques de palometas en Victoria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Sube el termómetro en Rosario pero sin ola de calor: cuándo llegaría el alivio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: Inventaron un premio

Kempes elogió a Di María pero criticó el título de Central: "Inventaron un premio"

Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Ovación
Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Central y Newells ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

¿Messi a Newells?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

¿Messi a Newell's?: aseguran que hay un proyecto en vista para 2027

Reserva: debutaron Newells y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Reserva: debutaron Newell's y Central en el Apertura 2026 del torneo Proyección

Policiales
Doble femicidio narco: Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Doble femicidio narco: "Utilizan el cuerpo de mujer como territorio de castigo"

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Parque Oeste: caen dos sospechosos por el homicidio de un adolescente

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

Robos en barrios privados: en pocos días se registraron hechos en Roldán y en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor pero con algunas chances de tormentas

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

Alquileres en barrios privados: las zonas más codiciadas y cuánto cuestan

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Públicos y gratuitos: Rosario pule su agenda de grandes eventos culturales

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Vuelven los incendios en las islas: Santa Fe y Entre Ríos monitorean un lugar inaccesible a pie

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano
Policiales

Quedó preso por matar de una puñalada al ex de su pareja en barrio Belgrano

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera
Política

La ministra de Seguridad y Romina Diez confirman que sigue el Plan Bandera

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar
Política

Acto de San Lorenzo: Milei pide palco propio y Santa Fe busca equilibrar

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable
Política

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional por la polémica del sable

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación
Economía

El Congreso apunta al Indec y a Caputo por el freno al nuevo índice de inflación

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera
Política

Pullaro entregó camionetas, le agradeció a Milei y defendió el Plan Bandera

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos
POLICIALES

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio
La Ciudad

Bomberos rescataron a una mujer atrapada en el ascensor de un edificio

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta:  reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Por Luis Emilio Blanco
La Región

fumigaciones en Pergamino: rechazan la probation y confirman el inicio del juicio

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón
POLICIALES

Imputaron por lesiones graves al comerciante chino que atacó a un ladrón

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Hoteles en San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada este miércoles en Plaza Pringles

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo
LA CIUDAD

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas
Información General

Villa Devoto: mueren dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas