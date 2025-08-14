La Capital | Información General | fentanilo

Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

García Furfaro quiso adquirir certificados pero no pudo. Anmat remarcó que HLB Pharma está inhibida para producir o comercializar medicamentos

14 de agosto 2025 · 19:15hs
Fentanilo contaminado: el dueño del laboratorio pidió producir otros medicamentos

Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, la empresa implicada en la causa por las 96 muertes causadas por un lote de fentanilo contaminado, se presentó este jueves en los Juzgados Nacionales en lo Comercial para tratar de adquirir certificados para la producción de otros medicamentos en su planta.

HLB Pharma está inhibida para producir o comercializar medicamentos, según aclaró la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

>> Leer más: Fentanilo contaminado: diputados santafesinos se suman al pedido de explicaciones al gobierno nacional

García Furfaro acudió a los tribunales para ofertar por los trece permisos de Nexo Pharmaceutical Group SA, una compañía que está en quiebra, pero se fue con las manos vacías.

La Justicia de La Plata investiga a HLB Pharma y García Furfaro por los 96 fallecimientos confirmados a raíz de fentanilo contaminado.

"HLB Pharma no está habilitada para producir ni comercializar medicamentos", subrayó Anmat, además de remarcar que la empresa se encuentra "formalmente inhibida", lo que significa que "no puede desarrollar ninguna actividad vinculada a la elaboración, fraccionamiento, importación, exportación, distribución o comercialización de productos médicos o farmacéuticos".

Y añadió que "no ha autorizado a HLB a comprar certificados".

>> Leer más: Fentanilo contaminado: convocan a audiencias públicas para impulsar la producción estatal de medicamentos

El expediente judicial se inició tras detectarse en el Hospital Italiano de La Plata cuadros de neumonía grave con evolución rápida en pacientes internados. La relación directa estaría en el lote N° 31.202 de fentanilo, posiblemente contaminado con bacterias, elaborado en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma.

Comisión investigadora

Mientras tanto, tres bloques de la Cámara de Diputados presentaron proyectos para crear una comisión investigadora que investigue en las fallas de los controles estatales y las responsabilidades de los organismos públicos y de los laboratorios implicados.

Luego de que el PRO presionara a través de Silvana Giudici, quien llevó al Congreso a familiares de víctimas, la comisión de Salud presidida por el peronista Pablo Yedlin se reunió y firmó un dictamen unificado con un exhaustivo pedido de informes a la Anmat.

Entre las consultas, se solicita información detallada sobre la cantidad de casos y muertes confirmadas, discriminadas por edad, sexo, comorbilidades, situación clínica previa, institución de salud y jurisdicción.

También exigen conocer la cronología de la detección del brote, incluyendo los primeros signos de alerta, protocolos activados por el Ministerio de Salud y Anmat, y las medidas adoptadas con posterioridad para la remediación, control de daños y sanción a los laboratorios.

A su vez, piden información sobre la cantidad y tipo de lotes contaminados, los resultados de los análisis microbiológicos, y si tienen conocimiento de medicamentos potencialmente adulterados que aún estén en circulación en el mercado.

